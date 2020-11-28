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  3. Швейцария
Серветт
0:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Люцерн
0'
16' Желтая карточка
Moussa Diallo
0:1
23' Гол
Шауб Луис
35' Желтая карточка
Соргич Деян
37' Желтая карточка
Stefan Knezevic1
41'
32
Фрик
Джереми
7
Moussa
Diallo
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
15
Валь
Тео
29
Ондуа
Гаэль
17
Имери
Кастриот
8
Конья
Тимоте
35
Фофана
Бубакар
II
18
Koro
Kone
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
31
Lorik
Emini
15
Шульц
Марвин
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
Серветт
4-2-3-1
Люцерн
4-2-3-1

Ход матча

16'
Moussa Diallo
 
23'
0:1
Шауб Луис
(Соргич Деян)
35'
 
Соргич Деян
37'
 
Stefan Knezevic1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 2 (1) 0.29
2. Схалк Алекс 1 (1) 0.14
3. Сассо Венсан 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шауб Луис 2 0.25
2. Соргич Деян 2 0.25
3. Шюрпф Паскаль 1 0.13
4. Угриниц Филип 1 0.13
5. Шульц Марвин 1 (1) 0.13
6. Lucao II 1 0.13
7. Stefan Knezevic1 1 0.13
8. Silvan Sidler 0 0
9. Ashvin Balaruban 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 3 0
2. Фофана Бубакар II 1 1
3. Стеванович Мирослав 2 0
4. Ондуа Гаэль 2 0
5. Сотье Антони 1 0
6. Сассо Венсан 1 0
7. Koro Kone 1 0
8. Фрик Джереми 1 0
9. Конья Тимоте 1 0
10. Moussa Diallo 1 0
11. Менди Ариал 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 2 1
2. Lucao II 1 1
3. Соргич Деян 2 0
4. Бюрки Марко 2 0
5. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
6. Silvan Sidler 2 0
7. Ташар Варол 2 0
8. Мюллер Мариус 1 0
9. Шауб Луис 1 0
10. Угриниц Филип 1 0
11. Вока Идриз 1 0
12. Yvan Alounga 1 0
13. Lorik Emini 1 0
14. Stefan Knezevic1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 0 33.33% (1) 0 0 66.67% (2)
 Люцерн 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз
Люцерн Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен
Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано

Последние игры между собой

Серветт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Люцерн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Серветт 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Серветт Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Люцерн Суперлига
Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 7 3 4 0 10 - 7 13
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Цюрих 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Базель 7 3 1 3 11 - 10 10
6. Лозанна-Спорт 7 2 3 2 11 - 8 9
7. Сьон 7 1 4 2 7 - 9 7
8. Вадуц 7 1 3 3 9 - 11 6
9. Люцерн 1:0 8 1 3 4 10 - 14 6
10. Серветт 0:1 7 1 2 4 3 - 7 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Цюрих 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Лугано 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Базель 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Лозанна-Спорт 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Серветт 0:1 4 1 2 1 2 - 2 5
9. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Люцерн 1:0 3 0 3 0 5 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
3. Цюрих 4 1 1 2 7 - 9 4
4. Базель 4 1 0 3 4 - 5 3
5. Лозанна-Спорт 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Люцерн 1:0 5 1 0 4 5 - 9 3
7. Янг Бойз 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Вадуц 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Сьон 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Серветт 0:1 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    37'
    Stefan Knezevic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    35'
    Соргич Деян получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Шауб Луис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Moussa Diallo получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Люцерн
5.13
3.81
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.40 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 4.70 3.35 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.60 3.04
  5.13 3.81 1.71

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 9.70 1.04 7.00 1.08 3.05 1.35 2.55 1.48 1.84 1.97 1.62 2.30 1.48 2.55 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.50 1.03 10.00
11.00 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.20 1.35 2.12 1.80 1.63 2.28 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.05 1.03 8.90
7.14 1.11 2.73 1.49 2.16 1.75 2.44 1.59 2.12 1.77 1.80 2.08 1.59 2.45 1.46 2.81 1.14 6.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 2.10 1.74 1.75 2.01 1.15 5.00 1.11 5.80
3.30 1.33 2.15 1.70 1.52 2.53 1.17 5.00 1.12 6.25
2.71 1.49 2.22 1.70 1.72 2.20 1.46 2.82 1.52 2.62 1.30 3.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.97 1.35 3.10
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.35 3.05
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Серветт 0:1 Люцерн онлайн

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