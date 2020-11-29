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  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
0:0
Первый тайм: 6'

Стадион:
Янг Бойз
0' 6'
40
Диао
Мори
4
Moritz
Jenz
6
Монтейру
Элтон
5
Noah
Loosli
25
Боранияшевич
Никола
21
Cameron
Puertas
7
Кукурузович
Степан
13
Фло
Пер-Эгиль
38
Бразау
Педру
9
Гессан
Эванн
99
Туркес
Алдин
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
10
Сулеймани
Миралем
8
Сьерро
Венсан
20
Эбишер
Мишель
11
Гаудино
Джанлука
19
Мамбимби
Феликс
17
Сьебатшё
Теосон
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Янг Бойз
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 3 0.43
2. Гессан Эванн 2 0.29
3. Шнойвли Кристиан 1 0.14
4. Боранияшевич Никола 1 0.14
5. Фло Пер-Эгиль 1 0.14
6. Cameron Puertas 1 0.14
7. Зехнини Рафик 1 0.14
8. Joel Monteiro 1 0.14
9. Gabriel Bares 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 3 0.43
2. Элиа Мешак 2 0.29
3. Фасснахт Кристиан 1 0.14
4. Мамбимби Феликс 1 0.14
5. Фон Балльмоос Давид 0 0
6. Сьерро Венсан 0 0
7. Гарсия Улиссес 0 0
8. Зесигер Седрик 0 0
9. Нгамале Муми 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Кукурузович Степан 2 1
2. Боранияшевич Никола 3 0
3. Ange Nanizayamo 1 1
4. Шнойвли Кристиан 2 0
5. Зехнини Рафик 2 0
6. Cameron Puertas 2 0
7. Фло Пер-Эгиль 1 0
8. Жейссманн Жоэль 1 0
9. Туркес Алдин 1 0
10. Gabriel Bares 1 0
11. Moritz Jenz 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Сьерро Венсан 2 1
2. Зесигер Седрик 2 1
3. Лефор Жордан 2 0
4. Гарсия Улиссес 2 0
5. Али Мохамед 2 0
6. Нсаме Жан-Пьер 1 0
7. Эбишер Мишель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3)
 Янг Бойз 0 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 57.14% (4) 0

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт
Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София
ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 3 0 7 - 3 15
2. Лугано 7 3 4 0 10 - 7 13
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Цюрих 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Базель 7 3 1 3 11 - 10 10
6. Лозанна-Спорт 7 2 3 2 11 - 8 9
7. Сьон 7 1 4 2 7 - 9 7
8. Вадуц 7 1 3 3 9 - 11 6
9. Люцерн 8 1 3 4 12 - 15 6
10. Серветт 7 1 2 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Цюрих 3 2 1 0 5 - 2 7
3. Лугано 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Базель 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Лозанна-Спорт 3 2 0 1 6 - 2 6
7. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Люцерн 3 0 3 0 5 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
3. Цюрих 4 1 1 2 7 - 9 4
4. Базель 4 1 0 3 4 - 5 3
5. Лозанна-Спорт 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
7. Янг Бойз 2 0 2 0 0 - 0 2
8. Вадуц 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Сьон 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Серветт 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Янг Бойз
4.58
4.20
1.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 4.10 1.77
Бонус: 5 000 ₽ 4.33 4.20 1.73
  4.58 4.02 1.77

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.00 0.00 11.50 1.02 4.50 1.18 3.60 1.25 2.31 1.62 2.04 1.77 1.80 2.01 1.50 2.48 1.27 3.70 1.20 4.30 1.07 7.40 1.06 8.00 1.01 13.50 0.00 14.50
12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.18 3.68 1.28 2.35 1.66 1.81 2.00 1.50 2.52 1.26 3.54 1.17 4.30 1.05 7.30 1.04 7.70
4.94 1.20 2.81 1.47 2.34 1.65 2.08 1.81 1.82 2.08 1.63 2.37 1.52 2.67 1.19 5.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.62 1.55 2.40 1.20 4.30
3.60 1.29 2.38 1.58 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.50
2.97 1.43 2.34 1.65 1.80 2.11 1.55 2.55 1.38 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.81 1.47 2.60 1.29 3.40
4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.26
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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