  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
2:1
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
24' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
0:1
35' Гол
Шюрпф Паскаль
1:1
52' Гол
Гессан Эванн
53' Желтая карточка
Мюллер Мариус
2:1
57' Гол
Зехнини Рафик
84' Желтая карточка
Lorik Emini
86' Желтая карточка
 90'+5
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
6
Монтейру
Элтон
37
Ange
Nanizayamo
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Кукурузович
Степан
21
Cameron
Puertas
66
Gabriel
Bares
17
Зехнини
Рафик
99
Туркес
Алдин
9
Гессан
Эванн
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
5
Lucao
II
4
Stefan
Knezevic1
13
Фрыдек
Мартин
19
Угриниц
Филип
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
29
Ташар
Варол
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
Лозанна-Спорт
4-1-2-3
Люцерн
4-3-2-1

Ход матча

24'
Боранияшевич Никола
 
35'
0:1
Шюрпф Паскаль
(Шауб Луис)
52'
Гессан Эванн
(Фло Пер-Эгиль)
1:1
53'
 
Мюллер Мариус
57'
Зехнини Рафик
(Фло Пер-Эгиль)
2:1
62'
 
Ibrahima N'Diaye II
Ташар Варол
70'
 
Швеглер Кристиан
Silvan Sidler
70'
 
Yvan Alounga
Шауб Луис
73'
Noah Loosli
Ange Nanizayamo
 
79'
Armel Zohouri
Зехнини Рафик
 
83'
 
Lorik Emini
Lucao II
84'
 
Lorik Emini
86'
 
90'
Бразау Педру
Гессан Эванн
 
90'
Trazie Thomas
Gabriel Bares
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.46
2. Гессан Эванн 3 0.23
3. Cameron Puertas 2 0.15
4. Зехнини Рафик 2 0.15
5. Фло Пер-Эгиль 1 0.08
6. Шнойвли Кристиан 1 0.08
7. Боранияшевич Никола 1 0.08
8. Жейссманн Жоэль 1 0.08
9. Joel Monteiro 1 0.08
10. Gabriel Bares 0 0
11. Moritz Jenz 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 5 0.38
2. Шауб Луис 2 0.15
3. Шюрпф Паскаль 2 0.15
4. Шульц Марвин 2 (2) 0.15
5. Stefan Knezevic1 1 0.08
6. Угриниц Филип 1 0.08
7. Lucao II 1 0.08
8. Ташар Варол 1 0.08
9. Ibrahima N'Diaye II 1 0.08
10. Yvan Alounga 1 0.08
11. Silvan Sidler 0 0
12. Ashvin Balaruban 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Боранияшевич Никола 5 0
2. Cameron Puertas 5 0
3. Зехнини Рафик 4 0
4. Кукурузович Степан 2 1
5. Ange Nanizayamo 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Шнойвли Кристиан 2 0
8. Moritz Jenz 2 0
9. Фло Пер-Эгиль 1 0
10. Noah Loosli 1 0
11. Туркес Алдин 1 0
12. Бразау Педру 1 0
13. Gabriel Bares 1 0
14. Armel Zohouri 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 3 1
2. Соргич Деян 3 0
3. Мюллер Мариус 3 0
4. Silvan Sidler 3 0
5. Ташар Варол 3 0
6. Угриниц Филип 3 0
7. Lucao II 1 1
8. Шауб Луис 2 0
9. Бюрки Марко 2 0
10. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
11. Yvan Alounga 2 0
12. Lorik Emini 2 0
13. Stefan Knezevic1 2 0
14. Шульц Марвин 1 0
15. Ibrahima N'Diaye II 1 0
16. Вока Идриз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 33.33% (6) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Люцерн 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц
Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль Стад Лозанна-Уши 0:4 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:2 Винтертур Вадуц 2:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:0 Грасcхоппер
Люцерн Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Люцерн 0:0 Цюрих Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон
Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих Люцерн 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Люцерн Люцерн 2:1 Цюрих

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Люцерн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 4:4 Люцерн Суперлига Лозанна-Спорт 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 3:4 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 0:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:0 Люцерн Суперлига Люцерн 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Люцерн 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 3:2 Лозанна-Спорт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 7 4 1 18 - 9 25
2. Санкт-Галлен 12 5 5 2 11 - 9 20
3. Базель 13 6 2 5 18 - 15 20
4. Лугано 11 4 6 1 13 - 10 18
5. Цюрих 13 5 3 5 19 - 16 18
6. Лозанна-Спорт 13 5 3 5 18 - 17 18
7. Серветт 13 5 3 5 12 - 13 18
8. Люцерн 13 3 4 6 19 - 21 13
9. Сьон 12 2 5 5 13 - 19 11
10. Вадуц 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Цюрих 6 3 1 2 10 - 5 10
6. Сьон 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Серветт 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Серветт 7 3 0 4 6 - 7 9
4. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
5. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
6. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
7. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Люцерн 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц 5 0 2 3 4 - 9 2
10. Сьон 6 0 2 4 6 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Шюрпф Паскаль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Боранияшевич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Шульц Марвин получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 4.30 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.95 3.52 2.33
  1.23 5.00 31.43

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Люцерн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Люцерн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Люцерн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 8.40 1.05 5.00 1.15 2.70 1.37 1.55 1.80 1.79 2.02 1.58 2.39 1.82 1.92 1.17 4.70 1.45 5.80 1.03 9.60 1.10 6.25 0.00 18.00
10.00 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.91 1.41 2.01 1.89 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.55 1.01 9.80
4.31 1.24 4.25 1.24 3.54 1.32 2.43 1.60 2.00 1.88 1.74 2.18 1.47 2.78 1.36 3.25 1.65 2.33 1.38 3.17 1.85 2.03 1.51 2.64 1.37 3.24 1.24 4.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.47 2.55 2.02 1.79 1.04 9.00 1.12 5.20 1.03 10.00
3.10 1.37 2.05 1.77 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.65
2.11 1.78 1.74 2.18 1.35 3.33 1.24 4.23 1.24 4.23 1.12 6.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.71 1.99 1.29 3.35
3.95 1.25 2.83 1.43 1.74 2.09 1.31 3.45 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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