5' Желтая карточкаПрокопич Борис
17' Желтая карточкаРуиз Жан
30' Желтая карточкаВизер Сандро
51' Желтая карточкаЛюхингер Габриэль
58' Желтая карточкаГргич Анто
1:0
73' ГолЗок Кристиан
1:1
76' ГолЛюхингер Габриэль
84' Желтая карточкаЗок Кристиан
2:1
90' ГолАбделлауи Аюб
68
Руиз
Жан
26
Ди
Сере
20
Араз
Муса
14
Гргич
Анто
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
22
Хуг
Нико
23
Визер
Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Jared Khasa
-
19 Siyar Doldur
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Dejan Djokic
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
17'
30'
46'
58'
73'
1:0
76'
84'
90'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|3 (1)
|0.25
|2.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.17
|3.
|Бамер Жан
|2
|0.17
|4.
|Jared Khasa
|2
|0.17
|5.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.08
|6.
|Абделлауи Аюб
|1
|0.08
|7.
|Зок Кристиан
|1
|0.08
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.08
|9.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|10.
|Араз Муса
|0
|0
|11.
|Клеменца Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.25
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.08
|3.
|Милинчану Николай
|1
|0.08
|4.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.08
|5.
|Люхингер Габриэль
|1
|0.08
|6.
|Дорн Пиус
|1
|0.08
|7.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0.08
|8.
|Joel Schmied
|1
|0.08
|9.
|Dejan Djokic
|0
|0
|10.
|Прокопич Борис
|0
|0
|11.
|Обексер Линус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|2
|1
|2.
|Мартич Иван
|3
|0
|3.
|Ди Сере
|3
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|5.
|Карлен Гаэтан
|2
|0
|6.
|Араз Муса
|2
|0
|7.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|8.
|Бамер Жан
|2
|0
|9.
|Зок Кристиан
|2
|0
|10.
|Baltazar
|2
|0
|11.
|Оаро Гийом
|1
|0
|12.
|Dennis Iapichino
|1
|0
|13.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|14.
|Гргич Анто
|1
|0
|15.
|Руиз Жан
|1
|0
|16.
|Sandro Theler
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визер Сандро
|4
|1
|2.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|3.
|Прокопич Борис
|3
|1
|4.
|Ссимани Денис
|4
|0
|5.
|Шмид Янник
|3
|0
|6.
|Дорн Пиус
|2
|0
|7.
|Гассер Седрик
|2
|0
|8.
|Зуттер Мануэль
|1
|0
|9.
|Чичек Тунахан
|1
|0
|10.
|Гайич Милан
|1
|0
|11.
|Кулибали Мохамед II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Вадуц
|0
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон
Вадуц Последние 20 матчей: +6 =3 -11Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц
Последние игры между собой
Сьон: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 4
Вадуц: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 12
Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Вадуц Суперлига Сьон 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Сьон Суперлига Сьон 4:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Сьон Суперлига Вадуц 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:5 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Вадуц Суперлига Сьон 3:1 Вадуц Суперлига Вадуц 1:2 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|5
|2
|11 - 9
|20
|3.
|Базель
|13
|6
|2
|5
|18 - 15
|20
|4.
|Лугано
|11
|4
|6
|1
|13 - 10
|18
|5.
|Цюрих
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|6.
|Лозанна-Спорт
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|7.
|Серветт
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Люцерн
|13
|3
|4
|6
|19 - 21
|13
|9.
|Сьон
|12
|2
|5
|5
|13 - 19
|11
|10.
|Вадуц
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Цюрих
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|Сьон
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Серветт
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Люцерн
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Вадуц
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Серветт
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|4.
|Лугано
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|5.
|Цюрих
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|6.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|7.
|Лозанна-Спорт
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Люцерн
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|10.
|Сьон
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
Победитель
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