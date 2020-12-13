0:1
58' ГолКрамер Блаж
63' Желтая карточкаЛоврич Санди
76' Желтая карточкаМаркезано Антонио
84' Желтая карточкаРонер Фабиан
90' Желтая карточкаЛаванши Нума
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
58'
0:1
63'
84'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
7 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|2
|0.22
|2.
|Лаванши Нума
|2
|0.22
|3.
|Боттани Маттиа
|2
|0.22
|4.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.22
|5.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.11
|6.
|Дапрела Фабио
|1
|0.11
|7.
|Ошс Марцис
|1
|0.11
|8.
|Ловрич Санди
|0
|0
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Одгор Йенс
|0
|0
|11.
|Герреро Адрия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.36
|2.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.27
|3.
|Aiyegun Tosin
|3
|0.27
|4.
|Сисей Ассан
|2
|0.18
|5.
|Домджони Тони
|2
|0.18
|6.
|Зобих Лассе
|2
|0.18
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.09
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.09
|9.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0.09
|10.
|Винтер Адриан
|0
|0
|11.
|Silvan Wallner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герндт Александр
|4
|0
|2.
|Кустодио Оливье
|4
|0
|3.
|Лаванши Нума
|3
|0
|4.
|Ловрич Санди
|3
|0
|5.
|Герреро Адрия
|3
|0
|6.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|7.
|Christopher Lungoyi
|0
|1
|8.
|Дапрела Фабио
|1
|0
|9.
|Кечкеш Акош
|1
|0
|10.
|Мацек Роман
|1
|0
|11.
|Sebastian Osigwe
|1
|0
|12.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ousmane Doumbia
|4
|0
|2.
|Aiyegun Tosin
|2
|1
|3.
|Nathan V
|3
|0
|4.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|5.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|6.
|Алити Фидан
|2
|0
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|8.
|Бреше Янник
|1
|0
|9.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|10.
|Сисей Ассан
|1
|0
|11.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|12.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лугано
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|Цюрих
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Лугано Последние 20 матчей: +10 =9 -1Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен
Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано
Цюрих Последние 20 матчей: +6 =3 -11Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих
Последние игры между собой
Лугано: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Цюрих: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Суперлига Цюрих 0:0 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Цюрих Суперлига Лугано 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Цюрих 3:0 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Лугано 0:1 Цюрих Кубок Цюрих 0:4 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 5:3 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Лугано Товарищеские матчи Лугано 2:2 Цюрих Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|2.
|Базель
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|3
|2
|11 - 9
|18
|4.
|Цюрих
|11
|5
|2
|4
|19 - 15
|17
|5.
|Лугано
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|11
|3
|3
|5
|18 - 19
|12
|8.
|Лозанна-Спорт
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|9.
|Сьон
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|10.
|Вадуц
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Люцерн
|5
|1
|3
|1
|9 - 8
|6
|10.
|Вадуц
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Цюрих
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|4.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
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