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  3. Швейцария
Люцерн
1:1
Конец матча

Стадион:
Вадуц
0'
20' Желтая карточка
Зуттер Мануэль
22' Желтая карточка
Ссимани Денис
1:0
31' Гол
Соргич Деян
39' Желтая карточка
Мюллер Мариус
49' Желтая карточка
Карбонель Алекс
50' Вторая желтая карточка
Карбонель Алекс
1:1
87' Пенальти
Гайич Милан
90' Желтая карточка
Люхингер Габриэль
90' Желтая карточка
Lorik Emini
90'+5
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
15
Шульц
Марвин
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
14
Карбонель
Алекс
8
Нденге
Тсии-Виллиам
31
Lorik
Emini
10
Шауб
Луис
9
Соргич
Деян
19
Угриниц
Филип
1
Бюхель
Бенджамин
6
Рахими
Фуад
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
30
Люхингер
Габриэль
Обексер
Линус
11
Чичек
Тунахан
9
Зуттер
Мануэль
10
Кулибали
Мохамед
II
Люцерн
4-3-3
Вадуц
3-4-1-2

Ход матча

20'
 
Зуттер Мануэль
22'
 
Ссимани Денис
31'
Соргич Деян
(Шульц Марвин)
1:0
39'
Мюллер Мариус
 
49'
Карбонель Алекс
 
50'
Карбонель Алекс
 
61'
Ibrahima N'Diaye II
Соргич Деян
 
63'
 
Прокопич Борис
Ссимани Денис
74'
Шюрпф Паскаль
Шауб Луис
 
77'
 
Ди Джусто Маттео
Кулибали Мохамед II
77'
 
Хуг Нико
Обексер Линус
87'
1:1
Гайич Милан
90'
Ташар Варол
Нденге Тсии-Виллиам
 
90'
 
Люхингер Габриэль
90'
Lorik Emini
 
90'
 
Joel Schmied
Зуттер Мануэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 2 0.29
2. Шауб Луис 1 0.14
3. Шюрпф Паскаль 1 0.14
4. Угриниц Филип 1 0.14
5. Шульц Марвин 1 (1) 0.14
6. Lucao II 1 0.14
7. Stefan Knezevic1 1 0.14
8. Silvan Sidler 0 0
9. Ashvin Balaruban 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Милинчану Николай 1 0.17
2. Зуттер Мануэль 1 0.17
3. Joel Schmied 1 0.17
4. Чичек Тунахан 1 (1) 0.17
5. Гайич Милан 1 (1) 0.17
6. Прокопич Борис 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 2 1
2. Lucao II 1 1
3. Бюрки Марко 2 0
4. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
5. Silvan Sidler 2 0
6. Ташар Варол 2 0
7. Соргич Деян 1 0
8. Мюллер Мариус 1 0
9. Шауб Луис 1 0
10. Угриниц Филип 1 0
11. Вока Идриз 1 0
12. Yvan Alounga 1 0
13. Lorik Emini 1 0
14. Stefan Knezevic1 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Люхингер Габриэль 4 0
2. Ссимани Денис 2 0
3. Шмид Янник 2 0
4. Прокопич Борис 1 0
5. Зуттер Мануэль 1 0
6. Визер Сандро 1 0
7. Дорн Пиус 1 0
8. Гассер Седрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Вадуц 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс
Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано Серветт 2:0 Люцерн
Вадуц Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц
Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц Вадуц 2:3 Грасcхоппер

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 3
Вадуц: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 11
Вадуц 3:0 Люцерн Товарищеские матчи Люцерн 0:0 Вадуц Товарищеские матчи Люцерн 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Люцерн Суперлига
Люцерн 3:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:3 Люцерн Суперлига Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 5:1 Вадуц Суперлига Люцерн 1:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Вадуц 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Вадуц Суперлига Люцерн 0:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Вадуц Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 3 3 0 5 - 2 12
2. Лугано 6 3 3 0 9 - 6 12
3. Санкт-Галлен 7 3 2 2 6 - 6 11
4. Цюрих 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Лозанна-Спорт 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Базель 5 2 1 2 8 - 7 7
7. Серветт 4 1 1 2 2 - 3 4
8. Сьон 4 0 3 1 2 - 3 3
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Люцерн 7 0 3 4 9 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Мюллер Мариус получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Ссимани Денис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Зуттер Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.45 3.40 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.30 4.85
  10.85 1.16 9.07

Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.04 11.50 1.02 2.80 1.40 4.10 1.21 1.37 2.95 2.12 1.72 1.97 1.83 1.75 2.08 1.08 7.00 1.31 3.25 1.07 7.50 1.10 6.30 1.02 11.00 1.01 12.00
4.80 1.15 3.88 1.22 2.43 1.53 1.90 1.90 1.62 2.44 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.85 1.05 7.30
4.42 1.23 2.14 1.74 3.06 1.40 2.18 1.74 1.18 5.02 1.58 2.47 1.34 3.38 1.62 2.38 1.22 4.51 1.23 4.52
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.40 1.55 1.20 4.20 1.21 4.10 1.03 10.00
3.76 1.27 2.53 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.10
1.98 1.90 1.63 2.36 1.28 3.84 1.66 2.30 1.47 2.79 1.41 3.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15
5.15 1.17 3.64 1.28 1.99 1.82 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Где смотреть матч Люцерн 1:1 Вадуц онлайн

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