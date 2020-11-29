25' Желтая карточкаAlbian Hajdari
34' Желтая карточкаГерндт Александр
39' Желтая карточкаМацек Роман
82' Желтая карточкаГерреро Адрия
1:0
90' ГолБоттани Маттиа
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Мацек
Роман
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
26 Калулу АльдоПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
25'
34'
39'
82'
90'
1:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|2
|0.25
|2.
|Лаванши Нума
|2
|0.25
|3.
|Боттани Маттиа
|2
|0.25
|4.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.25
|5.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.13
|6.
|Дапрела Фабио
|1
|0.13
|7.
|Ошс Марцис
|1
|0.13
|8.
|Ловрич Санди
|0
|0
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Одгор Йенс
|0
|0
|11.
|Герреро Адрия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|4 (1)
|0.5
|2.
|Штокер Валентин
|3
|0.38
|3.
|Касами Пайтим
|2
|0.25
|4.
|Фрай Фабиан
|1
|0.13
|5.
|Жегрова Эдон
|1
|0.13
|6.
|Пюлюлю Афимико
|0
|0
|7.
|Жорже Марко
|0
|0
|8.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|9.
|Julian Von Moos
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герндт Александр
|4
|0
|2.
|Кустодио Оливье
|4
|0
|3.
|Герреро Адрия
|3
|0
|4.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|5.
|Лаванши Нума
|2
|0
|6.
|Ловрич Санди
|2
|0
|7.
|Christopher Lungoyi
|0
|1
|8.
|Дапрела Фабио
|1
|0
|9.
|Кечкеш Акош
|1
|0
|10.
|Мацек Роман
|1
|0
|11.
|Sebastian Osigwe
|1
|0
|12.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|2.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|3.
|Кабрал Артур
|2
|0
|4.
|Буняку Оргес
|2
|0
|5.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|6.
|Фрай Фабиан
|1
|0
|7.
|Касами Пайтим
|1
|0
|8.
|Альдерете Омар
|1
|0
|9.
|Andrea Padula
|1
|0
|10.
|Николич Джордже
|1
|0
|11.
|Жегрова Эдон
|1
|0
|12.
|Albian Hajdari
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|Базель
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|0
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +9 =10 -1Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано
Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель
Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель
Последние игры между собой
Лугано: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Базель
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|6.
|Лозанна-Спорт
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Сьон
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Вадуц
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|9.
|Люцерн
|8
|1
|3
|4
|12 - 15
|6
|10.
|Серветт
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Лозанна-Спорт
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Вадуц
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Люцерн
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Цюрих
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|5.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Вадуц
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|9.
|Сьон
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Серветт
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Победитель
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