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  3. Швейцария
Сьон
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Вадуц
0'
5' Желтая карточка
Прокопич Борис
17' Желтая карточка
Руиз Жан
28'
1
Timothy
Fayulu
5
Бамер
Жан
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
26
Ди
Сере
77
Sandro
Theler
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
21
Dennis
Iapichino
15
Yamato
Wakatsuki
9
Робертс
Улдрикис
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
22
Хуг
Нико
11
Чичек
Тунахан
30
Люхингер
Габриэль
23
Визер
Сандро
28
Прокопич
Борис
29
Сантин
Себастьян
Сьон
3-1-4-2
Вадуц
5-4-1

Ход матча

5'
 
Прокопич Борис
17'
Руиз Жан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 3 (1) 0.25
2. Робертс Улдрикис 2 0.17
3. Бамер Жан 2 0.17
4. Jared Khasa 2 0.17
5. Карлен Гаэтан 1 0.08
6. Ди Сере 1 (1) 0.08
7. Тосетти Маттео 0 0
8. Араз Муса 0 0
9. Клеменца Лука 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.25
2. Гайич Милан 1 (1) 0.08
3. Милинчану Николай 1 0.08
4. Зуттер Мануэль 1 0.08
5. Дорн Пиус 1 0.08
6. Кулибали Мохамед II 1 0.08
7. Joel Schmied 1 0.08
8. Dejan Djokic 0 0
9. Прокопич Борис 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 3 0
3. Ди Сере 3 0
4. Ндойе Бирама 1 1
5. Карлен Гаэтан 2 0
6. Араз Муса 2 0
7. Робертс Улдрикис 2 0
8. Бамер Жан 2 0
9. Baltazar 2 0
10. Оаро Гийом 1 0
11. Dennis Iapichino 1 0
12. Тосетти Маттео 1 0
13. Руиз Жан 1 0
14. Зок Кристиан 1 0
15. Sandro Theler 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Прокопич Борис 3 1
2. Визер Сандро 3 1
3. Ссимани Денис 4 0
4. Люхингер Габриэль 4 0
5. Шмид Янник 3 0
6. Дорн Пиус 2 0
7. Гассер Седрик 2 0
8. Зуттер Мануэль 1 0
9. Чичек Тунахан 1 0
10. Гайич Милан 1 0
11. Кулибали Мохамед II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Вадуц 0 22.22% (2) 11.11% (1) 33.33% (3) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон
Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц
Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц

Последние игры между собой

Сьон: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
Вадуц 4:1 Сьон Суперлига Вадуц 0:1 Сьон Суперлига Сьон 4:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:5 Сьон Суперлига
Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Вадуц Суперлига Сьон 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Сьон Суперлига Сьон 4:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Сьон Суперлига Вадуц 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 7 4 1 18 - 9 25
2. Санкт-Галлен 12 5 5 2 11 - 9 20
3. Базель 13 6 2 5 18 - 15 20
4. Цюрих 0:0 13 5 4 4 19 - 15 19
5. Лугано 11 4 6 1 13 - 10 18
6. Лозанна-Спорт 0:0 13 4 4 5 16 - 16 16
7. Серветт 0:0 13 4 4 5 11 - 13 16
8. Люцерн 0:0 13 3 5 5 18 - 19 14
9. Сьон 0:0 12 1 6 5 11 - 18 9
10. Вадуц 0:0 12 1 4 7 9 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Цюрих 0:0 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 0:0 7 3 1 3 9 - 6 10
6. Серветт 0:0 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Сьон 0:0 6 1 4 1 5 - 4 7
9. Люцерн 0:0 6 1 4 1 9 - 8 7
10. Вадуц 0:0 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
4. Цюрих 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
5. Люцерн 0:0 7 2 1 4 9 - 11 7
6. Серветт 0:0 7 2 1 4 5 - 7 7
7. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
8. Лозанна-Спорт 0:0 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Вадуц 0:0 5 0 3 2 3 - 7 3
10. Сьон 0:0 6 0 2 4 6 - 14 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Руиз Жан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Прокопич Борис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Вадуц
2.33
3.54
3.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.18 3.25 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.28 3.00 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.54 3.20
  2.38 2.95 3.48

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.07 8.70 1.05 2.75 1.42 2.80 1.40 1.58 2.30 1.74 2.08 1.53 2.50 1.20 4.20 1.15 5.00 1.05 8.50 1.04 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
9.80 1.01 8.90 1.04 3.70 1.26 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 10.25
3.34 1.35 2.59 1.53 2.24 1.69 1.89 1.98 1.64 2.34 1.50 2.70 1.36 3.30 1.50 2.68 1.41 3.04 1.36 3.29 1.13 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 1.98 1.83 1.18 4.50 1.13 5.40 1.02 11.00
3.12 1.36 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.87 2.01 1.54 2.56 1.23 4.42 1.16 5.50 1.41 3.01 1.27 3.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.04 1.32 3.20
4.25 1.22 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.10 1.36
Где смотреть матч Сьон 0:0 Вадуц онлайн

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