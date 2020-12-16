Санкт-Галлен
0:0
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Лугано
67' Желтая карточкаBetim Fazliji
73' Желтая карточкаМарич Мият
83' Желтая карточкаГёртлер Лукас
89' Желтая карточкаKevin Monzialo
21
Мухайм
Миро
20
Йуан
Элье
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
99 Рюфли ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Бабич БорисПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
-
16 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
67'
73'
83'
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|3
|0.27
|2.
|Йуан Элье
|2
|0.18
|3.
|Víctor Ruiz III
|2
|0.18
|4.
|Jordi Quintilla
|1
|0.09
|5.
|Бабич Борис
|1
|0.09
|6.
|Andre Ribeiro
|1
|0.09
|7.
|Betim Fazliji
|1
|0.09
|8.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|0
|0
|10.
|Alessandro Kraeuchi
|0
|0
|11.
|Штаубли Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Герндт Александр
|2
|0.2
|2.
|Лаванши Нума
|2
|0.2
|3.
|Боттани Маттиа
|2
|0.2
|4.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.2
|5.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.1
|6.
|Дапрела Фабио
|1
|0.1
|7.
|Ошс Марцис
|1
|0.1
|8.
|Ловрич Санди
|0
|0
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Одгор Йенс
|0
|0
|11.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jordi Quintilla
|3
|0
|2.
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|3.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|4.
|Betim Fazliji
|3
|0
|5.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|6.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|7.
|Alessandro Kraeuchi
|2
|0
|8.
|Andre Ribeiro
|1
|0
|9.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|10.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
|11.
|Йуан Элье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герндт Александр
|4
|0
|2.
|Кустодио Оливье
|4
|0
|3.
|Лаванши Нума
|3
|0
|4.
|Ловрич Санди
|3
|0
|5.
|Герреро Адрия
|3
|0
|6.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|7.
|Christopher Lungoyi
|0
|1
|8.
|Марич Мият
|1
|0
|9.
|Дапрела Фабио
|1
|0
|10.
|Кечкеш Акош
|1
|0
|11.
|Мацек Роман
|1
|0
|12.
|Sebastian Osigwe
|1
|0
|13.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|14.
|Kevin Monzialo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Лугано
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =4 -8Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен
Лугано Последние 20 матчей: +10 =8 -2Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано
Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лугано: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Санкт-Галлен 3:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|16 - 7
|24
|2.
|Санкт-Галлен
|11
|5
|4
|2
|11 - 9
|19
|3.
|Базель
|12
|6
|1
|5
|18 - 15
|19
|4.
|Цюрих
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|5.
|Лугано
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|6.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|9.
|Сьон
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|10.
|Вадуц
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Люцерн
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Вадуц
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|Цюрих
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|4.
|Лугано
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|5.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
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