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  2. Матчи
  3. Швейцария
Вадуц
4:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
16' Желтая карточка
Оаро Гийом
1:0
23' Гол
Чичек Тунахан
1:1
41' Гол
Робертс Улдрикис
2:1
46' Гол
Дорн Пиус
48' Желтая карточка
Робертс Улдрикис
3:1
54' Гол
Чичек Тунахан
4:1
59' Гол
Кулибали Мохамед II
66' Желтая карточка
Ссимани Денис
66' Желтая карточка
Ди Сере
84' Желтая карточка
Гассер Седрик
90' Желтая карточка
Baltazar
90'+4
1
Бюхель
Бенджамин
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
23
Визер
Сандро
22
Хуг
Нико
11
Чичек
Тунахан
10
Кулибали
Мохамед
II
19
Dejan
Djokic
18
Фикентшер
Кевин
23
Тосетти
Маттео
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
21
Dennis
Iapichino
64
Edgar
Andre
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
7
Клеменца
Лука
99
Оаро
Гийом
9
Робертс
Улдрикис
Вадуц
3-4-2-1
Сьон
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.43
2. Гайич Милан 1 (1) 0.14
3. Милинчану Николай 1 0.14
4. Зуттер Мануэль 1 0.14
5. Дорн Пиус 1 0.14
6. Кулибали Мохамед II 1 0.14
7. Joel Schmied 1 0.14
8. Dejan Djokic 0 0
9. Прокопич Борис 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jared Khasa 2 0.29
2. Робертс Улдрикис 1 0.14
3. Гргич Анто 1 0.14
4. Карлен Гаэтан 1 0.14
5. Бамер Жан 1 0.14
6. Ди Сере 1 (1) 0.14
7. Тосетти Маттео 0 0
8. Клеменца Лука 0 0
9. Араз Муса 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Люхингер Габриэль 4 0
2. Ссимани Денис 3 0
3. Шмид Янник 2 0
4. Гассер Седрик 2 0
5. Прокопич Борис 1 0
6. Зуттер Мануэль 1 0
7. Визер Сандро 1 0
8. Дорн Пиус 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 2 0
3. Ди Сере 2 0
4. Baltazar 2 0
5. Оаро Гийом 1 0
6. Dennis Iapichino 1 0
7. Тосетти Маттео 1 0
8. Карлен Гаэтан 1 0
9. Араз Муса 1 0
10. Ндойе Бирама 1 0
11. Робертс Улдрикис 1 0
12. Бамер Жан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Сьон 14.29% (1) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано
Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц
Сьон Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон
Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 12
Сьон: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 3
Вадуц 0:1 Сьон Суперлига Сьон 4:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:5 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига
Вадуц 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Вадуц Суперлига Сьон 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Сьон Суперлига Сьон 4:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Сьон Суперлига Вадуц 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 7 3 4 0 10 - 7 13
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Цюрих 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Базель 7 3 1 3 11 - 10 10
6. Лозанна-Спорт 7 2 3 2 11 - 8 9
7. Сьон 7 1 4 2 7 - 9 7
8. Вадуц 7 1 3 3 9 - 11 6
9. Серветт 6 1 2 3 3 - 6 5
10. Люцерн 7 0 3 4 9 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Цюрих 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Лугано 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Базель 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Лозанна-Спорт 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Серветт 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Люцерн 3 0 3 0 5 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
3. Цюрих 4 1 1 2 7 - 9 4
4. Базель 4 1 0 3 4 - 5 3
5. Лозанна-Спорт 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Янг Бойз 2 0 2 0 0 - 0 2
7. Вадуц 3 0 2 1 3 - 4 2
8. Сьон 3 0 1 2 3 - 7 1
9. Серветт 3 0 0 3 1 - 5 0
10. Люцерн 4 0 0 4 4 - 9 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Робертс Улдрикис бьет в цель!
  • 29'
    Оаро Гийом уходит с поля. Jared Khasa выходит вместо него
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Чичек Тунахан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Оаро Гийом получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 2.55 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.70 2.10
  1.41 4.33 9.66

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5
8.50 1.05 10.00 1.03 5.30 1.13 3.20 1.32 4.30 1.18 1.89 1.91 1.67 2.21 1.76 2.00 1.20 4.20 1.20 4.20 1.05 8.60 1.52 2.42 1.05 8.50 1.10 6.25
11.25 1.01 10.25 1.02 4.10 1.22 3.26 1.34 2.16 1.77 1.67 2.21 1.43 2.74 1.19 4.30 1.13 4.85 1.03 8.50
2.86 1.45 2.48 1.58 2.09 1.79 1.77 2.13 4.26 1.24 1.79 2.10 3.04 1.41 2.22 1.71 4.09 1.25 3.47 1.33 2.83 1.46 2.08 1.81 1.76 2.14 1.53 2.59 1.24 4.21 1.13 6.54 1.90 1.98 1.58 2.46 1.43 2.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.15 1.70 1.25 3.75 1.16 4.80 1.03 10.00
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.85 1.12 6.10
1.93 1.95 1.59 2.45 1.26 4.07 1.57 2.49 1.41 3.03 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 1.84 1.91 1.38 2.90
4.45 1.21 3.10 1.37 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Вадуц 4:1 Сьон онлайн

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