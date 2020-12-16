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  3. Швейцария
Базель
0:2
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
0:1
12' Гол
Элиа Мешак
0:2
20' Гол
Нсаме Жан-Пьер
38' Желтая карточка
Жорже Марко
57' Желтая карточка
Хефти Сильван
76' Желтая карточка
Мартинс Кристофер
89' Желтая карточка
Зесигер Седрик
90' Желтая карточка
Нсаме Жан-Пьер
90'+5
13
Линднер
Хайнц
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
96
Жорже
Марко
7
Дзуффи
Лука
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
11
Пюлюлю
Афимико
98
Кабрал
Артур
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
35
Мартинс
Кристофер
20
Эбишер
Мишель
13
Нгамале
Муми
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Базель
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

12'
0:1
Элиа Мешак
20'
0:2
Нсаме Жан-Пьер
(Зесигер Седрик)
38'
Жорже Марко
 
52'
Julian Von Moos
Пюлюлю Афимико
 
57'
 
Хефти Сильван
62'
Andrea Padula
Жорже Марко
 
72'
Маршан Янник
Дзуффи Лука
 
72'
Ван Волфсвинкель Рикки
Жегрова Эдон
 
73'
 
Гаудино Джанлука
Нгамале Муми
76'
 
Мартинс Кристофер
84'
 
Гарсия Улиссес
Элиа Мешак
84'
 
Ридер Фабиан
Эбишер Мишель
89'
 
Зесигер Седрик
90'
 
Сьебатшё Теосон
Фасснахт Кристиан
90'
 
Нсаме Жан-Пьер

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 5 (1) 0.42
2. Касами Пайтим 5 0.42
3. Штокер Валентин 3 0.25
4. Пюлюлю Афимико 1 0.08
5. Фрай Фабиан 1 0.08
6. Жегрова Эдон 1 0.08
7. Клозе Тимм 1 0.08
8. Маршан Янник 1 0.08
9. Видмер Сильван 0 0
10. Дзуффи Лука 0 0
11. Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
12. Жорже Марко 0 0
13. Кампо Самуэле 0 0
14. Julian Von Moos 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 6 (1) 0.55
2. Элиа Мешак 3 0.27
3. Мамбимби Феликс 3 0.27
4. Фасснахт Кристиан 2 0.18
5. Гарсия Улиссес 1 0.09
6. Лефор Жордан 1 0.09
7. Сьебатшё Теосон 0 0
8. Зесигер Седрик 0 0
9. Нгамале Муми 0 0
10. Фон Балльмоос Давид 0 0
11. Сьерро Венсан 0 0
12. Эбишер Мишель 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Кабрал Артур 3 0
2. Ван дер Верфф Яспер 1 1
3. Фрай Фабиан 2 0
4. Жегрова Эдон 2 0
5. Пюлюлю Афимико 2 0
6. Буняку Оргес 2 0
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
8. Линднер Хайнц 1 0
9. Клозе Тимм 1 0
10. Касами Пайтим 1 0
11. Видмер Сильван 1 0
12. Жорже Марко 1 0
13. Альдерете Омар 1 0
14. Andrea Padula 1 0
15. Николич Джордже 1 0
16. Петретта Рауль 1 0
17. Julian Von Moos 1 0
18. Маршан Янник 1 0
19. Albian Hajdari 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Зесигер Седрик 3 1
2. Сьерро Венсан 2 1
3. Лефор Жордан 2 0
4. Гарсия Улиссес 2 0
5. Нсаме Жан-Пьер 2 0
6. Эбишер Мишель 2 0
7. Масейрас Кентен 2 0
8. Али Мохамед 2 0
9. Сулеймани Миралем 1 0
10. Мартинс Кристофер 1 0
11. Хефти Сильван 1 0
12. Бюрги Николас 1 0
13. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 22.22% (4) 5.56% (1) 33.33% (6) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3)
 Янг Бойз 6.25% (1) 37.5% (6) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель
Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн
Янг Бойз Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз
Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Вадуц Янг Бойз 3:0 Тирана Сьон 0:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Цюрих Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Базель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:2 Янг Бойз Кубок Базель 3:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига
Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Базель Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 2:2 Янг Бойз Суперлига Базель 1:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 7:1 Базель Суперлига Базель 5:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:2 Базель Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Кубок Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:0 Базель Суперлига Янг Бойз 2:1 Базель Суперлига Базель 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:3 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 11 7 3 1 16 - 7 24
2. Санкт-Галлен 11 5 4 2 11 - 9 19
3. Базель 12 6 1 5 18 - 15 19
4. Цюрих 12 5 3 4 19 - 15 18
5. Лугано 10 4 5 1 11 - 8 17
6. Серветт 11 4 2 5 10 - 12 14
7. Люцерн 12 3 4 5 18 - 19 13
8. Лозанна-Спорт 11 3 3 5 14 - 16 12
9. Сьон 10 1 4 5 10 - 17 7
10. Вадуц 10 1 3 6 9 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 6 4 1 1 8 - 5 13
2. Базель 6 4 1 1 12 - 9 13
3. Цюрих 5 3 1 1 10 - 4 10
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 6 3 0 3 9 - 6 9
6. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
7. Серветт 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
9. Сьон 5 1 3 1 5 - 4 6
10. Вадуц 6 1 1 4 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
2. Санкт-Галлен 6 3 2 1 6 - 4 11
3. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
4. Лугано 5 1 4 0 5 - 4 7
5. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
6. Серветт 6 2 0 4 5 - 7 6
7. Люцерн 6 2 0 4 9 - 11 6
8. Лозанна-Спорт 5 0 3 2 5 - 10 3
9. Вадуц 4 0 2 2 3 - 7 2
10. Сьон 5 0 1 4 5 - 13 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Жорже Марко получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Нсаме Жан-Пьер бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Элиа Мешак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 68.00 20.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 4.25 1.74
  40.85 16.71 1.05

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
13.50 1.01 5.20 1.14 4.30 1.19 1.22 4.00 2.07 1.73 1.84 1.99 1.35 3.05 1.36 3.05 1.07 7.50 1.11 5.70 1.11 5.80 1.03 11.00 1.15 5.00 1.04 9.00
5.20 1.12 4.40 1.18 2.57 1.48 2.08 1.75 1.71 2.26 1.37 3.10 1.26 3.70 1.11 5.85 1.08 6.30 1.01 11.00
5.07 1.18 2.32 1.65 1.93 1.96 1.50 2.68 1.34 3.39 1.25 4.08 1.77 2.13 1.49 2.73 1.48 2.77 1.30 3.70 1.67 2.28 1.47 2.77 1.33 3.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
3.75 1.25 2.50 1.48 1.62 2.20 1.25 3.75 2.15 1.65 1.20 4.20 1.02 11.00
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.80 1.47 2.21 1.71 1.72 2.19 1.51 2.65 1.34 3.40 1.82 2.06 1.51 2.66 1.20 4.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.69 1.57 2.33 1.35 3.10
5.50 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
Где смотреть матч Базель 0:2 Янг Бойз онлайн

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