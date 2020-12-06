  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Цюрих
4:0
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
1:0
17' Гол
Домджони Тони
26' Желтая карточка
Noah Loosli
2:0
28' Гол
Aiyegun Tosin
55' Желтая карточка
Жейссманн Жоэль
80' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
3:0
90' Гол
Кололли Беньямин
4:0
90' Гол
Сисей Ассан
90'+4
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
5
Зобих
Лассе
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
27
Шёнбахлер
Марко
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
15
Aiyegun
Tosin
40
Диао
Мори
5
Noah
Loosli
4
Moritz
Jenz
6
Монтейру
Элтон
7
Кукурузович
Степан
25
Боранияшевич
Никола
8
Жейссманн
Жоэль
66
Gabriel
Bares
13
Фло
Пер-Эгиль
9
Гессан
Эванн
99
Туркес
Алдин
Цюрих
4-2-3-1
Лозанна-Спорт
3-1-4-2

Ход матча

17'
Домджони Тони
(Маркезано Антонио)
1:0
26'
 
Noah Loosli
28'
Aiyegun Tosin
(Кололли Беньямин)
2:0
36'
 
Зехнини Рафик
Moritz Jenz
46'
 
Бразау Педру
Gabriel Bares
55'
 
Жейссманн Жоэль
74'
 
Trazie Thomas
Жейссманн Жоэль
76'
Degnand Wilfried Gnonto
Шёнбахлер Марко
 
76'
Сисей Ассан
Маркезано Антонио
 
80'
 
Боранияшевич Никола
84'
 
Ange Nanizayamo
Noah Loosli
84'
 
Marc Tsoungui
Фло Пер-Эгиль
89'
Винтер Адриан
Aiyegun Tosin
 
90'
Кололли Беньямин
(Винтер Адриан)
3:0
90'
Сисей Ассан
4:0
90'
Nils Reichmuth
Кололли Беньямин
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.44
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.33
3. Сисей Ассан 2 0.22
4. Зобих Лассе 2 0.22
5. Aiyegun Tosin 2 0.22
6. Домджони Тони 2 0.22
7. Шёнбахлер Марко 1 0.11
8. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.11
9. Крамер Блаж 0 0
10. Винтер Адриан 0 0
11. Silvan Wallner 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 5 (1) 0.5
2. Гессан Эванн 2 0.2
3. Шнойвли Кристиан 1 0.1
4. Боранияшевич Никола 1 0.1
5. Cameron Puertas 1 0.1
6. Фло Пер-Эгиль 1 0.1
7. Жейссманн Жоэль 1 0.1
8. Зехнини Рафик 1 0.1
9. Joel Monteiro 1 0.1
10. Gabriel Bares 0 0
11. Moritz Jenz 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 3 0
2. Крьезиу Хекуран 1 1
3. Aiyegun Tosin 1 1
4. Nathan V 2 0
5. Маркезано Антонио 1 0
6. Шёнбахлер Марко 1 0
7. Бреше Янник 1 0
8. Алити Фидан 1 0
9. Сисей Ассан 1 0
10. Degnand Wilfried Gnonto 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Боранияшевич Никола 4 0
2. Cameron Puertas 4 0
3. Кукурузович Степан 2 1
4. Ange Nanizayamo 2 1
5. Зехнини Рафик 3 0
6. Шнойвли Кристиан 2 0
7. Жейссманн Жоэль 2 0
8. Фло Пер-Эгиль 1 0
9. Noah Loosli 1 0
10. Туркес Алдин 1 0
11. Бразау Педру 1 0
12. Gabriel Bares 1 0
13. Moritz Jenz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 17.65% (3) 11.76% (2) 23.53% (4)
 Лозанна-Спорт 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель
Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен Лозанна-Спорт 2:1 Кьяссо

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 4
Лозанна-Спорт: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 10
Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Цюрих Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Суперлига Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 4:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:1 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 9 6 3 0 13 - 5 21
2. Лугано 8 4 4 0 11 - 7 16
3. Цюрих 9 4 2 3 17 - 13 14
4. Базель 9 4 1 4 12 - 11 13
5. Санкт-Галлен 8 3 3 2 8 - 8 12
6. Лозанна-Спорт 10 3 3 4 14 - 15 12
7. Люцерн 10 2 3 5 16 - 18 9
8. Серветт 9 2 2 5 6 - 11 8
9. Сьон 8 1 4 3 7 - 11 7
10. Вадуц 8 1 3 4 9 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 4 1 0 7 - 3 13
2. Цюрих 4 3 1 0 9 - 2 10
3. Базель 4 3 1 0 8 - 5 10
4. Лугано 4 3 1 0 6 - 3 10
5. Лозанна-Спорт 5 3 0 2 9 - 5 9
6. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 4 1 3 0 4 - 2 6
9. Люцерн 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 4 1 1 2 6 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 4 2 2 0 6 - 2 8
2. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
3. Санкт-Галлен 4 1 2 1 3 - 3 5
4. Цюрих 5 1 1 3 8 - 11 4
5. Базель 5 1 0 4 4 - 6 3
6. Люцерн 5 1 0 4 7 - 10 3
7. Лозанна-Спорт 5 0 3 2 5 - 10 3
8. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
9. Сьон 4 0 1 3 3 - 9 1
10. Серветт 4 0 0 4 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Moritz Jenz уходит с поля. Зехнини Рафик выходит вместо него
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Aiyegun Tosin бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Noah Loosli получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Домджони Тони бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 19.00 71.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.50 3.60 2.68
  1.09 10.96 31.76

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.77 1.05 10.50 1.03 2.80 1.40 3.40 1.29 1.87 1.87 1.98 1.83 1.74 2.10 1.73 2.10 1.13 5.40 1.23 3.95 1.11 5.80 1.06 7.90 1.13 7.50 1.01 15.00 1.02 11.00
10.50 1.01 4.20 1.18 3.40 1.28 2.18 1.65 1.75 2.08 1.52 2.70 1.25 3.95 1.18 4.65 1.05 7.80 1.04 8.30
4.70 1.21 2.65 1.51 1.64 2.35 1.39 3.13 1.15 5.98 1.56 2.51 1.41 3.01 1.73 2.19 1.46 2.83 1.51 2.66 1.28 3.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.12 1.67 2.23 1.65 1.20 4.20 1.18 4.50 1.45 2.62 1.03 10.00
3.32 1.33 2.26 1.64 1.56 2.43 1.22 4.30 1.14 5.75
2.84 1.46 2.23 1.70 1.74 2.17 1.98 1.90 1.63 2.37 1.28 3.83 1.29 3.72 1.16 5.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 1.88 1.86 1.41 2.80 1.30 3.35
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
Где смотреть матч Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный