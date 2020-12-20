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  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Люцерн
0'
24' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
28'
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
6
Монтейру
Элтон
37
Ange
Nanizayamo
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Кукурузович
Степан
21
Cameron
Puertas
66
Gabriel
Bares
17
Зехнини
Рафик
99
Туркес
Алдин
9
Гессан
Эванн
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
19
Угриниц
Филип
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
29
Ташар
Варол
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
Лозанна-Спорт
4-1-2-3
Люцерн
4-3-2-1

Ход матча

24'
Боранияшевич Никола
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.46
2. Cameron Puertas 2 0.15
3. Гессан Эванн 2 0.15
4. Шнойвли Кристиан 1 0.08
5. Боранияшевич Никола 1 0.08
6. Фло Пер-Эгиль 1 0.08
7. Жейссманн Жоэль 1 0.08
8. Зехнини Рафик 1 0.08
9. Joel Monteiro 1 0.08
10. Gabriel Bares 0 0
11. Moritz Jenz 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 5 0.38
2. Шауб Луис 2 0.15
3. Шульц Марвин 2 (2) 0.15
4. Шюрпф Паскаль 1 0.08
5. Stefan Knezevic1 1 0.08
6. Угриниц Филип 1 0.08
7. Lucao II 1 0.08
8. Ташар Варол 1 0.08
9. Ibrahima N'Diaye II 1 0.08
10. Yvan Alounga 1 0.08
11. Silvan Sidler 0 0
12. Ashvin Balaruban 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Cameron Puertas 5 0
2. Зехнини Рафик 4 0
3. Боранияшевич Никола 4 0
4. Кукурузович Степан 2 1
5. Ange Nanizayamo 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Шнойвли Кристиан 2 0
8. Moritz Jenz 2 0
9. Фло Пер-Эгиль 1 0
10. Noah Loosli 1 0
11. Туркес Алдин 1 0
12. Бразау Педру 1 0
13. Gabriel Bares 1 0
14. Armel Zohouri 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 3 1
2. Соргич Деян 3 0
3. Silvan Sidler 3 0
4. Ташар Варол 3 0
5. Угриниц Филип 3 0
6. Lucao II 1 1
7. Мюллер Мариус 2 0
8. Шауб Луис 2 0
9. Бюрки Марко 2 0
10. Шульц Марвин 2 0
11. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
12. Yvan Alounga 2 0
13. Stefan Knezevic1 2 0
14. Ibrahima N'Diaye II 1 0
15. Вока Идриз 1 0
16. Lorik Emini 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 25% (4) 12.5% (2) 25% (4)
 Люцерн 6.25% (1) 12.5% (2) 12.5% (2) 18.75% (3) 25% (4) 25% (4)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц
Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер
Люцерн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон
Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Люцерн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 7 4 1 18 - 9 25
2. Санкт-Галлен 12 5 5 2 11 - 9 20
3. Базель 13 6 2 5 18 - 15 20
4. Цюрих 0:0 13 5 4 4 19 - 15 19
5. Лугано 11 4 6 1 13 - 10 18
6. Лозанна-Спорт 0:0 13 4 4 5 16 - 16 16
7. Серветт 0:0 13 4 4 5 11 - 13 16
8. Люцерн 0:0 13 3 5 5 18 - 19 14
9. Сьон 0:0 12 1 6 5 11 - 18 9
10. Вадуц 0:0 12 1 4 7 9 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Цюрих 0:0 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 0:0 7 3 1 3 9 - 6 10
6. Серветт 0:0 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Сьон 0:0 6 1 4 1 5 - 4 7
9. Люцерн 0:0 6 1 4 1 9 - 8 7
10. Вадуц 0:0 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
4. Цюрих 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
5. Люцерн 0:0 7 2 1 4 9 - 11 7
6. Серветт 0:0 7 2 1 4 5 - 7 7
7. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
8. Лозанна-Спорт 0:0 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Вадуц 0:0 5 0 3 2 3 - 7 3
10. Сьон 0:0 6 0 2 4 6 - 14 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Люцерн
3.00
3.52
2.37
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.10 2.31
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.52 2.33
  2.73 3.30 2.65

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.03 8.40 1.05 3.25 1.31 2.70 1.37 1.80 1.95 1.79 2.02 1.58 2.39 1.30 3.30 1.17 4.70 1.10 6.25 1.03 9.60 1.03 10.00 0.00 18.00
10.00 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.91 1.41 2.01 1.89 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.55 1.01 9.80
4.31 1.24 2.92 1.44 2.53 1.55 2.08 1.81 1.83 2.05 1.62 2.38 1.41 3.03 1.33 3.45 1.40 3.08 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.02 1.79 1.23 3.90 1.12 5.20 1.03 10.00
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.11 1.78 1.74 2.18 1.35 3.33 1.24 4.23 1.46 2.83 1.30 3.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.71 1.99 1.29 3.35
3.95 1.25 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:0 Люцерн онлайн

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