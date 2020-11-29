Лозанна-Спорт
0:3
Конец матча
Стадион: Олимпик де ла Понтайс
Янг Бойз
0:1
30' ГолЛефор Жордан
33' Желтая карточкаCameron Puertas
48' Желтая карточкаСулеймани Миралем
0:2
53' ГолМамбимби Феликс
55' Желтая карточкаБразау Педру
64' Желтая карточкаМасейрас Кентен
0:3
87' ГолНсаме Жан-Пьер
40
Диао
Мори
38
Бразау
Педру
99
Туркес
Алдин
25
Лефор
Жордан
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бразау ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
30'
0:1
33'
53'
55'
64'
87'
0:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 9
-
6 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|3
|0.38
|2.
|Гессан Эванн
|2
|0.25
|3.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.13
|4.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.13
|5.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.13
|6.
|Cameron Puertas
|1
|0.13
|7.
|Зехнини Рафик
|1
|0.13
|8.
|Joel Monteiro
|1
|0.13
|9.
|Gabriel Bares
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|0.5
|2.
|Элиа Мешак
|2
|0.25
|3.
|Мамбимби Феликс
|2
|0.25
|4.
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.13
|5.
|Лефор Жордан
|1
|0.13
|6.
|Нгамале Муми
|0
|0
|7.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|8.
|Сьебатшё Теосон
|0
|0
|9.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|10.
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|2.
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|3.
|Cameron Puertas
|3
|0
|4.
|Ange Nanizayamo
|1
|1
|5.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|6.
|Зехнини Рафик
|2
|0
|7.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0
|9.
|Туркес Алдин
|1
|0
|10.
|Бразау Педру
|1
|0
|11.
|Gabriel Bares
|1
|0
|12.
|Moritz Jenz
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|2.
|Зесигер Седрик
|2
|1
|3.
|Лефор Жордан
|2
|0
|4.
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|5.
|Али Мохамед
|2
|0
|6.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|7.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|8.
|Эбишер Мишель
|1
|0
|9.
|Масейрас Кентен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|Янг Бойз
|0
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =4 -6Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт
Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София
ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|8
|5
|3
|0
|10 - 3
|18
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|5.
|Базель
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|6.
|Лозанна-Спорт
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|7.
|Сьон
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|8.
|Вадуц
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|9.
|Люцерн
|8
|1
|3
|4
|12 - 15
|6
|10.
|Серветт
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Цюрих
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Базель
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|5.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Лозанна-Спорт
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|7.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|8.
|Серветт
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|9.
|Вадуц
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Люцерн
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|2.
|Янг Бойз
|3
|1
|2
|0
|3 - 0
|5
|3.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Цюрих
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|5.
|Лозанна-Спорт
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|6.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|7.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|8.
|Вадуц
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|9.
|Сьон
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|10.
|Серветт
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Победитель
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