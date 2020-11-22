Серветт
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Стад де Женев
Лугано
35' Желтая карточкаГерндт Александр
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
15
Валь
Тео
29
Ондуа
Гаэль
25
Киэ
Грежон
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Мацек
Роман
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
35'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Схалк Алекс
|1 (1)
|0.2
|2.
|Киэ Грежон
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|2
|0.29
|2.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.29
|3.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.14
|4.
|Дапрела Фабио
|1
|0.14
|5.
|Лаванши Нума
|1
|0.14
|6.
|Боттани Маттиа
|1
|0.14
|7.
|Ошс Марцис
|1
|0.14
|8.
|Ловрич Санди
|0
|0
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|2.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|3.
|Сеспедес Борис
|2
|0
|4.
|Сотье Антони
|1
|0
|5.
|Сассо Венсан
|1
|0
|6.
|Фрик Джереми
|1
|0
|7.
|Ондуа Гаэль
|1
|0
|8.
|Конья Тимоте
|1
|0
|9.
|Менди Ариал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|3
|0
|2.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|3.
|Герндт Александр
|2
|0
|4.
|Лаванши Нума
|2
|0
|5.
|Ловрич Санди
|2
|0
|6.
|Герреро Адрия
|2
|0
|7.
|Christopher Lungoyi
|0
|1
|8.
|Дапрела Фабио
|1
|0
|9.
|Sebastian Osigwe
|1
|0
|10.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (2)
|Лугано
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт
Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт
Лугано Последние 20 матчей: +9 =9 -2Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон
Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано
Последние игры между собой
Серветт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лугано: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|2.
|Лугано
|0:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|3.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Цюрих
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|6.
|Базель
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Серветт
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|8.
|Сьон
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Люцерн
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
Победитель
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