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Лугано
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Цюрих
0' 27'
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
91
Фаччинетти
Микаэль
3
Герреро
Адрия
24
Ловрич
Санди
20
Кустодио
Оливье
9
Одгор
Йенс
22
Гвидотти
Стефано
8
Christopher
Lungoyi
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
5
Зобих
Лассе
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
22
Degnand
Wilfried
Gnonto
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
15
Aiyegun
Tosin
Лугано
5-4-1
Цюрих
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 2 0.22
2. Лаванши Нума 2 0.22
3. Боттани Маттиа 2 0.22
4. Гвидотти Стефано 2 0.22
5. Марич Мият 1 (1) 0.11
6. Дапрела Фабио 1 0.11
7. Ошс Марцис 1 0.11
8. Ловрич Санди 0 0
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Одгор Йенс 0 0
11. Герреро Адрия 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.36
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.27
3. Aiyegun Tosin 3 0.27
4. Сисей Ассан 2 0.18
5. Домджони Тони 2 0.18
6. Зобих Лассе 2 0.18
7. Шёнбахлер Марко 1 0.09
8. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.09
9. Крамер Блаж 0 0
10. Винтер Адриан 0 0
11. Silvan Wallner 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Герндт Александр 4 0
2. Кустодио Оливье 4 0
3. Герреро Адрия 3 0
4. Саббатини Хонатан 1 1
5. Лаванши Нума 2 0
6. Ловрич Санди 2 0
7. Christopher Lungoyi 0 1
8. Дапрела Фабио 1 0
9. Кечкеш Акош 1 0
10. Мацек Роман 1 0
11. Sebastian Osigwe 1 0
12. Гвидотти Стефано 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 4 0
2. Aiyegun Tosin 2 1
3. Nathan V 3 0
4. Крьезиу Хекуран 1 1
5. Алити Фидан 2 0
6. Маркезано Антонио 1 0
7. Шёнбахлер Марко 1 0
8. Бреше Янник 1 0
9. Кололли Беньямин 1 0
10. Сисей Ассан 1 0
11. Degnand Wilfried Gnonto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Цюрих 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +10 =9 -1
Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих
Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Цюрих: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Цюрих 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига
Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:1 10 6 3 1 13 - 6 21
2. Базель 11 6 1 4 18 - 13 19
3. Лугано 0:0 9 4 5 0 11 - 7 17
4. Санкт-Галлен 0:0 10 4 4 2 10 - 9 16
5. Цюрих 0:0 11 4 3 4 18 - 15 15
6. Серветт 1:0 11 4 2 5 9 - 11 14
7. Лозанна-Спорт 0:0 11 3 4 4 14 - 15 13
8. Люцерн 11 3 3 5 18 - 19 12
9. Сьон 10 1 4 5 10 - 17 7
10. Вадуц 10 1 3 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 4 1 0 12 - 7 13
2. Янг Бойз 0:1 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Лугано 0:0 5 3 2 0 6 - 3 11
4. Цюрих 0:0 5 3 1 1 10 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 0:0 6 3 1 2 9 - 5 10
6. Серветт 1:0 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 0:0 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Люцерн 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 0:0 6 2 3 1 5 - 4 9
2. Янг Бойз 0:1 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Лугано 0:0 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
5. Серветт 1:0 6 2 0 4 4 - 6 6
6. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
7. Цюрих 0:0 6 1 2 3 8 - 11 5
8. Лозанна-Спорт 0:0 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Цюрих
3.00
3.55
2.79
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.45 3.55 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.05 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.45 2.71
  3.00 2.83 2.79

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.50 1.07 7.90 1.06 2.65 1.44 2.60 1.49 2.10 1.73 1.55 2.35 1.72 2.12 1.44 2.70 1.18 4.50 1.12 5.60 1.04 9.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72 1.31 3.32 1.12 5.60 1.08 6.15 1.00 11.00
4.81 1.18 3.07 1.38 2.42 1.59 2.11 1.78 1.76 2.11 1.55 2.49 1.42 2.87 1.66 2.28 1.45 2.77 1.37 3.13 1.34 3.42 1.12 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.13 1.66 1.87 1.93 1.18 4.50 1.11 5.90 1.02 11.00
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
1.86 2.02 1.53 2.57 1.21 4.41 1.15 5.46 1.39 3.00 1.25 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Лугано 0:0 Цюрих онлайн

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