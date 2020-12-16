Базель
0:2
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Янг Бойз
0:1
12' ГолЭлиа Мешак
0:2
20' ГолНсаме Жан-Пьер
38' Желтая карточкаЖорже Марко
57' Желтая карточкаХефти Сильван
76' Желтая карточкаМартинс Кристофер
89' Желтая карточкаЗесигер Седрик
90' Желтая карточкаНсаме Жан-Пьер
17
Клозе
Тимм
96
Жорже
Марко
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
98
Кабрал
Артур
25
Лефор
Жордан
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
-
96 Жорже МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
12'
0:1
20'
0:2
38'
57'
89'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|5 (1)
|0.42
|2.
|Касами Пайтим
|5
|0.42
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.25
|4.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.08
|5.
|Фрай Фабиан
|1
|0.08
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.08
|7.
|Клозе Тимм
|1
|0.08
|8.
|Маршан Янник
|1
|0.08
|9.
|Видмер Сильван
|0
|0
|10.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|11.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
|12.
|Жорже Марко
|0
|0
|13.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|14.
|Julian Von Moos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|0.55
|2.
|Элиа Мешак
|3
|0.27
|3.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.27
|4.
|Фасснахт Кристиан
|2
|0.18
|5.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.09
|6.
|Лефор Жордан
|1
|0.09
|7.
|Сьебатшё Теосон
|0
|0
|8.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|9.
|Нгамале Муми
|0
|0
|10.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|11.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|12.
|Эбишер Мишель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабрал Артур
|3
|0
|2.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|3.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|4.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|5.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|6.
|Буняку Оргес
|2
|0
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|8.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|9.
|Клозе Тимм
|1
|0
|10.
|Касами Пайтим
|1
|0
|11.
|Видмер Сильван
|1
|0
|12.
|Жорже Марко
|1
|0
|13.
|Альдерете Омар
|1
|0
|14.
|Andrea Padula
|1
|0
|15.
|Николич Джордже
|1
|0
|16.
|Петретта Рауль
|1
|0
|17.
|Julian Von Moos
|1
|0
|18.
|Маршан Янник
|1
|0
|19.
|Albian Hajdari
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зесигер Седрик
|3
|1
|2.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|3.
|Лефор Жордан
|2
|0
|4.
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|0
|6.
|Эбишер Мишель
|2
|0
|7.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|8.
|Али Мохамед
|2
|0
|9.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|10.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|11.
|Хефти Сильван
|1
|0
|12.
|Бюрги Николас
|1
|0
|13.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|Янг Бойз
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +10 =2 -8Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз
Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Базель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|11
|7
|3
|1
|16 - 7
|24
|2.
|Санкт-Галлен
|11
|5
|4
|2
|11 - 9
|19
|3.
|Базель
|12
|6
|1
|5
|18 - 15
|19
|4.
|Цюрих
|12
|5
|3
|4
|19 - 15
|18
|5.
|Лугано
|10
|4
|5
|1
|11 - 8
|17
|6.
|Серветт
|11
|4
|2
|5
|10 - 12
|14
|7.
|Люцерн
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|8.
|Лозанна-Спорт
|11
|3
|3
|5
|14 - 16
|12
|9.
|Сьон
|10
|1
|4
|5
|10 - 17
|7
|10.
|Вадуц
|10
|1
|3
|6
|9 - 18
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|2.
|Базель
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|3.
|Цюрих
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|6
|3
|0
|3
|9 - 6
|9
|6.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Серветт
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Люцерн
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|9.
|Сьон
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|10.
|Вадуц
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Санкт-Галлен
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|3.
|Цюрих
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|4.
|Лугано
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|5.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|6.
|Серветт
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|7.
|Люцерн
|6
|2
|0
|4
|9 - 11
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|9.
|Вадуц
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|10.
|Сьон
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
Победитель
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