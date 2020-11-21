Люцерн
1:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Свисспорарена
Вадуц
20' Желтая карточкаЗуттер Мануэль
22' Желтая карточкаСсимани Денис
1:0
31' ГолСоргич Деян
15
Шульц
Марвин
31
Lorik
Emini
10
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шульц МарвинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ташар ВаролПолузащитник
-
22 Yvan Alounga
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
19 Dejan Djokic
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
20'
22'
31'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шауб Луис
|1
|0.14
|2.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.14
|3.
|Угриниц Филип
|1
|0.14
|4.
|Соргич Деян
|1
|0.14
|5.
|Lucao II
|1
|0.14
|6.
|Stefan Knezevic1
|1
|0.14
|7.
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.14
|8.
|Silvan Sidler
|0
|0
|9.
|Ashvin Balaruban
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Милинчану Николай
|1
|0.17
|2.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.17
|3.
|Joel Schmied
|1
|0.17
|4.
|Чичек Тунахан
|1 (1)
|0.17
|5.
|Прокопич Борис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Lucao II
|1
|1
|2.
|Бюрки Марко
|2
|0
|3.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|4.
|Silvan Sidler
|2
|0
|5.
|Ташар Варол
|2
|0
|6.
|Соргич Деян
|1
|0
|7.
|Шауб Луис
|1
|0
|8.
|Карбонель Алекс
|1
|0
|9.
|Угриниц Филип
|1
|0
|10.
|Вока Идриз
|1
|0
|11.
|Yvan Alounga
|1
|0
|12.
|Stefan Knezevic1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Люхингер Габриэль
|3
|0
|2.
|Ссимани Денис
|2
|0
|3.
|Шмид Янник
|2
|0
|4.
|Прокопич Борис
|1
|0
|5.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|6.
|Визер Сандро
|1
|0
|7.
|Дорн Пиус
|1
|0
|8.
|Гассер Седрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Вадуц
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +5 =5 -10Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс
Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн
Вадуц Последние 20 матчей: +9 =3 -8Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц
Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Вадуц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Люцерн 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Люцерн Суперлига Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 5:1 Вадуц Суперлига Люцерн 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Вадуц 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Вадуц Суперлига Люцерн 0:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Вадуц Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|2.
|Лугано
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|3.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|4.
|Цюрих
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Базель
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Люцерн
|1:0
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|8.
|Серветт
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|9.
|Сьон
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Вадуц
|0:1
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
Победитель
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