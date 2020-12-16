Люцерн
0:0
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Цюрих
22' Желтая карточкаOusmane Doumbia
30' Желтая карточкаNathan V
61' Желтая карточкаУгриниц Филип
88' Желтая карточкаДомджони Тони
88' Желтая карточкаСоргич Деян
89' Желтая карточкаYvan Alounga
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
29
Ташар
Варол
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
18
Крамер
Блаж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ташар ВаролНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Yvan Alounga
-
71 Lino Lang
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
22'
30'
61'
88'
88'
89'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|5
|0.42
|2.
|Шауб Луис
|2
|0.17
|3.
|Шульц Марвин
|2 (2)
|0.17
|4.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.08
|5.
|Stefan Knezevic1
|1
|0.08
|6.
|Угриниц Филип
|1
|0.08
|7.
|Lucao II
|1
|0.08
|8.
|Ташар Варол
|1
|0.08
|9.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0.08
|10.
|Yvan Alounga
|1
|0.08
|11.
|Silvan Sidler
|0
|0
|12.
|Ashvin Balaruban
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.33
|2.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.25
|3.
|Aiyegun Tosin
|3
|0.25
|4.
|Сисей Ассан
|2
|0.17
|5.
|Домджони Тони
|2
|0.17
|6.
|Зобих Лассе
|2
|0.17
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.08
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.08
|9.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0.08
|10.
|Винтер Адриан
|0
|0
|11.
|Silvan Wallner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|2.
|Соргич Деян
|3
|0
|3.
|Silvan Sidler
|3
|0
|4.
|Ташар Варол
|3
|0
|5.
|Угриниц Филип
|3
|0
|6.
|Lucao II
|1
|1
|7.
|Мюллер Мариус
|2
|0
|8.
|Шауб Луис
|2
|0
|9.
|Бюрки Марко
|2
|0
|10.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|11.
|Yvan Alounga
|2
|0
|12.
|Stefan Knezevic1
|2
|0
|13.
|Шульц Марвин
|1
|0
|14.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0
|15.
|Вока Идриз
|1
|0
|16.
|Lorik Emini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ousmane Doumbia
|5
|0
|2.
|Nathan V
|4
|0
|3.
|Aiyegun Tosin
|2
|1
|4.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|5.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|6.
|Алити Фидан
|2
|0
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|8.
|Бреше Янник
|1
|0
|9.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|10.
|Сисей Ассан
|1
|0
|11.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|12.
|Домджони Тони
|1
|0
|13.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|25% (4)
|Цюрих
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +8 =5 -7Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн
Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн
Цюрих Последние 20 матчей: +7 =3 -10Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Цюрих: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига Цюрих 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Цюрих Суперлига Люцерн 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:5 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:5 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|2.
|Базель
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|3.
|Санкт-Галлен
|10
|5
|3
|2
|11 - 9
|18
|4.
|Цюрих
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|5.
|Лугано
|9
|4
|4
|1
|11 - 8
|16
|6.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|9.
|Сьон
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|10.
|Вадуц
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|5
|4
|1
|0
|12 - 7
|13
|2.
|Янг Бойз
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Санкт-Галлен
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|Люцерн
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Вадуц
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|2.
|Янг Бойз
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|Цюрих
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|4.
|Лугано
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|5.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
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