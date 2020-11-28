Серветт
1:3
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Люцерн
16' Желтая карточкаMoussa Diallo
0:1
23' ГолШауб Луис
35' Желтая карточкаСоргич Деян
37' Желтая карточкаStefan Knezevic1
49' Желтая карточкаМенди Ариал
0:2
67' ГолСоргич Деян
69' Желтая карточкаSilvan Sidler
1:2
77' ГолРуй Стив
1:3
79' ГолIbrahima N'Diaye II
90' Желтая карточкаKoro Kone
90' Желтая карточкаМюллер Мариус
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
24
Менди
Ариал
15
Валь
Тео
29
Ондуа
Гаэль
18
Koro
Kone
5
Lucao
II
31
Lorik
Emini
15
Шульц
Марвин
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Схалк АлексНападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Lorik EminiПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
29 Ташар ВаролПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Yvan Alounga
-
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
16'
23'
0:1
35'
37'
49'
67'
0:2
69'
77'
1:2
79'
1:3
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.29
|2.
|Руй Стив
|1
|0.14
|3.
|Схалк Алекс
|1 (1)
|0.14
|4.
|Сассо Венсан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|3
|0.38
|2.
|Шауб Луис
|2
|0.25
|3.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.13
|4.
|Угриниц Филип
|1
|0.13
|5.
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.13
|6.
|Lucao II
|1
|0.13
|7.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0.13
|8.
|Stefan Knezevic1
|1
|0.13
|9.
|Silvan Sidler
|0
|0
|10.
|Ashvin Balaruban
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|3
|0
|2.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|3.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|4.
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|5.
|Менди Ариал
|2
|0
|6.
|Сотье Антони
|1
|0
|7.
|Сассо Венсан
|1
|0
|8.
|Koro Kone
|1
|0
|9.
|Фрик Джереми
|1
|0
|10.
|Конья Тимоте
|1
|0
|11.
|Moussa Diallo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|2
|1
|2.
|Silvan Sidler
|3
|0
|3.
|Lucao II
|1
|1
|4.
|Соргич Деян
|2
|0
|5.
|Бюрки Марко
|2
|0
|6.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|7.
|Ташар Варол
|2
|0
|8.
|Stefan Knezevic1
|2
|0
|9.
|Мюллер Мариус
|1
|0
|10.
|Шауб Луис
|1
|0
|11.
|Угриниц Филип
|1
|0
|12.
|Вока Идриз
|1
|0
|13.
|Yvan Alounga
|1
|0
|14.
|Lorik Emini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|66.67% (2)
|Люцерн
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт
Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз
Люцерн Последние 20 матчей: +5 =6 -9Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен
Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано
Последние игры между собой
Серветт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Люцерн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|3
|0
|7 - 3
|15
|2.
|Лугано
|7
|3
|4
|0
|10 - 7
|13
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Базель
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|Лозанна-Спорт
|7
|2
|3
|2
|11 - 8
|9
|7.
|Сьон
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Вадуц
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|9.
|Люцерн
|8
|1
|3
|4
|12 - 15
|6
|10.
|Серветт
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Лугано
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Лозанна-Спорт
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|7.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Вадуц
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Люцерн
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|3.
|Цюрих
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|4.
|Базель
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|5.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|7.
|Янг Бойз
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|8.
|Вадуц
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|9.
|Сьон
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Серветт
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Победитель
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