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Лозанна-Спорт
0:3
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
30' Гол
Лефор Жордан
33' Желтая карточка
Cameron Puertas
48' Желтая карточка
Сулеймани Миралем
0:2
53' Гол
Мамбимби Феликс
55' Желтая карточка
Бразау Педру
64' Желтая карточка
Масейрас Кентен
0:3
87' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90'+4
40
Диао
Мори
4
Moritz
Jenz
6
Монтейру
Элтон
5
Noah
Loosli
25
Боранияшевич
Никола
21
Cameron
Puertas
7
Кукурузович
Степан
13
Фло
Пер-Эгиль
38
Бразау
Педру
9
Гессан
Эванн
99
Туркес
Алдин
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
10
Сулеймани
Миралем
8
Сьерро
Венсан
20
Эбишер
Мишель
11
Гаудино
Джанлука
19
Мамбимби
Феликс
17
Сьебатшё
Теосон
Лозанна-Спорт
3-4-1-2
Янг Бойз
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 3 0.38
2. Гессан Эванн 2 0.25
3. Шнойвли Кристиан 1 0.13
4. Боранияшевич Никола 1 0.13
5. Фло Пер-Эгиль 1 0.13
6. Cameron Puertas 1 0.13
7. Зехнини Рафик 1 0.13
8. Joel Monteiro 1 0.13
9. Gabriel Bares 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 4 0.5
2. Элиа Мешак 2 0.25
3. Мамбимби Феликс 2 0.25
4. Фасснахт Кристиан 1 0.13
5. Лефор Жордан 1 0.13
6. Нгамале Муми 0 0
7. Фон Балльмоос Давид 0 0
8. Сьебатшё Теосон 0 0
9. Сьерро Венсан 0 0
10. Гарсия Улиссес 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Кукурузович Степан 2 1
2. Боранияшевич Никола 3 0
3. Cameron Puertas 3 0
4. Ange Nanizayamo 1 1
5. Шнойвли Кристиан 2 0
6. Зехнини Рафик 2 0
7. Фло Пер-Эгиль 1 0
8. Жейссманн Жоэль 1 0
9. Туркес Алдин 1 0
10. Бразау Педру 1 0
11. Gabriel Bares 1 0
12. Moritz Jenz 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Сьерро Венсан 2 1
2. Зесигер Седрик 2 1
3. Лефор Жордан 2 0
4. Гарсия Улиссес 2 0
5. Али Мохамед 2 0
6. Сулеймани Миралем 1 0
7. Нсаме Жан-Пьер 1 0
8. Эбишер Мишель 1 0
9. Масейрас Кентен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 0 27.27% (3)
 Янг Бойз 0 20% (2) 10% (1) 20% (2) 40% (4) 10% (1)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт
Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо Арау 5:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:0 Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз Последние 20 матчей: +14 =4 -2
ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София
ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон Люцерн 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:0 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:2 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 2:1 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Янг Бойз 0:0 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:3 Лозанна-Спорт Суперлига Янг Бойз 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Янг Бойз Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 8 5 3 0 10 - 3 18
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
4. Цюрих 7 3 2 2 12 - 11 11
5. Базель 8 3 1 4 11 - 11 10
6. Лозанна-Спорт 8 2 3 3 11 - 11 9
7. Сьон 7 1 4 2 7 - 9 7
8. Вадуц 7 1 3 3 9 - 11 6
9. Люцерн 8 1 3 4 12 - 15 6
10. Серветт 7 1 2 4 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Цюрих 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Базель 3 2 1 0 7 - 5 7
5. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Лозанна-Спорт 4 2 0 2 6 - 5 6
7. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
8. Серветт 4 1 2 1 3 - 4 5
9. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Люцерн 3 0 3 0 5 - 5 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
2. Янг Бойз 3 1 2 0 3 - 0 5
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 4 1 1 2 7 - 9 4
5. Лозанна-Спорт 4 0 3 1 5 - 6 3
6. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
7. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
8. Вадуц 3 0 2 1 3 - 4 2
9. Сьон 3 0 1 2 3 - 7 1
10. Серветт 3 0 0 3 1 - 5 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Cameron Puertas получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Лефор Жордан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympique de la Pontaise. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 10.50 4.50 1.31
Бонус: 5 000 ₽ 4.33 4.20 1.73
  10.54 5.41 1.31

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 11.50 1.02 5.25 1.13 3.60 1.25 2.05 1.72 2.04 1.77 1.80 2.01 1.17 4.70 1.27 3.70 1.08 7.00 1.07 7.40 1.04 9.00 1.01 13.50 0.00 14.50
12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.18 3.68 1.28 2.35 1.66 1.81 2.00 1.50 2.52 1.26 3.54 1.17 4.30 1.05 7.30 1.04 7.70
5.46 1.17 2.76 1.48 2.75 1.48 1.79 2.09 1.51 2.67 1.22 4.52 1.76 2.13 1.13 6.51 1.37 3.23 1.13 6.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 2.30 1.62 1.47 2.55 1.20 4.30 1.04 9.00
3.60 1.29 2.38 1.58 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.50
2.16 1.74 1.78 2.11 1.39 3.12 1.27 3.96 1.30 3.64 1.16 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.94 1.81 1.47 2.60 1.29 3.40
4.80 1.18 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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