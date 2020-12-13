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Лугано
0:1
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
0:1
58' Гол
Крамер Блаж
63' Желтая карточка
Ловрич Санди
76' Желтая карточка
Маркезано Антонио
84' Желтая карточка
Ронер Фабиан
90' Желтая карточка
Лаванши Нума
90'+4
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
91
Фаччинетти
Микаэль
3
Герреро
Адрия
24
Ловрич
Санди
20
Кустодио
Оливье
9
Одгор
Йенс
22
Гвидотти
Стефано
8
Christopher
Lungoyi
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
5
Зобих
Лассе
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
22
Degnand
Wilfried
Gnonto
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
15
Aiyegun
Tosin
Лугано
5-4-1
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

35'
 
Крамер Блаж
Кололли Беньямин
46'
Боттани Маттиа
Christopher Lungoyi
 
58'
0:1
Крамер Блаж
(Домджони Тони)
63'
Ловрич Санди
 
71'
Ардаис Хоакин
Одгор Йенс
 
72'
Kevin Monzialo
Герреро Адрия
 
72'
 
Ронер Фабиан
Degnand Wilfried Gnonto
76'
 
Маркезано Антонио
84'
 
Ронер Фабиан
88'
Ошс Марцис
Гвидотти Стефано
 
90'
Лаванши Нума
 
90'
 
Винтер Адриан
Aiyegun Tosin

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 2 0.22
2. Лаванши Нума 2 0.22
3. Боттани Маттиа 2 0.22
4. Гвидотти Стефано 2 0.22
5. Марич Мият 1 (1) 0.11
6. Дапрела Фабио 1 0.11
7. Ошс Марцис 1 0.11
8. Ловрич Санди 0 0
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Одгор Йенс 0 0
11. Герреро Адрия 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.36
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.27
3. Aiyegun Tosin 3 0.27
4. Сисей Ассан 2 0.18
5. Домджони Тони 2 0.18
6. Зобих Лассе 2 0.18
7. Шёнбахлер Марко 1 0.09
8. Крамер Блаж 1 0.09
9. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.09
10. Винтер Адриан 0 0
11. Silvan Wallner 0 0

Карточки

Лугано
# Игрок      
1. Герндт Александр 4 0
2. Кустодио Оливье 4 0
3. Лаванши Нума 3 0
4. Ловрич Санди 3 0
5. Герреро Адрия 3 0
6. Саббатини Хонатан 1 1
7. Christopher Lungoyi 0 1
8. Дапрела Фабио 1 0
9. Кечкеш Акош 1 0
10. Мацек Роман 1 0
11. Sebastian Osigwe 1 0
12. Гвидотти Стефано 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 4 0
2. Aiyegun Tosin 2 1
3. Nathan V 3 0
4. Крьезиу Хекуран 1 1
5. Маркезано Антонио 2 0
6. Алити Фидан 2 0
7. Шёнбахлер Марко 1 0
8. Бреше Янник 1 0
9. Кололли Беньямин 1 0
10. Сисей Ассан 1 0
11. Ронер Фабиан 1 0
12. Degnand Wilfried Gnonto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лугано 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Цюрих 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Лугано Последние 20 матчей: +10 =9 -1
Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих
Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих

Последние игры между собой

Лугано: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Цюрих: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Цюрих 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига
Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 10 6 3 1 14 - 7 21
2. Базель 11 6 1 4 18 - 13 19
3. Санкт-Галлен 10 5 3 2 11 - 9 18
4. Цюрих 11 5 2 4 19 - 15 17
5. Лугано 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Серветт 11 4 2 5 10 - 12 14
7. Люцерн 11 3 3 5 18 - 19 12
8. Лозанна-Спорт 11 3 3 5 14 - 16 12
9. Сьон 10 1 4 5 10 - 17 7
10. Вадуц 10 1 3 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 4 1 0 12 - 7 13
2. Янг Бойз 6 4 1 1 8 - 5 13
3. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 6 3 0 3 9 - 6 9
6. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
9. Люцерн 5 1 3 1 9 - 8 6
10. Вадуц 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 6 3 2 1 6 - 4 11
2. Янг Бойз 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Цюрих 6 2 1 3 9 - 11 7
4. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
6. Серветт 6 2 0 4 5 - 7 6
7. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Лозанна-Спорт 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Кололли Беньямин уходит с поля. Крамер Блаж выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.10 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.50 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 2.56 3.45 2.71
  37.64 5.52 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Лугано» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лугано» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лугано» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.00 1.15 7.90 1.06 1.77 1.97 2.60 1.49 2.10 1.73 1.11 5.80 1.72 2.12 1.44 2.70 1.05 8.50 1.12 5.60 1.04 9.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
9.20 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.62 1.49 1.90 2.00 1.46 2.72 1.31 3.32 1.12 5.60 1.08 6.15 1.00 11.00
3.68 1.28 3.08 1.38 2.26 1.67 1.60 2.43 1.35 3.28 1.57 2.45 1.37 3.11 1.27 3.76 1.66 2.28 1.45 2.77 1.37 3.13 1.34 3.42 1.12 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.42 2.75 1.87 1.93 1.02 11.00 1.11 5.90 1.02 11.00
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
1.22 4.53 1.11 7.10 1.21 4.41 1.15 5.46 1.39 3.00 1.25 3.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.66 2.14 1.27 3.60
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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