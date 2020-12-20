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  3. Швейцария
Цюрих
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Серветт
0'
18' Желтая карточка
Киэ Грежон
28'
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
5
Зобих
Лассе
4
Омерагич
Бечир
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
27
Шёнбахлер
Марко
9
Сисей
Ассан
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
29
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
7
Moussa
Diallo
25
Киэ
Грежон
27
Антунес
Алексис
Цюрих
4-2-3-1
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

18'
 
Киэ Грежон

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.31
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.23
3. Aiyegun Tosin 3 0.23
4. Сисей Ассан 2 0.15
5. Домджони Тони 2 0.15
6. Зобих Лассе 2 0.15
7. Шёнбахлер Марко 1 0.08
8. Крамер Блаж 1 0.08
9. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.08
10. Винтер Адриан 0 0
11. Silvan Wallner 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 4 (1) 0.31
2. Схалк Алекс 3 (1) 0.23
3. Стеванович Мирослав 1 0.08
4. Валь Тео 1 0.08
5. Фофана Бубакар II 1 0.08
6. Руй Стив 1 0.08
7. Сассо Венсан 0 0
8. Конья Тимоте 0 0
9. Имери Кастриот 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 5 0
2. Nathan V 4 0
3. Aiyegun Tosin 2 1
4. Крьезиу Хекуран 1 1
5. Маркезано Антонио 2 0
6. Алити Фидан 2 0
7. Шёнбахлер Марко 1 0
8. Бреше Янник 1 0
9. Кололли Беньямин 1 0
10. Сисей Ассан 1 0
11. Ронер Фабиан 1 0
12. Домджони Тони 1 0
13. Degnand Wilfried Gnonto 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 4 0
2. Ондуа Гаэль 4 0
3. Сотье Антони 3 0
4. Фофана Бубакар II 1 1
5. Koro Kone 2 0
6. Стеванович Мирослав 2 0
7. Киэ Грежон 2 0
8. Менди Ариал 2 0
9. Сассо Венсан 1 0
10. Фрик Джереми 1 0
11. Руй Стив 1 0
12. Конья Тимоте 1 0
13. Moussa Diallo 1 0
14. Севрен Йоан 1 0
15. Имери Кастриот 1 0
16. Ricardo Azevedo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)
 Серветт 0 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт
Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон
Серветт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт
Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Серветт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Серветт 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Серветт Суперлига Серветт 4:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:5 Серветт Суперлига
Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 7 4 1 18 - 9 25
2. Санкт-Галлен 12 5 5 2 11 - 9 20
3. Базель 13 6 2 5 18 - 15 20
4. Цюрих 0:0 13 5 4 4 19 - 15 19
5. Лугано 11 4 6 1 13 - 10 18
6. Лозанна-Спорт 0:0 13 4 4 5 16 - 16 16
7. Серветт 0:0 13 4 4 5 11 - 13 16
8. Люцерн 0:0 13 3 5 5 18 - 19 14
9. Сьон 0:0 12 1 6 5 11 - 18 9
10. Вадуц 0:0 12 1 4 7 9 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Цюрих 0:0 6 3 2 1 10 - 4 11
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лозанна-Спорт 0:0 7 3 1 3 9 - 6 10
6. Серветт 0:0 6 2 3 1 6 - 6 9
7. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Сьон 0:0 6 1 4 1 5 - 4 7
9. Люцерн 0:0 6 1 4 1 9 - 8 7
10. Вадуц 0:0 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
4. Цюрих 0:0 7 2 2 3 9 - 11 8
5. Люцерн 0:0 7 2 1 4 9 - 11 7
6. Серветт 0:0 7 2 1 4 5 - 7 7
7. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
8. Лозанна-Спорт 0:0 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Вадуц 0:0 5 0 3 2 3 - 7 3
10. Сьон 0:0 6 0 2 4 6 - 14 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Киэ Грежон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Серветт
2.15
3.80
3.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.40 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.30 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.80 3.35
  2.26 3.33 3.29

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.50 1.03 11.50 1.02 3.45 1.28 3.65 1.25 1.85 1.90 2.07 1.76 1.82 1.99 1.72 2.12 1.32 3.20 1.25 3.65 1.11 5.80 1.07 7.30 1.02 11.00 1.01 13.50 1.01 12.00
11.25 1.00 4.45 1.16 3.54 1.26 2.28 1.60 1.84 1.96 1.56 2.58 1.27 3.76 1.20 4.40 1.07 7.30 1.04 7.70
3.21 1.37 2.81 1.47 2.40 1.61 1.98 1.90 1.74 2.17 1.55 2.56 1.35 3.30 1.62 2.37 1.51 2.66 1.22 4.55 1.10 8.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 2.31 1.61 1.25 3.75 1.19 4.30 1.04 9.00
3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.40
2.08 1.81 1.71 2.22 1.33 3.43 1.23 4.34 1.55 2.55 1.37 3.23 1.19 4.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Цюрих 0:0 Серветт онлайн

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