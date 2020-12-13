Янг Бойз
1:2
Конец матча
Стадион: Стад де Суиз
Серветт
0:1
22' ГолСхалк Алекс
54' Желтая карточкаМасейрас Кентен
0:2
65' ГолСхалк Алекс
1:2
84' ГолМамбимби Феликс
15
Элиа
Мешак
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
10
Схалк
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
24 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
22'
0:1
54'
65'
0:2
84'
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
16 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|5 (1)
|0.5
|2.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.3
|3.
|Фасснахт Кристиан
|2
|0.2
|4.
|Элиа Мешак
|2
|0.2
|5.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.1
|6.
|Лефор Жордан
|1
|0.1
|7.
|Сьебатшё Теосон
|0
|0
|8.
|Нгамале Муми
|0
|0
|9.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|10.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|4 (1)
|0.36
|2.
|Схалк Алекс
|3 (1)
|0.27
|3.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.09
|4.
|Валь Тео
|1
|0.09
|5.
|Руй Стив
|1
|0.09
|6.
|Сассо Венсан
|0
|0
|7.
|Конья Тимоте
|0
|0
|8.
|Имери Кастриот
|0
|0
|9.
|Фофана Бубакар II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|2.
|Зесигер Седрик
|2
|1
|3.
|Лефор Жордан
|2
|0
|4.
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|5.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|6.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|7.
|Али Мохамед
|2
|0
|8.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|9.
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0
|10.
|Бюрги Николас
|1
|0
|11.
|Ридер Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|4
|0
|2.
|Сотье Антони
|3
|0
|3.
|Сеспедес Борис
|3
|0
|4.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|5.
|Koro Kone
|2
|0
|6.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|7.
|Киэ Грежон
|2
|0
|8.
|Менди Ариал
|2
|0
|9.
|Сассо Венсан
|1
|0
|10.
|Фрик Джереми
|1
|0
|11.
|Конья Тимоте
|1
|0
|12.
|Moussa Diallo
|1
|0
|13.
|Имери Кастриот
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|0
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Серветт
|0
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|40% (4)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз
ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Базель 1:2 Янг Бойз
Серветт Последние 20 матчей: +7 =3 -10Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн
Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Серветт: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига Янг Бойз 2:1 Серветт Товарищеские матчи Серветт 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:2 Серветт Суперлига Янг Бойз 6:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Янг Бойз Суперлига Серветт 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Серветт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|2.
|Базель
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|3
|2
|11 - 9
|18
|4.
|Цюрих
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|5.
|Лугано
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|8.
|Лозанна-Спорт
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|9.
|Сьон
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|10.
|Вадуц
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Цюрих
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров