Лозанна-Спорт
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Stade de la Tuiliere
Люцерн
24' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
40
Диао
Мори
99
Туркес
Алдин
5
Lucao
II
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
29
Ташар
Варол
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Туркес АлдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Lucao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
71 Lino Lang
-
-
22 Yvan Alounga
-
31 Lorik Emini
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.46
|2.
|Cameron Puertas
|2
|0.15
|3.
|Гессан Эванн
|2
|0.15
|4.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.08
|5.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.08
|6.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.08
|7.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.08
|8.
|Зехнини Рафик
|1
|0.08
|9.
|Joel Monteiro
|1
|0.08
|10.
|Gabriel Bares
|0
|0
|11.
|Moritz Jenz
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|5
|0.38
|2.
|Шауб Луис
|2
|0.15
|3.
|Шульц Марвин
|2 (2)
|0.15
|4.
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.08
|5.
|Stefan Knezevic1
|1
|0.08
|6.
|Угриниц Филип
|1
|0.08
|7.
|Lucao II
|1
|0.08
|8.
|Ташар Варол
|1
|0.08
|9.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0.08
|10.
|Yvan Alounga
|1
|0.08
|11.
|Silvan Sidler
|0
|0
|12.
|Ashvin Balaruban
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Cameron Puertas
|5
|0
|2.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|3.
|Боранияшевич Никола
|4
|0
|4.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|5.
|Ange Nanizayamo
|2
|1
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|8.
|Moritz Jenz
|2
|0
|9.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|10.
|Noah Loosli
|1
|0
|11.
|Туркес Алдин
|1
|0
|12.
|Бразау Педру
|1
|0
|13.
|Gabriel Bares
|1
|0
|14.
|Armel Zohouri
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|2.
|Соргич Деян
|3
|0
|3.
|Silvan Sidler
|3
|0
|4.
|Ташар Варол
|3
|0
|5.
|Угриниц Филип
|3
|0
|6.
|Lucao II
|1
|1
|7.
|Мюллер Мариус
|2
|0
|8.
|Шауб Луис
|2
|0
|9.
|Бюрки Марко
|2
|0
|10.
|Шульц Марвин
|2
|0
|11.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|12.
|Yvan Alounga
|2
|0
|13.
|Stefan Knezevic1
|2
|0
|14.
|Ibrahima N'Diaye II
|1
|0
|15.
|Вока Идриз
|1
|0
|16.
|Lorik Emini
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|25% (4)
|12.5% (2)
|25% (4)
|Люцерн
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|25% (4)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =3 -8Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц
Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер
Люцерн Последние 20 матчей: +8 =6 -6Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон
Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Люцерн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|5
|2
|11 - 9
|20
|3.
|Базель
|13
|6
|2
|5
|18 - 15
|20
|4.
|Цюрих
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|5.
|Лугано
|11
|4
|6
|1
|13 - 10
|18
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 16
|16
|7.
|Серветт
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|8.
|Люцерн
|0:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|9.
|Сьон
|0:0
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|10.
|Вадуц
|0:0
|12
|1
|4
|7
|9 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Цюрих
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|6.
|Серветт
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Сьон
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Люцерн
|0:0
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Вадуц
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Лугано
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|4.
|Цюрих
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|5.
|Люцерн
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|6.
|Серветт
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|7.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Вадуц
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Сьон
|0:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
Победитель
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