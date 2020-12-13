Лозанна-Спорт
0:1
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere
Санкт-Галлен
14' Желтая карточкаЖейссманн Жоэль
40' Желтая карточкаЗехнини Рафик
0:1
61' ГолVíctor Ruiz III
76' Желтая карточкаArmel Zohouri
40
Диао
Мори
38
Бразау
Педру
99
Туркес
Алдин
21
Мухайм
Миро
34
Бабич
Борис
20
Йуан
Элье
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
14'
40'
61'
76'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 7
-
11 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|5 (1)
|0.45
|2.
|Гессан Эванн
|2
|0.18
|3.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.09
|4.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.09
|5.
|Cameron Puertas
|1
|0.09
|6.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.09
|7.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.09
|8.
|Зехнини Рафик
|1
|0.09
|9.
|Joel Monteiro
|1
|0.09
|10.
|Gabriel Bares
|0
|0
|11.
|Moritz Jenz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|3
|0.3
|2.
|Йуан Элье
|2
|0.2
|3.
|Víctor Ruiz III
|2
|0.2
|4.
|Jordi Quintilla
|1
|0.1
|5.
|Бабич Борис
|1
|0.1
|6.
|Andre Ribeiro
|1
|0.1
|7.
|Betim Fazliji
|1
|0.1
|8.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|0
|0
|10.
|Alessandro Kraeuchi
|0
|0
|11.
|Штаубли Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|3.
|Cameron Puertas
|4
|0
|4.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|5.
|Ange Nanizayamo
|2
|1
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|8.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|9.
|Noah Loosli
|1
|0
|10.
|Туркес Алдин
|1
|0
|11.
|Бразау Педру
|1
|0
|12.
|Gabriel Bares
|1
|0
|13.
|Moritz Jenz
|1
|0
|14.
|Armel Zohouri
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jordi Quintilla
|3
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|3.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|4.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|5.
|Гёртлер Лукас
|2
|0
|6.
|Alessandro Kraeuchi
|2
|0
|7.
|Betim Fazliji
|2
|0
|8.
|Andre Ribeiro
|1
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|10.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|11.
|Йуан Элье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|Санкт-Галлен
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +10 =3 -7Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт
Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер Кринс 0:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Шаффхаузен
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =4 -9Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель
Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:5 Базель
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Санкт-Галлен: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Лозанна-Спорт 3:3 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Лозанна-Спорт 0:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Санкт-Галлен 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Лозанна-Спорт Кубок Санкт-Галлен 4:0 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:5 Санкт-Галлен Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|2.
|Базель
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|3
|2
|11 - 9
|18
|4.
|Цюрих
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|5.
|Лугано
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|8.
|Лозанна-Спорт
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|9.
|Сьон
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|10.
|Вадуц
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Цюрих
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Санкт-Галлен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Санкт-Галлен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров