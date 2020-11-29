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  3. Швейцария
Лугано
1:0
Конец матча

Стадион:
Базель
0'
25' Желтая карточка
Albian Hajdari
34' Желтая карточка
Герндт Александр
39' Желтая карточка
Мацек Роман
82' Желтая карточка
Герреро Адрия
1:0
90' Гол
Боттани Маттиа
90'+4
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
6
Човило
Мирослав
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
77
Мацек
Роман
3
Герреро
Адрия
19
Герндт
Александр
8
Christopher
Lungoyi
13
Линднер
Хайнц
76
Albian
Hajdari
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
72
Andrea
Padula
20
Фрай
Фабиан
23
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
18
Julian
Von
Moos
98
Кабрал
Артур
Лугано
3-1-4-2
Базель
4-2-3-1

Ход матча

25'
 
Albian Hajdari
34'
Герндт Александр
 
39'
Мацек Роман
 
46'
 
Ван дер Верфф Яспер
Andrea Padula
65'
Боттани Маттиа
Christopher Lungoyi
 
65'
Гвидотти Стефано
Мацек Роман
 
69'
 
Пюлюлю Афимико
Julian Von Moos
76'
Одгор Йенс
Герндт Александр
 
82'
Герреро Адрия
 
87'
Фаччинетти Микаэль
Герреро Адрия
 
90'
Боттани Маттиа
(Одгор Йенс)
1:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 2 0.25
2. Лаванши Нума 2 0.25
3. Боттани Маттиа 2 0.25
4. Гвидотти Стефано 2 0.25
5. Марич Мият 1 (1) 0.13
6. Дапрела Фабио 1 0.13
7. Ошс Марцис 1 0.13
8. Ловрич Санди 0 0
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Одгор Йенс 0 0
11. Герреро Адрия 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 4 (1) 0.5
2. Штокер Валентин 3 0.38
3. Касами Пайтим 2 0.25
4. Фрай Фабиан 1 0.13
5. Жегрова Эдон 1 0.13
6. Пюлюлю Афимико 0 0
7. Жорже Марко 0 0
8. Кампо Самуэле 0 0
9. Julian Von Moos 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Герндт Александр 4 0
2. Кустодио Оливье 4 0
3. Герреро Адрия 3 0
4. Саббатини Хонатан 1 1
5. Лаванши Нума 2 0
6. Ловрич Санди 2 0
7. Christopher Lungoyi 0 1
8. Дапрела Фабио 1 0
9. Кечкеш Акош 1 0
10. Мацек Роман 1 0
11. Sebastian Osigwe 1 0
12. Гвидотти Стефано 1 0
Базель
# Игрок      
1. Ван дер Верфф Яспер 1 1
2. Пюлюлю Афимико 2 0
3. Кабрал Артур 2 0
4. Буняку Оргес 2 0
5. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
6. Фрай Фабиан 1 0
7. Касами Пайтим 1 0
8. Альдерете Омар 1 0
9. Andrea Padula 1 0
10. Николич Джордже 1 0
11. Жегрова Эдон 1 0
12. Albian Hajdari 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Базель 27.27% (3) 9.09% (1) 36.36% (4) 0 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано
Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано Лугано 3:3 Санкт-Галлен
Базель Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель
Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель

Последние игры между собой

Лугано: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Базель: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Базель 4:4 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Базель Суперлига Лугано 0:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лугано Суперлига
Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 3 0 10 - 3 18
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Цюрих 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Базель 8 3 1 4 11 - 11 10
6. Лозанна-Спорт 8 2 3 3 11 - 11 9
7. Сьон 7 1 4 2 7 - 9 7
8. Вадуц 7 1 3 3 9 - 11 6
9. Люцерн 8 1 3 4 12 - 15 6
10. Серветт 7 1 2 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Цюрих 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Базель 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Лозанна-Спорт 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Люцерн 3 0 3 0 5 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Янг Бойз 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 4 1 1 2 7 - 9 4
5. Лозанна-Спорт 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
7. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Вадуц 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Сьон 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Серветт 3 0 0 3 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Мацек Роман получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Герндт Александр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Albian Hajdari получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.90 1.50 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 1.58 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.42 2.58
  5.66 1.47 5.41

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.72 2.05 8.80 1.06 1.11 5.80 2.80 1.40 2.15 1.70 1.10 6.25 1.75 2.08 1.53 2.48 1.04 9.00 1.15 5.00 1.02 11.00 1.01 12.00 1.01 12.00 0.00 17.50
9.30 1.02 8.40 1.05 3.46 1.29 2.68 1.47 1.92 1.97 1.48 2.65 1.32 3.26 1.12 5.45 1.09 6.00 1.00 10.75
1.57 2.50 1.34 3.38 1.12 6.61 1.51 2.67 1.37 3.20 1.58 2.48 1.33 3.47 1.38 3.16 1.21 4.71 1.71 2.22 1.52 2.65 1.49 2.72 1.19 4.90 1.14 6.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.47 2.55 2.04 1.78 1.03 10.00 1.12 5.20 1.02 11.00
3.00 1.39 1.95 1.85 1.44 2.79 1.14 5.80 1.09 7.20
1.30 3.64 1.16 5.53 1.32 3.54 1.62 2.39 1.45 2.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40
3.76 1.27 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Лугано 1:0 Базель онлайн

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