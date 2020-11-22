  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Серветт
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Лугано
0'
35' Желтая карточка
Герндт Александр
38'
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
15
Валь
Тео
29
Ондуа
Гаэль
17
Имери
Кастриот
8
Конья
Тимоте
27
Антунес
Алексис
25
Киэ
Грежон
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Мацек
Роман
3
Герреро
Адрия
19
Герндт
Александр
9
Одгор
Йенс
Серветт
4-2-3-1
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

35'
 
Герндт Александр

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Схалк Алекс 1 (1) 0.2
2. Киэ Грежон 1 (1) 0.2
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 2 0.29
2. Гвидотти Стефано 2 0.29
3. Марич Мият 1 (1) 0.14
4. Дапрела Фабио 1 0.14
5. Лаванши Нума 1 0.14
6. Боттани Маттиа 1 0.14
7. Ошс Марцис 1 0.14
8. Ловрич Санди 0 0
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Фофана Бубакар II 1 1
2. Стеванович Мирослав 2 0
3. Сеспедес Борис 2 0
4. Сотье Антони 1 0
5. Сассо Венсан 1 0
6. Фрик Джереми 1 0
7. Ондуа Гаэль 1 0
8. Конья Тимоте 1 0
9. Менди Ариал 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 3 0
2. Саббатини Хонатан 1 1
3. Герндт Александр 2 0
4. Лаванши Нума 2 0
5. Ловрич Санди 2 0
6. Герреро Адрия 2 0
7. Christopher Lungoyi 0 1
8. Дапрела Фабио 1 0
9. Sebastian Osigwe 1 0
10. Гвидотти Стефано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 0 0 0 0 100% (2)
 Лугано 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт
Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт
Лугано Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон
Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано

Последние игры между собой

Серветт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лугано: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лугано 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лугано Суперлига
Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 0:0 7 3 4 0 9 - 6 13
3. Лозанна-Спорт 1:0 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Цюрих 0:0 7 3 2 2 10 - 9 11
5. Санкт-Галлен 0:1 8 3 2 3 6 - 7 11
6. Базель 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Серветт 0:0 5 1 2 2 2 - 3 5
8. Сьон 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Люцерн 7 0 3 4 9 - 14 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    35'
    Герндт Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лугано
2.57
3.46
3.09
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.20 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.25 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.46 3.00
  2.57 3.05 3.09

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 7.90 1.06 3.30 1.30 2.60 1.49 2.08 1.73 1.83 1.97 1.75 2.10 1.42 2.70 1.29 3.35 1.12 5.60 1.09 6.40 1.02 11.50 1.04 9.50
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.90 2.00 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 11.00
7.51 1.10 2.66 1.51 2.30 1.66 1.94 1.94 1.66 2.30 1.51 2.66 1.65 2.31 1.46 2.82 1.17 5.35 1.12 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.88 1.40 2.80 1.12 5.70
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
1.93 1.95 1.58 2.46 1.25 4.14 1.55 2.53 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.64 2.20 1.25 3.75
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Серветт 0:0 Лугано онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный