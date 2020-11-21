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  3. Швейцария
Люцерн
1:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Вадуц
0'
20' Желтая карточка
Зуттер Мануэль
22' Желтая карточка
Ссимани Денис
1:0
31' Гол
Соргич Деян
36'
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
15
Шульц
Марвин
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
14
Карбонель
Алекс
8
Нденге
Тсии-Виллиам
31
Lorik
Emini
10
Шауб
Луис
9
Соргич
Деян
19
Угриниц
Филип
1
Бюхель
Бенджамин
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
30
Люхингер
Габриэль
Обексер
Линус
11
Чичек
Тунахан
9
Зуттер
Мануэль
10
Кулибали
Мохамед
II
Люцерн
4-3-3
Вадуц
3-4-1-2

Ход матча

20'
 
Зуттер Мануэль
22'
 
Ссимани Денис
31'
Соргич Деян
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шауб Луис 1 0.14
2. Шюрпф Паскаль 1 0.14
3. Угриниц Филип 1 0.14
4. Соргич Деян 1 0.14
5. Lucao II 1 0.14
6. Stefan Knezevic1 1 0.14
7. Шульц Марвин 1 (1) 0.14
8. Silvan Sidler 0 0
9. Ashvin Balaruban 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинчану Николай 1 0.17
2. Зуттер Мануэль 1 0.17
3. Joel Schmied 1 0.17
4. Чичек Тунахан 1 (1) 0.17
5. Прокопич Борис 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Lucao II 1 1
2. Бюрки Марко 2 0
3. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
4. Silvan Sidler 2 0
5. Ташар Варол 2 0
6. Соргич Деян 1 0
7. Шауб Луис 1 0
8. Карбонель Алекс 1 0
9. Угриниц Филип 1 0
10. Вока Идриз 1 0
11. Yvan Alounga 1 0
12. Stefan Knezevic1 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Люхингер Габриэль 3 0
2. Ссимани Денис 2 0
3. Шмид Янник 2 0
4. Прокопич Борис 1 0
5. Зуттер Мануэль 1 0
6. Визер Сандро 1 0
7. Дорн Пиус 1 0
8. Гассер Седрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Вадуц 0 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс
Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн
Вадуц Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц
Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Вадуц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Вадуц 3:0 Люцерн Товарищеские матчи Люцерн 0:0 Вадуц Товарищеские матчи Люцерн 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Люцерн Суперлига
Люцерн 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Люцерн Суперлига Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 5:1 Вадуц Суперлига Люцерн 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Вадуц 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Вадуц Суперлига Люцерн 0:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Вадуц Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 3 3 0 5 - 2 12
2. Лугано 6 3 3 0 9 - 6 12
3. Санкт-Галлен 7 3 2 2 6 - 6 11
4. Цюрих 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Лозанна-Спорт 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Базель 5 2 1 2 8 - 7 7
7. Люцерн 1:0 7 1 2 4 9 - 13 5
8. Серветт 4 1 1 2 2 - 3 4
9. Сьон 4 0 3 1 2 - 3 3
10. Вадуц 0:1 6 0 2 4 4 - 10 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Вадуц
1.79
4.30
5.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.72 4.00 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.60 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.30 4.85
  1.79 3.44 5.19

Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.04 11.50 1.02 3.25 1.31 4.10 1.21 1.80 1.95 2.12 1.72 1.97 1.83 1.75 2.08 1.30 3.30 1.31 3.25 1.10 6.25 1.10 6.30 1.02 11.00 1.01 12.00
4.80 1.15 3.88 1.22 2.43 1.53 1.90 1.90 1.62 2.44 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.85 1.05 7.30
3.19 1.38 2.79 1.47 2.39 1.62 1.97 1.91 1.73 2.18 1.55 2.55 1.80 2.09 1.62 2.38 1.26 4.04 1.23 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.40 1.55 1.22 4.00 1.21 4.10 1.03 10.00
3.76 1.27 2.53 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.10
1.98 1.90 1.63 2.36 1.28 3.84 1.66 2.30 1.47 2.79 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15
5.15 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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