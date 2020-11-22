  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Серветт
1:1
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
35' Желтая карточка
Герндт Александр
1:0
38' Гол
Киэ Грежон
47' Желтая карточка
Кечкеш Акош
1:1
63' Гол
Лаванши Нума
75' Желтая карточка
Koro Kone
84' Желтая карточка
Кустодио Оливье
88' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
90'+5
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
15
Валь
Тео
29
Ондуа
Гаэль
17
Имери
Кастриот
8
Конья
Тимоте
27
Антунес
Алексис
25
Киэ
Грежон
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Мацек
Роман
3
Герреро
Адрия
19
Герндт
Александр
9
Одгор
Йенс
Серветт
4-2-3-1
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

35'
 
Герндт Александр
38'
Киэ Грежон
(Сассо Венсан)
1:0
47'
 
Кечкеш Акош
54'
Сеспедес Борис
Антунес Алексис
 
57'
 
Christopher Lungoyi
Одгор Йенс
63'
1:1
Лаванши Нума
(Ловрич Санди)
68'
Koro Kone
Киэ Грежон
 
68'
Moussa Diallo
Валь Тео
 
75'
Koro Kone
 
76'
 
Ардаис Хоакин
Герндт Александр
76'
 
Човило Мирослав
Мацек Роман
84'
 
Кустодио Оливье
88'
Ондуа Гаэль
 
89'
Севрен Йоан
Конья Тимоте
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 2 (1) 0.4
2. Схалк Алекс 1 (1) 0.2
3. Сассо Венсан 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 2 0.29
2. Лаванши Нума 2 0.29
3. Гвидотти Стефано 2 0.29
4. Марич Мият 1 (1) 0.14
5. Дапрела Фабио 1 0.14
6. Боттани Маттиа 1 0.14
7. Ошс Марцис 1 0.14
8. Ловрич Санди 0 0
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Фофана Бубакар II 1 1
2. Стеванович Мирослав 2 0
3. Сеспедес Борис 2 0
4. Ондуа Гаэль 2 0
5. Сотье Антони 1 0
6. Сассо Венсан 1 0
7. Koro Kone 1 0
8. Фрик Джереми 1 0
9. Конья Тимоте 1 0
10. Менди Ариал 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 4 0
2. Герндт Александр 3 0
3. Саббатини Хонатан 1 1
4. Лаванши Нума 2 0
5. Ловрич Санди 2 0
6. Герреро Адрия 2 0
7. Christopher Lungoyi 0 1
8. Дапрела Фабио 1 0
9. Кечкеш Акош 1 0
10. Sebastian Osigwe 1 0
11. Гвидотти Стефано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)
 Лугано 20% (2) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт
Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт
Лугано Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон
Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано

Последние игры между собой

Серветт: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Лугано: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Лугано 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лугано Суперлига
Лугано 4:0 Серветт Товарищеские матчи Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Лугано Челлендж Лига Серветт 1:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:0 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:2 Серветт Челлендж Лига Серветт 4:1 Лугано Челлендж Лига Лугано 0:6 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:2 Лугано Челлендж Лига Серветт 2:0 Лугано Челлендж Лига Лугано 2:1 Серветт Челлендж Лига Лугано 0:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:4 Лугано Челлендж Лига Лугано 1:1 Серветт Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 7 3 4 0 10 - 7 13
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Цюрих 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Лозанна-Спорт 6 2 3 1 10 - 6 9
6. Базель 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Серветт 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Сьон 5 0 4 1 4 - 5 4
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Люцерн 7 0 3 4 9 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Киэ Грежон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Герндт Александр получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.65 1.90 3.75
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 1.57 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.46 3.00
  5.72 1.40 6.23

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.70 1.11 7.90 1.06 2.62 1.45 2.60 1.49 2.08 1.73 1.67 2.12 1.75 2.10 1.42 2.70 1.08 7.00 1.12 5.60 1.03 10.00 1.02 11.50 1.04 9.50
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.90 2.00 1.47 2.68 1.31 3.32 1.12 5.55 1.08 6.15 1.00 11.00
5.03 1.19 3.59 1.31 2.44 1.59 3.98 1.27 3.37 1.34 2.76 1.48 2.06 1.82 1.48 2.77 1.28 3.87 1.68 2.27 1.46 2.84 1.34 3.40 1.12 7.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 1.92 1.88 1.03 10.00 1.12 5.70
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
1.23 4.43 1.11 7.05 1.25 4.14 1.55 2.53 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.64 2.20 1.25 3.75
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Серветт 1:1 Лугано онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный