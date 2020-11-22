2' Желтая карточкаНдойе Бирама
22' Желтая карточкаАбделлауи Аюб
34' Желтая карточкаКарлен Гаэтан
34
Ндойе
Бирама
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
8
Baltazar
31
Patrick3
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
18
Крамер
Блаж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
8 BaltazarПолузащитник
- Нападающий
-
31 Patrick3Нападающий
- Запасные игроки
-
68 Руиз ЖанЗащитник
-
10 ИтаитингаПолузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
-
29 Jared Khasa
-
64 Edgar Andre
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
2'
22'
34'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|1
|0.2
|2.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.2
|3.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.43
|2.
|Кололли Беньямин
|2 (1)
|0.29
|3.
|Зобих Лассе
|2
|0.29
|4.
|Сисей Ассан
|1
|0.14
|5.
|Aiyegun Tosin
|1
|0.14
|6.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0.14
|7.
|Шёнбахлер Марко
|0
|0
|8.
|Silvan Wallner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|2
|1
|2.
|Мартич Иван
|2
|0
|3.
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|1
|0
|5.
|Бамер Жан
|1
|0
|6.
|Baltazar
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ousmane Doumbia
|3
|0
|2.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|3.
|Aiyegun Tosin
|1
|1
|4.
|Nathan V
|2
|0
|5.
|Маркезано Антонио
|1
|0
|6.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|7.
|Бреше Янник
|1
|0
|8.
|Сисей Ассан
|1
|0
|9.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Цюрих
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =3 -11Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих
Последние игры между собой
Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Цюрих: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|2.
|Лугано
|0:0
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|3.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Цюрих
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|0:1
|8
|3
|2
|3
|6 - 7
|11
|6.
|Базель
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|Серветт
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 3
|5
|8.
|Сьон
|0:0
|5
|0
|4
|1
|2 - 3
|4
|9.
|Вадуц
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Люцерн
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
Победитель
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