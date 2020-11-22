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Сьон
2:2
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
2' Желтая карточка
Ндойе Бирама
22' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
34' Желтая карточка
Карлен Гаэтан
40' Желтая карточка
Алити Фидан
0:1
47' Гол
Шёнбахлер Марко
1:1
48' Гол
Карлен Гаэтан
1:2
56' Гол
Кололли Беньямин
60' Желтая карточка
Араз Муса
1:2
67' Не забитый пенальти
Ди Сере
2:2
79' Гол
Jared Khasa
90' Желтая карточка
Ди Сере
90'+5
18
Фикентшер
Кевин
30
Абделлауи
Аюб
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
21
Dennis
Iapichino
23
Тосетти
Маттео
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
8
Baltazar
9
Робертс
Улдрикис
31
Patrick3
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
4
Омерагич
Бечир
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Крамер
Блаж
Сьон
4-3-1-2
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

2'
Ндойе Бирама
 
10'
Карлен Гаэтан
Patrick3
 
22'
Абделлауи Аюб
 
34'
Карлен Гаэтан
 
40'
 
Алити Фидан
46'
Jared Khasa
Baltazar
 
47'
0:1
Шёнбахлер Марко
(Крамер Блаж)
48'
Карлен Гаэтан
(Робертс Улдрикис)
1:1
55'
Итаитинга
Абделлауи Аюб
 
56'
1:2
Кололли Беньямин
(Шёнбахлер Марко)
60'
Араз Муса
 
67'
Ди Сере
1:2
78'
 
Сисей Ассан
Крамер Блаж
78'
 
Nils Reichmuth
Шёнбахлер Марко
79'
Jared Khasa
(Араз Муса)
2:2
81'
Edgar Andre
Карлен Гаэтан
 
81'
Оаро Гийом
Робертс Улдрикис
 
88'
 
Ронер Фабиан
Маркезано Антонио
90'
 
Зайлер Штефан
Кололли Беньямин
90'
Ди Сере
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 1 0.2
2. Карлен Гаэтан 1 0.2
3. Jared Khasa 1 0.2
4. Ди Сере 1 (1) 0.2
5. Тосетти Маттео 0 0
6. Араз Муса 0 0
7. Робертс Улдрикис 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 3 (1) 0.43
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.43
3. Зобих Лассе 2 0.29
4. Шёнбахлер Марко 1 0.14
5. Сисей Ассан 1 0.14
6. Aiyegun Tosin 1 0.14
7. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.14
8. Крамер Блаж 0 0
9. Silvan Wallner 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 2 0
3. Карлен Гаэтан 1 0
4. Араз Муса 1 0
5. Ндойе Бирама 1 0
6. Ди Сере 1 0
7. Бамер Жан 1 0
8. Baltazar 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 3 0
2. Крьезиу Хекуран 1 1
3. Aiyegun Tosin 1 1
4. Nathan V 2 0
5. Маркезано Антонио 1 0
6. Шёнбахлер Марко 1 0
7. Бреше Янник 1 0
8. Алити Фидан 1 0
9. Сисей Ассан 1 0
10. Degnand Wilfried Gnonto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 0 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Цюрих 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон
Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих
Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт

Последние игры между собой

Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Цюрих: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Цюрих 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига
Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 3:3 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Цюрих Суперлига Сьон 0:3 Цюрих Кубок Цюрих 0:1 Сьон Суперлига Цюрих 1:0 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Цюрих Суперлига Сьон 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Сьон Switzerland Cup Цюрих 0:1 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 7 3 4 0 10 - 7 13
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Цюрих 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Лозанна-Спорт 6 2 3 1 10 - 6 9
6. Базель 6 2 1 3 9 - 9 7
7. Серветт 5 1 2 2 3 - 4 5
8. Сьон 5 0 4 1 4 - 5 4
9. Вадуц 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Люцерн 7 0 3 4 9 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Алити Фидан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Карлен Гаэтан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Абделлауи Аюб получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Patrick Luan уходит с поля. Карлен Гаэтан выходит вместо него
  • Желтая карточка
    2'
    Ндойе Бирама получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 22.00 4.05 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 4.50 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 2.32 3.50 3.08
  5.94 1.46 5.08

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5
3.45 1.28 9.60 1.04 1.62 2.20 3.15 1.33 1.17 4.70 1.88 1.94 1.65 2.26 1.82 1.92 1.19 4.30 1.12 5.55 1.04 9.60 1.07 7.50
10.00 1.01 9.40 1.03 4.10 1.22 3.26 1.34 2.13 1.79 1.64 2.26 1.43 2.74 1.19 4.40 1.13 5.05 1.03 8.80
3.76 1.29 3.17 1.38 2.58 1.54 1.97 1.92 1.68 2.26 1.47 2.78 1.59 2.44 1.44 2.89 1.18 5.19 1.89 1.99 1.65 2.32 1.51 2.64 2.83 1.46 2.32 1.65 1.81 2.08 1.51 2.66 1.57 2.50 1.34 3.39 1.12 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.10 1.74 1.05 8.50 1.14 5.20
3.10 1.37 2.12 1.72 1.51 2.56 1.17 5.10 1.12 6.35
1.33 3.43 1.18 5.15 1.29 3.74 1.65 2.31 1.46 2.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.60 1.20 3.10 1.37 1.80 2.01 1.37 3.10 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Сьон 2:2 Цюрих онлайн

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