  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Санкт-Галлен
0:0
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
67' Желтая карточка
Betim Fazliji
73' Желтая карточка
Марич Мият
83' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
89' Желтая карточка
Kevin Monzialo
90'+4
1
Ати-Зиги
Лоуренс
29
Alessandro
Kraeuchi
98
Yannis
Letard
23
Betim
Fazliji
21
Мухайм
Миро
16
Гёртлер
Лукас
8
Jordi
Quintilla
10
Víctor
Ruiz
III
9
Гийемено
Джереми
7
Камбери
Флориан
20
Йуан
Элье
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
91
Фаччинетти
Микаэль
3
Герреро
Адрия
24
Ловрич
Санди
20
Кустодио
Оливье
22
Гвидотти
Стефано
10
Боттани
Маттиа
8
Christopher
Lungoyi
Санкт-Галлен
4-3-1-2
Лугано
5-3-1-1

Ход матча

17'
 
Мацек Роман
Гвидотти Стефано
59'
Бабич Борис
Камбери Флориан
 
67'
Betim Fazliji
 
73'
 
Марич Мият
74'
 
Саббатини Хонатан
Боттани Маттиа
75'
Стильхарт Базиль
Víctor Ruiz III
 
75'
Траоре Бубакар
Гийемено Джереми
 
75'
 
Ардаис Хоакин
Christopher Lungoyi
83'
Гёртлер Лукас
 
85'
Штаубли Тим
Yannis Letard
 
86'
 
Kevin Monzialo
Мацек Роман
89'
 
Kevin Monzialo

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 3 0.27
2. Йуан Элье 2 0.18
3. Víctor Ruiz III 2 0.18
4. Jordi Quintilla 1 0.09
5. Бабич Борис 1 0.09
6. Andre Ribeiro 1 0.09
7. Betim Fazliji 1 0.09
8. Гёртлер Лукас 0 0
9. Гийемено Джереми 0 0
10. Alessandro Kraeuchi 0 0
11. Штаубли Тим 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Герндт Александр 2 0.2
2. Лаванши Нума 2 0.2
3. Боттани Маттиа 2 0.2
4. Гвидотти Стефано 2 0.2
5. Марич Мият 1 (1) 0.1
6. Дапрела Фабио 1 0.1
7. Ошс Марцис 1 0.1
8. Ловрич Санди 0 0
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Одгор Йенс 0 0
11. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Jordi Quintilla 3 0
2. Стильхарт Базиль 3 0
3. Гёртлер Лукас 3 0
4. Betim Fazliji 3 0
5. Рюфли Венсан 2 0
6. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
7. Alessandro Kraeuchi 2 0
8. Andre Ribeiro 1 0
9. Гийемено Джереми 1 0
10. Leonidas Stergiou 1 0
11. Йуан Элье 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Герндт Александр 4 0
2. Кустодио Оливье 4 0
3. Лаванши Нума 3 0
4. Ловрич Санди 3 0
5. Герреро Адрия 3 0
6. Саббатини Хонатан 1 1
7. Christopher Lungoyi 0 1
8. Марич Мият 1 0
9. Дапрела Фабио 1 0
10. Кечкеш Акош 1 0
11. Мацек Роман 1 0
12. Sebastian Osigwe 1 0
13. Гвидотти Стефано 1 0
14. Kevin Monzialo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 27.27% (3) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Лугано 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Фрайбург 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 5:0 Аустрия Лустенау Янг Бойз 3:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 6:0 Нёвшатель Ксамакс Цюрих 1:3 Санкт-Галлен
Лугано Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано
Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт Базель 4:4 Лугано Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Лугано: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 3:2 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:0 Лугано Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Лугано 3:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:1 Лугано Суперлига Лугано 2:3 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Лугано Суперлига Лугано 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 11 7 3 1 16 - 7 24
2. Санкт-Галлен 11 5 4 2 11 - 9 19
3. Базель 12 6 1 5 18 - 15 19
4. Цюрих 12 5 3 4 19 - 15 18
5. Лугано 10 4 5 1 11 - 8 17
6. Серветт 11 4 2 5 10 - 12 14
7. Люцерн 12 3 4 5 18 - 19 13
8. Лозанна-Спорт 11 3 3 5 14 - 16 12
9. Сьон 10 1 4 5 10 - 17 7
10. Вадуц 10 1 3 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Базель 6 4 1 1 12 - 9 13
3. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 6 3 0 3 9 - 6 9
6. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
9. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Вадуц 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
2. Санкт-Галлен 6 3 2 1 6 - 4 11
3. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
4. Лугано 5 1 4 0 5 - 4 7
5. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
6. Серветт 6 2 0 4 5 - 7 6
7. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Лозанна-Спорт 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 17'
    Гвидотти Стефано уходит с поля. Мацек Роман выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.60 1.22 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 7.50 1.18 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.03 3.70 3.48
  3.78 1.68 5.45

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.18 4.50 9.70 1.02 1.23 3.90 3.10 1.33 1.03 10.00 1.86 1.94 1.63 2.26 1.07 7.50 1.19 4.40 1.05 8.50 1.04 8.70 1.03 10.00 1.01 16.00
11.00 1.01 10.25 1.02 3.98 1.23 3.20 1.35 2.15 1.78 1.65 2.24 1.41 2.82 1.18 4.40 1.13 4.95 1.03 8.60
1.90 1.98 1.58 2.47 1.27 3.97 2.03 1.85 1.15 5.80 1.50 2.70 1.39 3.13 1.66 2.31 1.18 5.16 1.79 2.09 1.57 2.49 1.53 2.64 1.17 5.48 1.16 5.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 1.97 2.12 1.72 1.10 6.25 1.16 4.90 1.08 7.00
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
1.58 2.47 1.34 3.40 1.11 7.29 1.55 2.55 1.39 3.10 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.79 1.95 1.35 3.05 1.28 3.45
4.30 1.22 3.04 1.38 1.81 2.00 1.36 3.15 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Санкт-Галлен 0:0 Лугано онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный