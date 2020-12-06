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  3. Швейцария
Цюрих
2:0
Второй тайм: 69'

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
17' Гол
Домджони Тони
26' Желтая карточка
Noah Loosli
2:0
28' Гол
Aiyegun Tosin
55' Желтая карточка
Жейссманн Жоэль
69'
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
5
Зобих
Лассе
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
15
Aiyegun
Tosin
40
Диао
Мори
5
Noah
Loosli
4
Moritz
Jenz
6
Монтейру
Элтон
7
Кукурузович
Степан
25
Боранияшевич
Никола
8
Жейссманн
Жоэль
66
Gabriel
Bares
13
Фло
Пер-Эгиль
9
Гессан
Эванн
99
Туркес
Алдин
Цюрих
4-2-3-1
Лозанна-Спорт
3-1-4-2

Ход матча

17'
Домджони Тони
(Маркезано Антонио)
1:0
26'
 
Noah Loosli
28'
Aiyegun Tosin
(Кололли Беньямин)
2:0
36'
 
Зехнини Рафик
Moritz Jenz
46'
 
Бразау Педру
Gabriel Bares
55'
 
Жейссманн Жоэль

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 3 (1) 0.33
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.33
3. Зобих Лассе 2 0.22
4. Aiyegun Tosin 2 0.22
5. Домджони Тони 2 0.22
6. Шёнбахлер Марко 1 0.11
7. Сисей Ассан 1 0.11
8. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.11
9. Крамер Блаж 0 0
10. Silvan Wallner 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 5 (1) 0.5
2. Гессан Эванн 2 0.2
3. Шнойвли Кристиан 1 0.1
4. Боранияшевич Никола 1 0.1
5. Cameron Puertas 1 0.1
6. Фло Пер-Эгиль 1 0.1
7. Жейссманн Жоэль 1 0.1
8. Зехнини Рафик 1 0.1
9. Joel Monteiro 1 0.1
10. Gabriel Bares 0 0
11. Moritz Jenz 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 3 0
2. Крьезиу Хекуран 1 1
3. Aiyegun Tosin 1 1
4. Nathan V 2 0
5. Маркезано Антонио 1 0
6. Шёнбахлер Марко 1 0
7. Бреше Янник 1 0
8. Алити Фидан 1 0
9. Сисей Ассан 1 0
10. Degnand Wilfried Gnonto 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Cameron Puertas 4 0
2. Кукурузович Степан 2 1
3. Ange Nanizayamo 2 1
4. Зехнини Рафик 3 0
5. Боранияшевич Никола 3 0
6. Шнойвли Кристиан 2 0
7. Жейссманн Жоэль 2 0
8. Фло Пер-Эгиль 1 0
9. Noah Loosli 1 0
10. Туркес Алдин 1 0
11. Бразау Педру 1 0
12. Gabriel Bares 1 0
13. Moritz Jenz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2)
 Лозанна-Спорт 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель
Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
Лозанна-Спорт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3:2 9 6 3 0 13 - 5 21
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Цюрих 2:0 9 4 2 3 15 - 13 14
4. Базель 9 4 1 4 12 - 11 13
5. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
6. Лозанна-Спорт 0:2 10 3 3 4 14 - 13 12
7. Люцерн 2:3 10 2 3 5 16 - 18 9
8. Серветт 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Сьон 8 1 4 3 7 - 11 7
10. Вадуц 8 1 3 4 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3:2 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Цюрих 2:0 4 3 1 0 7 - 2 10
3. Базель 4 3 1 0 8 - 5 10
4. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
5. Лозанна-Спорт 0:2 5 3 0 2 9 - 5 9
6. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Люцерн 2:3 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 3:2 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 2:0 5 1 1 3 8 - 11 4
5. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
6. Люцерн 2:3 5 1 0 4 7 - 10 3
7. Лозанна-Спорт 0:2 5 0 3 2 5 - 8 3
8. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
9. Сьон 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Серветт 4 0 0 4 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Moritz Jenz уходит с поля. Зехнини Рафик выходит вместо него
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Aiyegun Tosin бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Noah Loosli получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Домджони Тони бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Лозанна-Спорт
2.50
3.60
35.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 11.00 35.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.60 2.68
  1.09 10.96 31.76

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.05 10.50 1.03 2.80 1.40 3.40 1.29 3.20 1.32 1.98 1.83 1.74 2.10 1.73 2.10 1.48 2.55 1.23 3.95 1.11 5.80 1.06 7.90 1.13 7.50 1.01 15.00 1.02 11.00
10.50 1.01 4.20 1.18 3.40 1.28 2.18 1.65 1.75 2.08 1.52 2.70 1.25 3.95 1.18 4.65 1.05 7.80 1.04 8.30
4.70 1.21 2.65 1.51 2.82 1.46 2.34 1.64 1.87 2.01 1.56 2.51 1.41 3.01 1.73 2.19 1.46 2.83 1.51 2.66 1.28 3.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.12 1.67 2.23 1.65 1.20 4.20 1.18 4.50 1.45 2.62 1.03 10.00
3.32 1.33 2.26 1.64 1.56 2.43 1.22 4.30 1.14 5.75
2.84 1.46 2.23 1.70 1.74 2.17 1.98 1.90 1.63 2.37 1.28 3.83 1.29 3.72 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.30 3.35
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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