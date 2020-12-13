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Лозанна-Спорт
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Санкт-Галлен
0'
14' Желтая карточка
Жейссманн Жоэль
28'
40
Диао
Мори
24
Armel
Zohouri
6
Монтейру
Элтон
37
Ange
Nanizayamo
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Кукурузович
Степан
8
Жейссманн
Жоэль
21
Cameron
Puertas
38
Бразау
Педру
99
Туркес
Алдин
17
Зехнини
Рафик
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
4
Leonidas
Stergiou
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
10
Víctor
Ruiz
III
34
Бабич
Борис
20
Йуан
Элье
7
Камбери
Флориан
Лозанна-Спорт
4-3-3
Санкт-Галлен
4-3-1-2

Ход матча

14'
Жейссманн Жоэль
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 5 (1) 0.45
2. Гессан Эванн 2 0.18
3. Шнойвли Кристиан 1 0.09
4. Боранияшевич Никола 1 0.09
5. Cameron Puertas 1 0.09
6. Фло Пер-Эгиль 1 0.09
7. Жейссманн Жоэль 1 0.09
8. Зехнини Рафик 1 0.09
9. Joel Monteiro 1 0.09
10. Gabriel Bares 0 0
11. Moritz Jenz 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 3 0.3
2. Йуан Элье 2 0.2
3. Jordi Quintilla 1 0.1
4. Бабич Борис 1 0.1
5. Andre Ribeiro 1 0.1
6. Víctor Ruiz III 1 0.1
7. Betim Fazliji 1 0.1
8. Гёртлер Лукас 0 0
9. Alessandro Kraeuchi 0 0
10. Штаубли Тим 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Боранияшевич Никола 4 0
2. Cameron Puertas 4 0
3. Кукурузович Степан 2 1
4. Ange Nanizayamo 2 1
5. Зехнини Рафик 3 0
6. Шнойвли Кристиан 2 0
7. Жейссманн Жоэль 2 0
8. Фло Пер-Эгиль 1 0
9. Noah Loosli 1 0
10. Туркес Алдин 1 0
11. Бразау Педру 1 0
12. Gabriel Bares 1 0
13. Moritz Jenz 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Jordi Quintilla 3 0
2. Стильхарт Базиль 3 0
3. Рюфли Венсан 2 0
4. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
5. Гёртлер Лукас 2 0
6. Alessandro Kraeuchi 2 0
7. Betim Fazliji 2 0
8. Andre Ribeiro 1 0
9. Гийемено Джереми 1 0
10. Leonidas Stergiou 1 0
11. Йуан Элье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 21.43% (3) 7.14% (1) 28.57% (4)
 Санкт-Галлен 30% (3) 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель
Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Санкт-Галлен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:4 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 3:3 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Санкт-Галлен 4:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:5 Санкт-Галлен Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 10 6 3 1 13 - 6 21
2. Базель 11 6 1 4 18 - 13 19
3. Лугано 0:0 9 4 5 0 11 - 7 17
4. Санкт-Галлен 0:0 10 4 4 2 10 - 9 16
5. Цюрих 0:0 11 4 3 4 18 - 15 15
6. Серветт 1:0 11 4 2 5 9 - 11 14
7. Лозанна-Спорт 0:0 11 3 4 4 14 - 15 13
8. Люцерн 11 3 3 5 18 - 19 12
9. Сьон 10 1 4 5 10 - 17 7
10. Вадуц 10 1 3 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 4 1 0 12 - 7 13
2. Янг Бойз 0:1 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Лугано 0:0 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Цюрих 0:0 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 0:0 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Серветт 1:0 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Люцерн 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
2. Янг Бойз 0:1 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Лугано 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
5. Серветт 1:0 6 2 0 4 4 - 6 6
6. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
7. Цюрих 0:0 6 1 2 3 8 - 11 5
8. Лозанна-Спорт 0:0 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Санкт-Галлен
2.80
3.84
2.56
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.50 2.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.51 3.84 2.56
  3.15 3.34 2.33

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
17.50 1.01 12.50 1.01 5.00 1.15 4.10 1.21 2.08 1.70 2.10 1.73 1.98 1.83 1.75 2.07 1.61 2.31 1.32 3.20 1.23 3.85 1.10 6.30 1.08 9.00 1.02 12.00 1.01 12.50
13.00 1.00 13.00 1.00 5.10 1.15 4.20 1.23 2.56 1.57 1.97 1.84 1.59 2.30 1.31 3.20 1.22 3.74 1.08 6.30 1.06 6.90
5.43 1.17 3.33 1.33 2.88 1.42 2.26 1.67 1.96 1.93 1.74 2.15 1.52 2.55 1.42 2.88 1.59 2.38 1.44 2.80 1.24 4.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.62 1.45 2.45 1.51 1.31 3.25 1.23 3.90 1.05 8.50
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
2.23 1.68 1.84 2.04 1.42 2.93 1.28 3.71 1.20 4.48 1.40 2.95 1.21 4.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.05 1.72 1.53 2.41 1.32 3.20
5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:0 Санкт-Галлен онлайн

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