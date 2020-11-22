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  3. Швейцария
Сьон
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Цюрих
0'
2' Желтая карточка
Ндойе Бирама
22' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
34' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
37'
18
Фикентшер
Кевин
30
Абделлауи
Аюб
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
21
Dennis
Iapichino
23
Тосетти
Маттео
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
8
Baltazar
9
Робертс
Улдрикис
31
Patrick3
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
4
Омерагич
Бечир
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Крамер
Блаж
Сьон
4-3-1-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

2'
Ндойе Бирама
 
10'
Карлен Гаэтан
Patrick3
 
22'
Абделлауи Аюб
 
34'
Карлен Гаэтан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 1 0.2
2. Ди Сере 1 (1) 0.2
3. Тосетти Маттео 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Маркезано Антонио 3 (1) 0.43
2. Кололли Беньямин 2 (1) 0.29
3. Зобих Лассе 2 0.29
4. Сисей Ассан 1 0.14
5. Aiyegun Tosin 1 0.14
6. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.14
7. Шёнбахлер Марко 0 0
8. Silvan Wallner 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 2 0
3. Карлен Гаэтан 1 0
4. Ндойе Бирама 1 0
5. Бамер Жан 1 0
6. Baltazar 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 3 0
2. Крьезиу Хекуран 1 1
3. Aiyegun Tosin 1 1
4. Nathan V 2 0
5. Маркезано Антонио 1 0
6. Шёнбахлер Марко 1 0
7. Бреше Янник 1 0
8. Сисей Ассан 1 0
9. Degnand Wilfried Gnonto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Цюрих 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон
Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих
Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт

Последние игры между собой

Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Цюрих: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Цюрих 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 0:0 7 3 4 0 9 - 6 13
3. Лозанна-Спорт 1:0 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Цюрих 0:0 7 3 2 2 10 - 9 11
5. Санкт-Галлен 0:1 8 3 2 3 6 - 7 11
6. Базель 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Серветт 0:0 5 1 2 2 2 - 3 5
8. Сьон 0:0 5 0 4 1 2 - 3 4
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Люцерн 7 0 3 4 9 - 14 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Цюрих
2.73
3.60
3.08
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.20 2.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 2.65 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.50 3.08
  2.73 3.12 2.83

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.10 1.14 9.60 1.04 2.15 1.65 3.15 1.33 1.37 2.95 1.88 1.94 1.65 2.26 1.11 5.80 1.19 4.30 1.02 11.00 1.04 9.60 1.04 9.30
10.00 1.01 9.40 1.03 4.10 1.22 3.26 1.34 2.13 1.79 1.64 2.26 1.43 2.74 1.19 4.40 1.13 5.05 1.03 8.80
2.87 1.45 2.49 1.57 2.10 1.79 1.77 2.12 1.59 2.45 1.89 1.99 1.65 2.32 1.51 2.64 1.20 4.82 1.16 5.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.10 1.74 1.05 8.50 1.14 5.20
3.10 1.37 2.12 1.72 1.51 2.56 1.17 5.10 1.12 6.35
2.01 1.88 1.65 2.33 1.29 3.74 1.65 2.31 1.46 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.60 1.20 3.10 1.37 1.80 2.01 1.37 3.10 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Сьон 0:0 Цюрих онлайн

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