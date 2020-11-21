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Янг Бойз
2:1
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
0:1
22' Пенальти
Кабрал Артур
26' Желтая карточка
Сьерро Венсан
1:1
41' Гол
Нсаме Жан-Пьер
43' Желтая карточка
Пюлюлю Афимико
2:1
61' Гол
Элиа Мешак
77' Желтая карточка
Кабрал Артур
90'+5
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
8
Сьерро
Венсан
20
Эбишер
Мишель
10
Сулеймани
Миралем
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
13
Линднер
Хайнц
72
Andrea
Padula
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
96
Жорже
Марко
23
Касами
Пайтим
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
14
Штокер
Валентин
11
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
Янг Бойз
4-4-2
Базель
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 3 0.43
2. Элиа Мешак 2 0.29
3. Фасснахт Кристиан 1 0.14
4. Мамбимби Феликс 1 0.14
5. Фон Балльмоос Давид 0 0
6. Сьерро Венсан 0 0
7. Гарсия Улиссес 0 0
8. Зесигер Седрик 0 0
9. Нгамале Муми 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 4 (1) 0.67
2. Штокер Валентин 2 0.33
3. Жегрова Эдон 1 0.17
4. Фрай Фабиан 1 0.17
5. Касами Пайтим 1 0.17
6. Пюлюлю Афимико 0 0
7. Кампо Самуэле 0 0
8. Julian Von Moos 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Сьерро Венсан 2 1
2. Зесигер Седрик 2 1
3. Лефор Жордан 2 0
4. Гарсия Улиссес 2 0
5. Али Мохамед 2 0
6. Нсаме Жан-Пьер 1 0
7. Эбишер Мишель 1 0
Базель
# Игрок      
1. Ван дер Верфф Яспер 1 1
2. Пюлюлю Афимико 2 0
3. Кабрал Артур 2 0
4. Буняку Оргес 2 0
5. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
6. Фрай Фабиан 1 0
7. Альдерете Омар 1 0
8. Николич Джордже 1 0
9. Жегрова Эдон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4) 0
 Базель 33.33% (3) 11.11% (1) 33.33% (3) 0 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн
Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Сьон 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Люцерн
Базель Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София
Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Базель: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Базель 1:2 Янг Бойз Кубок Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига Базель 2:0 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 6 3 3 0 9 - 6 12
3. Санкт-Галлен 7 3 2 2 6 - 6 11
4. Цюрих 6 3 1 2 10 - 9 10
5. Лозанна-Спорт 5 2 2 1 8 - 4 8
6. Базель 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Серветт 4 1 1 2 2 - 3 4
8. Сьон 4 0 3 1 2 - 3 3
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Люцерн 7 0 3 4 9 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Пюлюлю Афимико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Сьерро Венсан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Кабрал Артур из команды Базель забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 6.30 26.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 9.00 62.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.43 5.15 6.40
  1.65 3.47 6.76

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.55 1.10 5.20 1.14 8.50 1.05 2.40 1.58 2.03 1.78 1.35 3.05 1.47 2.60 1.02 11.00 1.16 4.80 1.22 4.00 1.05 8.90 1.05 8.50
6.05 1.08 5.30 1.13 2.94 1.38 2.40 1.57 1.88 2.02 1.50 2.59 1.35 3.10 1.16 4.75 1.11 5.25 1.03 8.80
7.49 1.11 7.42 1.11 2.74 1.50 2.50 1.58 2.68 1.50 2.78 1.47 2.30 1.66 1.82 2.06 1.53 2.60 1.39 3.14 1.47 2.80 1.18 5.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
3.75 1.25 2.85 1.40 2.42 1.52 1.32 3.20 1.27 3.55 1.03 10.00
4.30 1.22 3.00 1.39 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20
3.73 1.30 3.08 1.41 2.16 1.75 1.90 1.98 1.56 2.51 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.31 1.58 1.72 2.05 1.41 2.75
5.95 1.13 4.70 1.19 2.28 1.63 1.70 2.15 1.42 2.88 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.07 7.50
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
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