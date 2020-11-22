Санкт-Галлен
0:1
Первый тайм: 38'
Стадион: АФГ Арена
Лозанна-Спорт
22' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
22' Желтая карточкаCameron Puertas
0:1
32' ГолФло Пер-Эгиль
99
Рюфли
Венсан
21
Мухайм
Миро
20
Йуан
Элье
24
Дуа
Квадво
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Бразау ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
22'
32'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|2
|0.25
|2.
|Jordi Quintilla
|1
|0.13
|3.
|Andre Ribeiro
|1
|0.13
|4.
|Víctor Ruiz III
|1
|0.13
|5.
|Betim Fazliji
|1
|0.13
|6.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|7.
|Alessandro Kraeuchi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|3
|0.5
|2.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.17
|3.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.17
|4.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.17
|5.
|Cameron Puertas
|1
|0.17
|6.
|Joel Monteiro
|1
|0.17
|7.
|Гессан Эванн
|1
|0.17
|8.
|Gabriel Bares
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jordi Quintilla
|3
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|3.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|4.
|Alessandro Kraeuchi
|2
|0
|5.
|Betim Fazliji
|2
|0
|6.
|Рюфли Венсан
|1
|0
|7.
|Andre Ribeiro
|1
|0
|8.
|Гёртлер Лукас
|1
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|10.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|11.
|Йуан Элье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|2.
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|3.
|Ange Nanizayamo
|1
|1
|4.
|Cameron Puertas
|2
|0
|5.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|6.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|7.
|Зехнини Рафик
|1
|0
|8.
|Туркес Алдин
|1
|0
|9.
|Gabriel Bares
|1
|0
|10.
|Moritz Jenz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Лозанна-Спорт
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|25% (2)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =3 -10Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен
Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих
Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
Лозанна-Спорт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Санкт-Галлен 4:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:5 Санкт-Галлен Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|2.
|Лугано
|0:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|3.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Цюрих
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|6.
|Базель
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Серветт
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|8.
|Сьон
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Люцерн
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
Победитель
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