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  3. Швейцария
Янг Бойз
0:1
Первый тайм: 27'

Стадион:
Серветт
0'
0:1
21' Гол
Схалк Алекс
27'
26
Фон
Балльмоос
Давид
24
Масейрас
Кентен
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
11
Гаудино
Джанлука
10
Сулеймани
Миралем
15
Элиа
Мешак
17
Сьебатшё
Теосон
32
Фрик
Джереми
7
Moussa
Diallo
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
15
Валь
Тео
5
Сеспедес
Борис
8
Конья
Тимоте
17
Имери
Кастриот
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
Янг Бойз
4-4-2
Серветт
4-3-3

Ход матча

21'
0:1
Схалк Алекс
(Валь Тео)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 5 (1) 0.5
2. Фасснахт Кристиан 2 0.2
3. Элиа Мешак 2 0.2
4. Мамбимби Феликс 2 0.2
5. Гарсия Улиссес 1 0.1
6. Лефор Жордан 1 0.1
7. Нгамале Муми 0 0
8. Фон Балльмоос Давид 0 0
9. Сьебатшё Теосон 0 0
10. Сьерро Венсан 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 4 (1) 0.36
2. Стеванович Мирослав 1 0.09
3. Схалк Алекс 1 (1) 0.09
4. Руй Стив 1 0.09
5. Валь Тео 1 0.09
6. Сассо Венсан 0 0
7. Имери Кастриот 0 0
8. Фофана Бубакар II 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Сьерро Венсан 2 1
2. Зесигер Седрик 2 1
3. Лефор Жордан 2 0
4. Гарсия Улиссес 2 0
5. Эбишер Мишель 2 0
6. Али Мохамед 2 0
7. Сулеймани Миралем 1 0
8. Нсаме Жан-Пьер 1 0
9. Масейрас Кентен 1 0
10. Бюрги Николас 1 0
11. Ридер Фабиан 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 4 0
2. Сотье Антони 3 0
3. Сеспедес Борис 3 0
4. Фофана Бубакар II 1 1
5. Koro Kone 2 0
6. Стеванович Мирослав 2 0
7. Киэ Грежон 2 0
8. Менди Ариал 2 0
9. Сассо Венсан 1 0
10. Фрик Джереми 1 0
11. Конья Тимоте 1 0
12. Moussa Diallo 1 0
13. Имери Кастриот 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 0 38.46% (5) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1)
 Серветт 0 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз
ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн
Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Серветт 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 3:0 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 10 6 3 1 13 - 6 21
2. Базель 11 6 1 4 18 - 13 19
3. Лугано 0:0 9 4 5 0 11 - 7 17
4. Санкт-Галлен 0:0 10 4 4 2 10 - 9 16
5. Цюрих 0:0 11 4 3 4 18 - 15 15
6. Серветт 1:0 11 4 2 5 9 - 11 14
7. Лозанна-Спорт 0:0 11 3 4 4 14 - 15 13
8. Люцерн 11 3 3 5 18 - 19 12
9. Сьон 10 1 4 5 10 - 17 7
10. Вадуц 10 1 3 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 4 1 0 12 - 7 13
2. Янг Бойз 0:1 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Лугано 0:0 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Цюрих 0:0 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 0:0 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Серветт 1:0 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Люцерн 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
2. Янг Бойз 0:1 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Лугано 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
5. Серветт 1:0 6 2 0 4 4 - 6 6
6. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
7. Цюрих 0:0 6 1 2 3 8 - 11 5
8. Лозанна-Спорт 0:0 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Схалк Алекс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Серветт
1.43
5.60
9.94
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.70 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.60 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 5.55 7.80
  1.32 5.12 9.94

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 14.50 1.01 5.90 1.11 5.00 1.15 2.35 1.55 2.14 1.71 2.31 1.62 1.94 1.83 1.52 2.42 1.44 2.65 1.20 4.20 1.15 5.00 1.12 5.60 1.04 9.40 1.03 10.00
14.00 1.00 6.15 1.11 5.25 1.16 2.98 1.44 2.30 1.62 1.76 2.02 1.43 2.66 1.31 3.08 1.13 4.95 1.10 5.55 1.02 9.30
5.95 1.15 3.68 1.28 2.74 1.46 2.30 1.65 2.06 1.83 1.79 2.08 1.60 2.36 1.49 2.65 1.57 2.44 1.40 2.98 1.31 3.67 1.11 7.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 2.80 1.40 1.37 2.95 1.31 3.30 1.07 7.50
4.30 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
2.55 1.53 2.10 1.79 1.61 2.38 1.38 3.04 1.28 3.70 1.49 2.65 1.27 3.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.20 1.61 1.66 2.18 1.39 2.85
5.75 1.14 4.45 1.21 2.22 1.66 1.66 2.22 1.39 3.00 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.85
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Янг Бойз 0:1 Серветт онлайн

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