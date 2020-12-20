  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Сьон
2:1
Конец матча

Стадион:
Вадуц
0'
5' Желтая карточка
Прокопич Борис
17' Желтая карточка
Руиз Жан
30' Желтая карточка
Визер Сандро
51' Желтая карточка
Люхингер Габриэль
58' Желтая карточка
Гргич Анто
1:0
73' Гол
Зок Кристиан
1:1
76' Гол
Люхингер Габриэль
84' Желтая карточка
Зок Кристиан
2:1
90' Гол
Абделлауи Аюб
90'+5
1
Timothy
Fayulu
5
Бамер
Жан
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
26
Ди
Сере
77
Sandro
Theler
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
21
Dennis
Iapichino
15
Yamato
Wakatsuki
9
Робертс
Улдрикис
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
5
Joel
Schmied
15
Шмид
Янник
4
Ссимани
Денис
22
Хуг
Нико
11
Чичек
Тунахан
30
Люхингер
Габриэль
23
Визер
Сандро
28
Прокопич
Борис
29
Сантин
Себастьян
Сьон
3-1-4-2
Вадуц
5-4-1

Ход матча

5'
 
Прокопич Борис
17'
Руиз Жан
 
30'
 
Визер Сандро
46'
Зок Кристиан
Руиз Жан
 
51'
 
Люхингер Габриэль
58'
Гргич Анто
 
64'
 
Dejan Djokic
Сантин Себастьян
72'
 
Обексер Линус
Хуг Нико
73'
Зок Кристиан
1:0
75'
 
Гайич Милан
Прокопич Борис
76'
1:1
Люхингер Габриэль
(Обексер Линус)
78'
Siyar Doldur
Гргич Анто
 
78'
Jared Khasa
Yamato Wakatsuki
 
84'
Зок Кристиан
 
90'
Абделлауи Аюб
2:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 3 (1) 0.25
2. Робертс Улдрикис 2 0.17
3. Бамер Жан 2 0.17
4. Jared Khasa 2 0.17
5. Карлен Гаэтан 1 0.08
6. Абделлауи Аюб 1 0.08
7. Зок Кристиан 1 0.08
8. Ди Сере 1 (1) 0.08
9. Тосетти Маттео 0 0
10. Араз Муса 0 0
11. Клеменца Лука 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.25
2. Гайич Милан 1 (1) 0.08
3. Милинчану Николай 1 0.08
4. Зуттер Мануэль 1 0.08
5. Люхингер Габриэль 1 0.08
6. Дорн Пиус 1 0.08
7. Кулибали Мохамед II 1 0.08
8. Joel Schmied 1 0.08
9. Dejan Djokic 0 0
10. Прокопич Борис 0 0
11. Обексер Линус 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 2 1
2. Мартич Иван 3 0
3. Ди Сере 3 0
4. Ндойе Бирама 1 1
5. Карлен Гаэтан 2 0
6. Араз Муса 2 0
7. Робертс Улдрикис 2 0
8. Бамер Жан 2 0
9. Зок Кристиан 2 0
10. Baltazar 2 0
11. Оаро Гийом 1 0
12. Dennis Iapichino 1 0
13. Тосетти Маттео 1 0
14. Гргич Анто 1 0
15. Руиз Жан 1 0
16. Sandro Theler 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Визер Сандро 4 1
2. Люхингер Габриэль 5 0
3. Прокопич Борис 3 1
4. Ссимани Денис 4 0
5. Шмид Янник 3 0
6. Дорн Пиус 2 0
7. Гассер Седрик 2 0
8. Зуттер Мануэль 1 0
9. Чичек Тунахан 1 0
10. Гайич Милан 1 0
11. Кулибали Мохамед II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Вадуц 0 20% (2) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон
Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон Сьон 1:1 Тун Люцерн 1:2 Сьон
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц
Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц Вадуц 2:0 Тун Кринс 2:1 Вадуц Вадуц 3:1 Шаффхаузен Кьяссо 1:2 Вадуц

Последние игры между собой

Сьон: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
Вадуц 4:1 Сьон Суперлига Вадуц 0:1 Сьон Суперлига Сьон 4:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:5 Сьон Суперлига
Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Вадуц Суперлига Сьон 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Сьон Суперлига Сьон 4:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Сьон Суперлига Вадуц 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 7 4 1 18 - 9 25
2. Санкт-Галлен 12 5 5 2 11 - 9 20
3. Базель 13 6 2 5 18 - 15 20
4. Лугано 11 4 6 1 13 - 10 18
5. Цюрих 13 5 3 5 19 - 16 18
6. Лозанна-Спорт 13 5 3 5 18 - 17 18
7. Серветт 13 5 3 5 12 - 13 18
8. Люцерн 13 3 4 6 19 - 21 13
9. Сьон 12 2 5 5 13 - 19 11
10. Вадуц 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Цюрих 6 3 1 2 10 - 5 10
6. Сьон 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Серветт 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Серветт 7 3 0 4 6 - 7 9
4. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
5. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
6. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
7. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Люцерн 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц 5 0 2 3 4 - 9 2
10. Сьон 6 0 2 4 6 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Визер Сандро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Руиз Жан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Прокопич Борис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 1.52 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 5.00 1.40 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.54 3.20
  6.42 1.30 8.06

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.30 1.58 8.70 1.05 1.27 3.55 2.80 1.40 1.45 2.62 1.74 2.08 1.53 2.50 1.04 9.00 1.15 5.00 1.05 8.50 1.04 10.00 1.02 10.50 0.00 17.50
9.80 1.01 8.90 1.04 3.70 1.26 2.83 1.43 1.99 1.91 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.65 1.01 10.25
2.06 1.83 1.71 2.22 1.36 3.29 1.25 4.09 1.65 2.33 1.44 2.89 1.24 4.21 1.31 3.62 1.33 3.43 1.18 5.10 1.50 2.68 1.41 3.04 1.36 3.29 1.13 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 1.98 1.83 1.02 11.00 1.13 5.40 1.02 11.00
3.12 1.36 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.19 4.91 1.54 2.56 1.23 4.42 1.16 5.50 1.41 3.01 1.27 3.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.73 2.04 1.32 3.20
4.25 1.22 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.10 1.36
Где смотреть матч Сьон 2:1 Вадуц онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный