16' Желтая карточкаОаро Гийом
1:0
23' ГолЧичек Тунахан
1:1
41' ГолРобертс Улдрикис
2:1
46' ГолДорн Пиус
48' Желтая карточкаРобертс Улдрикис
3:1
54' ГолЧичек Тунахан
4:1
59' ГолКулибали Мохамед II
66' Желтая карточкаСсимани Денис
66' Желтая карточкаДи Сере
84' Желтая карточкаГассер Седрик
90' Желтая карточкаBaltazar
15
Шмид
Янник
21
Дорн
Пиус
14
Гайич
Милан
23
Визер
Сандро
22
Хуг
Нико
19
Dejan
Djokic
34
Ндойе
Бирама
64
Edgar
Andre
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
99
Оаро
Гийом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
21 Дорн ПиусПолузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
-
22 Хуг НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Dejan DjokicНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
- Защитник
-
64 Edgar AndreПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
29 Jared Khasa
-
-
-
8 Baltazar
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
16'
23'
1:0
41'
46'
2:1
48'
54'
3:1
59'
66'
66'
84'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
5 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.43
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.14
|3.
|Милинчану Николай
|1
|0.14
|4.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.14
|5.
|Дорн Пиус
|1
|0.14
|6.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.14
|7.
|Joel Schmied
|1
|0.14
|8.
|Dejan Djokic
|0
|0
|9.
|Прокопич Борис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jared Khasa
|2
|0.29
|2.
|Робертс Улдрикис
|1
|0.14
|3.
|Гргич Анто
|1
|0.14
|4.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.14
|5.
|Бамер Жан
|1
|0.14
|6.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.14
|7.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|8.
|Клеменца Лука
|0
|0
|9.
|Араз Муса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Люхингер Габриэль
|4
|0
|2.
|Ссимани Денис
|3
|0
|3.
|Шмид Янник
|2
|0
|4.
|Гассер Седрик
|2
|0
|5.
|Прокопич Борис
|1
|0
|6.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|7.
|Визер Сандро
|1
|0
|8.
|Дорн Пиус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|2
|1
|2.
|Мартич Иван
|2
|0
|3.
|Ди Сере
|2
|0
|4.
|Baltazar
|2
|0
|5.
|Оаро Гийом
|1
|0
|6.
|Dennis Iapichino
|1
|0
|7.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|8.
|Карлен Гаэтан
|1
|0
|9.
|Араз Муса
|1
|0
|10.
|Ндойе Бирама
|1
|0
|11.
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|12.
|Бамер Жан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Сьон
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +9 =4 -7Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано
Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Виль 1:2 Вадуц Вадуц 1:1 Арау Вадуц 5:1 Стад Лозанна-Уши Винтертур 1:4 Вадуц
Сьон Последние 20 матчей: +8 =7 -5Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 12
Сьон: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|2.
|Лугано
|7
|3
|4
|0
|10 - 7
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Базель
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|Лозанна-Спорт
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Сьон
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Вадуц
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|9.
|Серветт
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|10.
|Люцерн
|7
|0
|3
|4
|9 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Лугано
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Лозанна-Спорт
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Серветт
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Вадуц
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Люцерн
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|3.
|Цюрих
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|4.
|Базель
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|5.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Янг Бойз
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|7.
|Вадуц
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|8.
|Сьон
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|9.
|Серветт
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|10.
|Люцерн
|4
|0
|0
|4
|4 - 9
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров