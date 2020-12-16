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  2. Матчи
  3. Швейцария
Люцерн
0:0
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
22' Желтая карточка
Ousmane Doumbia
30' Желтая карточка
Nathan V
61' Желтая карточка
Угриниц Филип
88' Желтая карточка
Домджони Тони
88' Желтая карточка
Соргич Деян
89' Желтая карточка
Yvan Alounga
90'+3
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
19
Угриниц
Филип
29
Ташар
Варол
9
Соргич
Деян
11
Шюрпф
Паскаль
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
5
Зобих
Лассе
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
22
Degnand
Wilfried
Gnonto
18
Крамер
Блаж
Люцерн
4-1-2-3
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Ousmane Doumbia
30'
 
Nathan V
46'
 
Сисей Ассан
Крамер Блаж
46'
 
Винтер Адриан
Degnand Wilfried Gnonto
57'
 
Шёнбахлер Марко
Маркезано Антонио
61'
Угриниц Филип
 
69'
Yvan Alounga
Ташар Варол
 
69'
Швеглер Кристиан
Silvan Sidler
 
74'
 
Ронер Фабиан
Aiyegun Tosin
77'
Ibrahima N'Diaye II
Шюрпф Паскаль
 
88'
 
Домджони Тони
88'
Соргич Деян
 
89'
Yvan Alounga
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 5 0.42
2. Шауб Луис 2 0.17
3. Шульц Марвин 2 (2) 0.17
4. Шюрпф Паскаль 1 0.08
5. Stefan Knezevic1 1 0.08
6. Угриниц Филип 1 0.08
7. Lucao II 1 0.08
8. Ташар Варол 1 0.08
9. Ibrahima N'Diaye II 1 0.08
10. Yvan Alounga 1 0.08
11. Silvan Sidler 0 0
12. Ashvin Balaruban 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.33
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.25
3. Aiyegun Tosin 3 0.25
4. Сисей Ассан 2 0.17
5. Домджони Тони 2 0.17
6. Зобих Лассе 2 0.17
7. Шёнбахлер Марко 1 0.08
8. Крамер Блаж 1 0.08
9. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.08
10. Винтер Адриан 0 0
11. Silvan Wallner 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 3 1
2. Соргич Деян 3 0
3. Silvan Sidler 3 0
4. Ташар Варол 3 0
5. Угриниц Филип 3 0
6. Lucao II 1 1
7. Мюллер Мариус 2 0
8. Шауб Луис 2 0
9. Бюрки Марко 2 0
10. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
11. Yvan Alounga 2 0
12. Stefan Knezevic1 2 0
13. Шульц Марвин 1 0
14. Ibrahima N'Diaye II 1 0
15. Вока Идриз 1 0
16. Lorik Emini 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 5 0
2. Nathan V 4 0
3. Aiyegun Tosin 2 1
4. Крьезиу Хекуран 1 1
5. Маркезано Антонио 2 0
6. Алити Фидан 2 0
7. Шёнбахлер Марко 1 0
8. Бреше Янник 1 0
9. Кололли Беньямин 1 0
10. Сисей Ассан 1 0
11. Ронер Фабиан 1 0
12. Домджони Тони 1 0
13. Degnand Wilfried Gnonto 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 25% (4)
 Цюрих 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн
Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих Янг Бойз 1:0 Люцерн
Цюрих Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих
Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Цюрих: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Цюрих 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Цюрих Товарищеские матчи Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Люцерн 0:5 Цюрих Товарищеские матчи
Цюрих 2:3 Люцерн Суперлига Цюрих 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 0:0 Цюрих Суперлига Люцерн 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:5 Цюрих Суперлига Цюрих 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Люцерн Суперлига Цюрих 1:2 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Цюрих Суперлига Люцерн 1:0 Цюрих Суперлига Цюрих 2:5 Люцерн Суперлига Люцерн 0:1 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 10 6 3 1 14 - 7 21
2. Базель 11 6 1 4 18 - 13 19
3. Санкт-Галлен 10 5 3 2 11 - 9 18
4. Цюрих 12 5 3 4 19 - 15 18
5. Лугано 9 4 4 1 11 - 8 16
6. Серветт 11 4 2 5 10 - 12 14
7. Люцерн 12 3 4 5 18 - 19 13
8. Лозанна-Спорт 11 3 3 5 14 - 16 12
9. Сьон 10 1 4 5 10 - 17 7
10. Вадуц 10 1 3 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 5 4 1 0 12 - 7 13
2. Янг Бойз 6 4 1 1 8 - 5 13
3. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 6 3 0 3 9 - 6 9
6. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Санкт-Галлен 4 2 1 1 5 - 5 7
8. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
9. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Вадуц 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 6 3 2 1 6 - 4 11
2. Янг Бойз 4 2 2 0 6 - 2 8
3. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
4. Лугано 4 1 3 0 5 - 4 6
5. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
6. Серветт 6 2 0 4 5 - 7 6
7. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Лозанна-Спорт 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Nathan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Ousmane Doumbia получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.95 1.45 7.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 1.35 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.70 3.30
  8.35 1.15 18.09

Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.40 2.80 9.60 1.04 1.03 10.00 3.10 1.35 1.13 5.40 1.85 1.95 1.63 2.28 1.72 2.12 1.02 11.00 1.19 4.40 1.02 11.00 1.04 9.00 1.01 12.60 1.01 16.00
9.80 1.01 3.84 1.21 3.20 1.31 2.07 1.72 1.66 2.22 1.46 2.91 1.22 4.30 1.15 5.15 1.04 8.90 1.03 9.30
1.15 5.80 2.21 1.71 1.74 2.17 1.48 2.76 1.35 3.33 1.23 4.37 1.43 2.94 1.33 3.44 1.74 2.17 1.54 2.56 1.35 3.35 1.45 2.86 1.45 2.85 1.17 5.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.20 4.20 2.23 1.66 1.20 4.20 1.17 4.50 1.02 11.00
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.85 1.12 6.10
1.94 1.94 1.59 2.44 1.26 4.06 1.18 5.08 1.39 3.13 1.25 4.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15 1.28 3.45
4.45 1.21 3.12 1.36 1.82 1.99 1.36 3.15 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Люцерн 0:0 Цюрих онлайн

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