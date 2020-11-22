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Санкт-Галлен
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
22' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
22' Желтая карточка
Cameron Puertas
0:1
32' Гол
Фло Пер-Эгиль
38'
1
Ати-Зиги
Лоуренс
99
Рюфли
Венсан
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
25
Траоре
Бубакар
8
Jordi
Quintilla
10
Víctor
Ruiz
III
11
Andre
Ribeiro
20
Йуан
Элье
24
Дуа
Квадво
40
Диао
Мори
4
Moritz
Jenz
6
Монтейру
Элтон
5
Noah
Loosli
25
Боранияшевич
Никола
21
Cameron
Puertas
7
Кукурузович
Степан
13
Фло
Пер-Эгиль
19
Шнойвли
Кристиан
17
Зехнини
Рафик
99
Туркес
Алдин
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Лозанна-Спорт
3-4-1-2

Ход матча

22'
 
Боранияшевич Никола
22'
 
Cameron Puertas
32'
0:1
Фло Пер-Эгиль
(Туркес Алдин)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 2 0.25
2. Jordi Quintilla 1 0.13
3. Andre Ribeiro 1 0.13
4. Víctor Ruiz III 1 0.13
5. Betim Fazliji 1 0.13
6. Гёртлер Лукас 0 0
7. Alessandro Kraeuchi 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 3 0.5
2. Боранияшевич Никола 1 0.17
3. Шнойвли Кристиан 1 0.17
4. Фло Пер-Эгиль 1 0.17
5. Cameron Puertas 1 0.17
6. Joel Monteiro 1 0.17
7. Гессан Эванн 1 0.17
8. Gabriel Bares 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Jordi Quintilla 3 0
2. Стильхарт Базиль 3 0
3. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
4. Alessandro Kraeuchi 2 0
5. Betim Fazliji 2 0
6. Рюфли Венсан 1 0
7. Andre Ribeiro 1 0
8. Гёртлер Лукас 1 0
9. Гийемено Джереми 1 0
10. Leonidas Stergiou 1 0
11. Йуан Элье 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Кукурузович Степан 2 1
2. Боранияшевич Никола 3 0
3. Ange Nanizayamo 1 1
4. Cameron Puertas 2 0
5. Шнойвли Кристиан 1 0
6. Фло Пер-Эгиль 1 0
7. Зехнини Рафик 1 0
8. Туркес Алдин 1 0
9. Gabriel Bares 1 0
10. Moritz Jenz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Лозанна-Спорт 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 0 25% (2)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен
Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих
Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши Грасcхоппер 3:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Вадуц

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
Лозанна-Спорт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:3 Санкт-Галлен Суперлига
Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Санкт-Галлен 4:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:5 Санкт-Галлен Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 0:0 7 3 4 0 9 - 6 13
3. Лозанна-Спорт 1:0 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Цюрих 0:0 7 3 2 2 10 - 9 11
5. Санкт-Галлен 0:1 8 3 2 3 6 - 7 11
6. Базель 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Серветт 0:0 5 1 2 2 2 - 3 5
8. Сьон 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Люцерн 7 0 3 4 9 - 14 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Санкт-Галлен
Ничья
Лозанна-Спорт
6.00
3.55
2.81
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 6.00 3.55 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.48 2.67
  2.64 3.29 2.81

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 6.50 1.09 3.70 1.25 2.42 1.52 2.12 1.72 1.87 1.93 1.48 2.62 1.27 3.50 1.14 5.20 1.08 7.10 1.03 10.00
11.25 1.01 10.25 1.02 4.45 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.85 1.95 1.54 2.41 1.27 3.48 1.19 4.05 1.07 6.65 1.05 7.60
3.29 1.36 2.89 1.44 2.48 1.58 2.03 1.85 1.77 2.11 1.58 2.46 1.88 2.00 1.68 2.29 1.27 3.90 1.20 5.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.60 1.52 2.35 1.20 4.50 1.05 8.50
3.30 1.33 2.28 1.63 1.57 2.34 1.22 4.25 1.15 5.45
2.05 1.83 1.68 2.26 1.32 3.54 1.83 2.08 1.57 2.51 1.39 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.29 1.99 1.76 1.49 2.50 1.30 3.35
5.00 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
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