Люцерн
2:3
Второй тайм: 70'
Стадион: Свисспорарена
Янг Бойз
18' Желтая карточкаТашар Варол
0:1
19' ПенальтиНсаме Жан-Пьер
0:2
24' ГолФасснахт Кристиан
0:3
27' ГолГарсия Улиссес
52' Желтая карточкаЭбишер Мишель
1:3
53' ПенальтиШульц Марвин
2:3
64' ГолСоргич Деян
67' Желтая карточкаШауб Луис
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
29 Ташар ВаролПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
22 Yvan Alounga
-
23 Samuel Alabi
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
18'
19'
0:1
24'
27'
52'
53'
1:3
64'
2:3
67'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|3
|0.3
|2.
|Шауб Луис
|2
|0.2
|3.
|Шульц Марвин
|2 (2)
|0.2
|4.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.1
|5.
|Угриниц Филип
|1
|0.1
|6.
|Stefan Knezevic1
|1
|0.1
|7.
|Lucao II
|1
|0.1
|8.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0.1
|9.
|Yvan Alounga
|1
|0.1
|10.
|Silvan Sidler
|0
|0
|11.
|Ashvin Balaruban
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|5 (1)
|0.56
|2.
|Фасснахт Кристиан
|2
|0.22
|3.
|Элиа Мешак
|2
|0.22
|4.
|Мамбимби Феликс
|2
|0.22
|5.
|Лефор Жордан
|1
|0.11
|6.
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|7.
|Нгамале Муми
|0
|0
|8.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|9.
|Сьебатшё Теосон
|0
|0
|10.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|2.
|Silvan Sidler
|3
|0
|3.
|Ташар Варол
|3
|0
|4.
|Lucao II
|1
|1
|5.
|Соргич Деян
|2
|0
|6.
|Мюллер Мариус
|2
|0
|7.
|Бюрки Марко
|2
|0
|8.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|9.
|Stefan Knezevic1
|2
|0
|10.
|Шауб Луис
|1
|0
|11.
|Угриниц Филип
|1
|0
|12.
|Вока Идриз
|1
|0
|13.
|Yvan Alounga
|1
|0
|14.
|Lorik Emini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|2.
|Зесигер Седрик
|2
|1
|3.
|Лефор Жордан
|2
|0
|4.
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|5.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|6.
|Али Мохамед
|2
|0
|7.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|8.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|9.
|Масейрас Кентен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|Янг Бойз
|0
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
|10% (1)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн
Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель
Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:2
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Цюрих
|2:0
|9
|4
|2
|3
|15 - 13
|14
|4.
|Базель
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|5.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:2
|10
|3
|3
|4
|14 - 13
|12
|7.
|Люцерн
|2:3
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|8.
|Серветт
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Сьон
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|10.
|Вадуц
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:2
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Цюрих
|2:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|0:2
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Люцерн
|2:3
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|3:2
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Цюрих
|2:0
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|5.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|6.
|Люцерн
|2:3
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:2
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|8.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|9.
|Сьон
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Серветт
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Победитель
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