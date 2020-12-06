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  3. Швейцария
Люцерн
2:3
Второй тайм: 70'

Стадион:
Янг Бойз
0'
18' Желтая карточка
Ташар Варол
0:1
19' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
0:2
24' Гол
Фасснахт Кристиан
0:3
27' Гол
Гарсия Улиссес
52' Желтая карточка
Эбишер Мишель
1:3
53' Пенальти
Шульц Марвин
2:3
64' Гол
Соргич Деян
67' Желтая карточка
Шауб Луис
70'
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
14
Карбонель
Алекс
15
Шульц
Марвин
29
Ташар
Варол
10
Шауб
Луис
19
Угриниц
Филип
9
Соргич
Деян
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
14
Бюрги
Николас
25
Лефор
Жордан
21
Гарсия
Улиссес
13
Нгамале
Муми
8
Сьерро
Венсан
20
Эбишер
Мишель
16
Фасснахт
Кристиан
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Люцерн
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

8'
 
Ридер Фабиан
Сьерро Венсан
18'
Ташар Варол
 
19'
0:1
Нсаме Жан-Пьер
24'
0:2
Фасснахт Кристиан
(Гарсия Улиссес)
27'
0:3
Гарсия Улиссес
(Фасснахт Кристиан)
46'
Yvan Alounga
Ташар Варол
 
46'
Ibrahima N'Diaye II
Карбонель Алекс
 
46'
 
Гаудино Джанлука
Фасснахт Кристиан
52'
 
Эбишер Мишель
53'
Шульц Марвин
1:3
64'
Соргич Деян
(Stefan Knezevic1)
2:3
67'
Шауб Луис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 3 0.3
2. Шауб Луис 2 0.2
3. Шульц Марвин 2 (2) 0.2
4. Шюрпф Паскаль 1 0.1
5. Угриниц Филип 1 0.1
6. Stefan Knezevic1 1 0.1
7. Lucao II 1 0.1
8. Ibrahima N'Diaye II 1 0.1
9. Yvan Alounga 1 0.1
10. Silvan Sidler 0 0
11. Ashvin Balaruban 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 5 (1) 0.56
2. Фасснахт Кристиан 2 0.22
3. Элиа Мешак 2 0.22
4. Мамбимби Феликс 2 0.22
5. Лефор Жордан 1 0.11
6. Гарсия Улиссес 0 0
7. Нгамале Муми 0 0
8. Фон Балльмоос Давид 0 0
9. Сьебатшё Теосон 0 0
10. Сьерро Венсан 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 3 1
2. Silvan Sidler 3 0
3. Ташар Варол 3 0
4. Lucao II 1 1
5. Соргич Деян 2 0
6. Мюллер Мариус 2 0
7. Бюрки Марко 2 0
8. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
9. Stefan Knezevic1 2 0
10. Шауб Луис 1 0
11. Угриниц Филип 1 0
12. Вока Идриз 1 0
13. Yvan Alounga 1 0
14. Lorik Emini 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Сьерро Венсан 2 1
2. Зесигер Седрик 2 1
3. Лефор Жордан 2 0
4. Гарсия Улиссес 2 0
5. Эбишер Мишель 2 0
6. Али Мохамед 2 0
7. Сулеймани Миралем 1 0
8. Нсаме Жан-Пьер 1 0
9. Масейрас Кентен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)
 Янг Бойз 0 20% (2) 10% (1) 20% (2) 40% (4) 10% (1)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн
Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель
Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:1 Клаксвик Янг Бойз 3:1 Сьон

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Янг Бойз: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3:2 9 6 3 0 13 - 5 21
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Цюрих 2:0 9 4 2 3 15 - 13 14
4. Базель 9 4 1 4 12 - 11 13
5. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
6. Лозанна-Спорт 0:2 10 3 3 4 14 - 13 12
7. Люцерн 2:3 10 2 3 5 16 - 18 9
8. Серветт 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Сьон 8 1 4 3 7 - 11 7
10. Вадуц 8 1 3 4 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3:2 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Цюрих 2:0 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Базель 4 3 1 0 8 - 5 10
4. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
5. Лозанна-Спорт 0:2 5 3 0 2 9 - 5 9
6. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Люцерн 2:3 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3:2 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 2:0 5 1 1 3 8 - 11 4
5. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
6. Люцерн 2:3 5 1 0 4 7 - 10 3
7. Лозанна-Спорт 0:2 5 0 3 2 5 - 8 3
8. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
9. Сьон 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Серветт 4 0 0 4 1 - 6 0
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Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Янг Бойз
7.68
5.82
1.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 43.00 12.00 1.05
Бонус: 5 000 ₽ 38.00 13.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 4.05 1.72
  7.68 5.82 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
11.00 1.02 12.00 1.02 3.75 1.25 3.65 1.23 2.00 1.76 2.08 1.75 1.83 1.98 6.20 1.10 1.27 3.60 3.75 1.25 1.07 7.20 1.60 2.25 1.01 13.00 1.15 5.00 1.02 11.00
12.00 1.00 11.25 1.01 4.60 1.18 3.76 1.27 2.38 1.65 1.83 1.98 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 6.95
5.10 1.18 3.86 1.28 2.14 1.76 2.88 1.44 2.23 1.70 6.07 1.14 1.71 2.22 1.51 2.66 2.98 1.42 2.87 1.45 2.40 1.61 1.94 1.94 1.61 2.41 1.45 2.88 1.48 2.77 1.23 4.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.48 1.50 2.37 1.59 1.28 3.45 1.20 4.20 1.04 9.00 1.52 2.42 1.05 8.50
3.45 1.31 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
3.01 1.41 2.39 1.62 1.82 2.06 2.27 1.68 1.87 2.01 1.45 2.87 1.30 3.67 1.41 3.02 1.23 4.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.90 1.18 3.45 1.31 1.94 1.86 1.48 2.65 1.28 3.64

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 1.97
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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