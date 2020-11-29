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  3. Швейцария
Лугано
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Базель
0' 2'
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
6
Човило
Мирослав
77
Мацек
Роман
3
Герреро
Адрия
8
Christopher
Lungoyi
19
Герндт
Александр
13
Линднер
Хайнц
72
Andrea
Padula
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
76
Albian
Hajdari
20
Фрай
Фабиан
23
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Julian
Von
Moos
98
Кабрал
Артур
Лугано
3-5-1-1
Базель
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 2 0.29
2. Лаванши Нума 2 0.29
3. Гвидотти Стефано 2 0.29
4. Марич Мият 1 (1) 0.14
5. Дапрела Фабио 1 0.14
6. Боттани Маттиа 1 0.14
7. Ошс Марцис 1 0.14
8. Ловрич Санди 0 0
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Герреро Адрия 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 4 (1) 0.57
2. Штокер Валентин 3 0.43
3. Касами Пайтим 2 0.29
4. Фрай Фабиан 1 0.14
5. Жегрова Эдон 1 0.14
6. Пюлюлю Афимико 0 0
7. Жорже Марко 0 0
8. Кампо Самуэле 0 0
9. Julian Von Moos 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 4 0
2. Герндт Александр 3 0
3. Саббатини Хонатан 1 1
4. Лаванши Нума 2 0
5. Ловрич Санди 2 0
6. Герреро Адрия 2 0
7. Christopher Lungoyi 0 1
8. Дапрела Фабио 1 0
9. Кечкеш Акош 1 0
10. Sebastian Osigwe 1 0
11. Гвидотти Стефано 1 0
Базель
# Игрок      
1. Ван дер Верфф Яспер 1 1
2. Пюлюлю Афимико 2 0
3. Кабрал Артур 2 0
4. Буняку Оргес 2 0
5. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
6. Фрай Фабиан 1 0
7. Касами Пайтим 1 0
8. Альдерете Омар 1 0
9. Andrea Padula 1 0
10. Николич Джордже 1 0
11. Жегрова Эдон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 20% (2) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3)
 Базель 27.27% (3) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано
Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель
Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель

Последние игры между собой

Лугано: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Базель 4:4 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Базель Суперлига Лугано 0:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лугано Суперлига
Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 7 3 4 0 10 - 7 13
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Цюрих 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Базель 7 3 1 3 11 - 10 10
6. Лозанна-Спорт 7 2 3 2 11 - 8 9
7. Сьон 7 1 4 2 7 - 9 7
8. Вадуц 7 1 3 3 9 - 11 6
9. Люцерн 8 1 3 4 12 - 15 6
10. Серветт 7 1 2 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Цюрих 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Лугано 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Базель 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Лозанна-Спорт 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Люцерн 3 0 3 0 5 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
3. Цюрих 4 1 1 2 7 - 9 4
4. Базель 4 1 0 3 4 - 5 3
5. Лозанна-Спорт 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
7. Янг Бойз 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Вадуц 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Сьон 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Серветт 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Базель
2.95
3.45
2.66
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 3.30 2.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.45 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.42 2.58
  2.79 3.40 2.66

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.03 8.80 1.06 3.60 1.27 2.80 1.40 2.15 1.70 1.95 1.85 1.75 2.08 1.53 2.48 1.35 3.05 1.15 5.00 1.12 5.70 1.01 12.00 1.01 12.00 0.00 17.50
9.30 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.00 10.75
3.89 1.28 2.91 1.45 2.24 1.70 1.92 1.97 1.71 2.22 1.52 2.65 1.49 2.72 1.36 3.29 1.14 6.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.04 1.78 1.41 2.70 1.12 5.20
3.00 1.39 1.95 1.85 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
3.15 1.40 2.59 1.54 2.03 1.87 1.62 2.39 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40
3.76 1.27 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Лугано 0:0 Базель онлайн

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