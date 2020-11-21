Янг Бойз
2:1
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Базель
0:1
22' ПенальтиКабрал Артур
26' Желтая карточкаСьерро Венсан
1:1
41' ГолНсаме Жан-Пьер
43' Желтая карточкаПюлюлю Афимико
2:1
61' ГолЭлиа Мешак
77' Желтая карточкаКабрал Артур
15
Элиа
Мешак
17
Клозе
Тимм
96
Жорже
Марко
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
-
96 Жорже МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
22'
0:1
26'
41'
43'
61'
2:1
77'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
8 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|3
|0.43
|2.
|Элиа Мешак
|2
|0.29
|3.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.14
|4.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.14
|5.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|6.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|8.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|9.
|Нгамале Муми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|4 (1)
|0.67
|2.
|Штокер Валентин
|2
|0.33
|3.
|Жегрова Эдон
|1
|0.17
|4.
|Фрай Фабиан
|1
|0.17
|5.
|Касами Пайтим
|1
|0.17
|6.
|Пюлюлю Афимико
|0
|0
|7.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|8.
|Julian Von Moos
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|2.
|Зесигер Седрик
|2
|1
|3.
|Лефор Жордан
|2
|0
|4.
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|5.
|Али Мохамед
|2
|0
|6.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|7.
|Эбишер Мишель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|2.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|3.
|Кабрал Артур
|2
|0
|4.
|Буняку Оргес
|2
|0
|5.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|6.
|Фрай Фабиан
|1
|0
|7.
|Альдерете Омар
|1
|0
|8.
|Николич Джордже
|1
|0
|9.
|Жегрова Эдон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|0
|Базель
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн
Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн
Базель Последние 20 матчей: +9 =5 -6Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София
Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Базель: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|2.
|Лугано
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|3.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|4.
|Цюрих
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|Базель
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Серветт
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|8.
|Сьон
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Люцерн
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
Победитель
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