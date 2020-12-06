Цюрих
4:0
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Лозанна-Спорт
1:0
17' ГолДомджони Тони
26' Желтая карточкаNoah Loosli
2:0
28' ГолAiyegun Tosin
55' Желтая карточкаЖейссманн Жоэль
80' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
3:0
90' ГолКололли Беньямин
4:0
90' ГолСисей Ассан
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 Бразау ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
48 Theo Rochat
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
17'
26'
28'
55'
90'
90'
4:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.44
|2.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.33
|3.
|Сисей Ассан
|2
|0.22
|4.
|Зобих Лассе
|2
|0.22
|5.
|Aiyegun Tosin
|2
|0.22
|6.
|Домджони Тони
|2
|0.22
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.11
|8.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0.11
|9.
|Крамер Блаж
|0
|0
|10.
|Винтер Адриан
|0
|0
|11.
|Silvan Wallner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.5
|2.
|Гессан Эванн
|2
|0.2
|3.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.1
|4.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.1
|5.
|Cameron Puertas
|1
|0.1
|6.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.1
|7.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.1
|8.
|Зехнини Рафик
|1
|0.1
|9.
|Joel Monteiro
|1
|0.1
|10.
|Gabriel Bares
|0
|0
|11.
|Moritz Jenz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ousmane Doumbia
|3
|0
|2.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|3.
|Aiyegun Tosin
|1
|1
|4.
|Nathan V
|2
|0
|5.
|Маркезано Антонио
|1
|0
|6.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|7.
|Бреше Янник
|1
|0
|8.
|Алити Фидан
|1
|0
|9.
|Сисей Ассан
|1
|0
|10.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|2.
|Cameron Puertas
|4
|0
|3.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|4.
|Ange Nanizayamo
|2
|1
|5.
|Зехнини Рафик
|3
|0
|6.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|7.
|Жейссманн Жоэль
|2
|0
|8.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|9.
|Noah Loosli
|1
|0
|10.
|Туркес Алдин
|1
|0
|11.
|Бразау Педру
|1
|0
|12.
|Gabriel Bares
|1
|0
|13.
|Moritz Jenz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|Лозанна-Спорт
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =3 -12Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
Лозанна-Спорт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|2.
|Лугано
|8
|4
|4
|0
|11 - 7
|16
|3.
|Цюрих
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|4.
|Базель
|9
|4
|1
|4
|12 - 11
|13
|5.
|Санкт-Галлен
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|7.
|Люцерн
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|8.
|Серветт
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|9.
|Сьон
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|10.
|Вадуц
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|Цюрих
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|3.
|Базель
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|4.
|Лугано
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|5
|3
|0
|2
|9 - 5
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|2.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|3.
|Санкт-Галлен
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|4.
|Цюрих
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|5.
|Базель
|5
|1
|0
|4
|4 - 6
|3
|6.
|Люцерн
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|7.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|8.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|9.
|Сьон
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|10.
|Серветт
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
Победитель
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