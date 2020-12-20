5' Желтая карточкаПрокопич Борис
17' Желтая карточкаРуиз Жан
68
Руиз
Жан
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
22
Хуг
Нико
23
Визер
Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Jared Khasa
-
19 Siyar Doldur
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Dejan Djokic
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
17'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|3 (1)
|0.25
|2.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.17
|3.
|Бамер Жан
|2
|0.17
|4.
|Jared Khasa
|2
|0.17
|5.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.08
|6.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.08
|7.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|8.
|Араз Муса
|0
|0
|9.
|Клеменца Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.25
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.08
|3.
|Милинчану Николай
|1
|0.08
|4.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.08
|5.
|Дорн Пиус
|1
|0.08
|6.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.08
|7.
|Joel Schmied
|1
|0.08
|8.
|Dejan Djokic
|0
|0
|9.
|Прокопич Борис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|2
|1
|2.
|Мартич Иван
|3
|0
|3.
|Ди Сере
|3
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|5.
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|6.
|Араз Муса
|2
|0
|7.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|8.
|Бамер Жан
|2
|0
|9.
|Baltazar
|2
|0
|10.
|Оаро Гийом
|1
|0
|11.
|Dennis Iapichino
|1
|0
|12.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|13.
|Руиз Жан
|1
|0
|14.
|Зок Кристиан
|1
|0
|15.
|Sandro Theler
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Прокопич Борис
|3
|1
|2.
|Визер Сандро
|3
|1
|3.
|Ссимани Денис
|4
|0
|4.
|Люхингер Габриэль
|4
|0
|5.
|Шмид Янник
|3
|0
|6.
|Дорн Пиус
|2
|0
|7.
|Гассер Седрик
|2
|0
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|9.
|Чичек Тунахан
|1
|0
|10.
|Гайич Милан
|1
|0
|11.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Вадуц
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =3 -11Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц
Последние игры между собой
Сьон: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Вадуц Суперлига Сьон 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Сьон Суперлига Сьон 4:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Сьон Суперлига Вадуц 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|5
|2
|11 - 9
|20
|3.
|Базель
|13
|6
|2
|5
|18 - 15
|20
|4.
|Цюрих
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|5.
|Лугано
|11
|4
|6
|1
|13 - 10
|18
|6.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 16
|16
|7.
|Серветт
|0:0
|13
|4
|4
|5
|11 - 13
|16
|8.
|Люцерн
|0:0
|13
|3
|5
|5
|18 - 19
|14
|9.
|Сьон
|0:0
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|10.
|Вадуц
|0:0
|12
|1
|4
|7
|9 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Цюрих
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|7
|3
|1
|3
|9 - 6
|10
|6.
|Серветт
|0:0
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|7.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Сьон
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Люцерн
|0:0
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Вадуц
|0:0
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Лугано
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|4.
|Цюрих
|0:0
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|5.
|Люцерн
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|6.
|Серветт
|0:0
|7
|2
|1
|4
|5 - 7
|7
|7.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|8.
|Лозанна-Спорт
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Вадуц
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|10.
|Сьон
|0:0
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
Победитель
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