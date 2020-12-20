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  3. Швейцария
Цюрих
0:1
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
18' Желтая карточка
Киэ Грежон
31' Желтая карточка
Aiyegun Tosin
36' Желтая карточка
Ондуа Гаэль
50' Желтая карточка
Сисей Ассан
73' Желтая карточка
Вуйоз Николя
79' Желтая карточка
Сотье Антони
0:1
85' Гол
Конья Тимоте
90'+5
25
Бреше
Янник
42
Silvan
Wallner
5
Зобих
Лассе
4
Омерагич
Бечир
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
27
Шёнбахлер
Марко
9
Сисей
Ассан
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
29
Ондуа
Гаэль
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
7
Moussa
Diallo
25
Киэ
Грежон
27
Антунес
Алексис
Цюрих
4-2-3-1
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

18'
 
Киэ Грежон
31'
Aiyegun Tosin
 
36'
 
Фофана Бубакар II
Антунес Алексис
36'
 
Ондуа Гаэль
46'
Крьезиу Хекуран
Домджони Тони
 
50'
Сисей Ассан
 
64'
Крамер Блаж
Сисей Ассан
 
71'
 
Менди Ариал
Киэ Грежон
73'
 
Вуйоз Николя
77'
Ронер Фабиан
Маркезано Антонио
 
79'
 
Сотье Антони
85'
0:1
Конья Тимоте
(Moussa Diallo)
86'
Degnand Wilfried Gnonto
Шёнбахлер Марко
 
90'
 
Mathis Holcbecher
Валь Тео

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.31
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.23
3. Aiyegun Tosin 3 0.23
4. Сисей Ассан 2 0.15
5. Домджони Тони 2 0.15
6. Зобих Лассе 2 0.15
7. Шёнбахлер Марко 1 0.08
8. Крамер Блаж 1 0.08
9. Degnand Wilfried Gnonto 1 0.08
10. Винтер Адриан 0 0
11. Silvan Wallner 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 4 (1) 0.31
2. Схалк Алекс 3 (1) 0.23
3. Стеванович Мирослав 1 0.08
4. Валь Тео 1 0.08
5. Конья Тимоте 1 0.08
6. Фофана Бубакар II 1 0.08
7. Руй Стив 1 0.08
8. Сассо Венсан 0 0
9. Moussa Diallo 0 0
10. Имери Кастриот 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Ousmane Doumbia 5 0
2. Aiyegun Tosin 3 1
3. Nathan V 4 0
4. Крьезиу Хекуран 1 1
5. Маркезано Антонио 2 0
6. Алити Фидан 2 0
7. Сисей Ассан 2 0
8. Шёнбахлер Марко 1 0
9. Бреше Янник 1 0
10. Кололли Беньямин 1 0
11. Ронер Фабиан 1 0
12. Домджони Тони 1 0
13. Degnand Wilfried Gnonto 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 5 0
2. Сотье Антони 4 0
3. Сеспедес Борис 4 0
4. Киэ Грежон 3 0
5. Фофана Бубакар II 1 1
6. Koro Kone 2 0
7. Стеванович Мирослав 2 0
8. Менди Ариал 2 0
9. Сассо Венсан 1 0
10. Фрик Джереми 1 0
11. Руй Стив 1 0
12. Конья Тимоте 1 0
13. Moussa Diallo 1 0
14. Севрен Йоан 1 0
15. Имери Кастриот 1 0
16. Ricardo Azevedo 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)
 Серветт 0 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3) 41.67% (5)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт
Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон
Серветт Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт
Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Серветт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Серветт 2:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:0 Серветт Суперлига Серветт 4:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:5 Серветт Суперлига
Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 12 7 4 1 18 - 9 25
2. Санкт-Галлен 12 5 5 2 11 - 9 20
3. Базель 13 6 2 5 18 - 15 20
4. Лугано 11 4 6 1 13 - 10 18
5. Цюрих 13 5 3 5 19 - 16 18
6. Лозанна-Спорт 13 5 3 5 18 - 17 18
7. Серветт 13 5 3 5 12 - 13 18
8. Люцерн 13 3 4 6 19 - 21 13
9. Сьон 12 2 5 5 13 - 19 11
10. Вадуц 12 1 3 8 10 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Цюрих 6 3 1 2 10 - 5 10
6. Сьон 6 2 3 1 7 - 5 9
7. Серветт 6 2 3 1 6 - 6 9
8. Санкт-Галлен 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Люцерн 6 1 4 1 9 - 8 7
10. Вадуц 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Галлен 7 3 3 1 6 - 4 12
2. Янг Бойз 5 3 2 0 8 - 2 11
3. Серветт 7 3 0 4 6 - 7 9
4. Лугано 6 1 5 0 7 - 6 8
5. Цюрих 7 2 2 3 9 - 11 8
6. Базель 6 2 0 4 6 - 6 6
7. Лозанна-Спорт 6 1 3 2 7 - 10 6
8. Люцерн 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц 5 0 2 3 4 - 9 2
10. Сьон 6 0 2 4 6 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Ондуа Гаэль получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Антунес Алексис уходит с поля. Фофана Бубакар II выходит вместо него
  • Желтая карточка
    31'
    Aiyegun Tosin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Киэ Грежон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 1.60 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 1.62 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.80 3.35
  5.73 1.48 5.06

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
1.80 1.95 11.50 1.02 1.13 5.40 3.65 1.25 1.12 5.55 2.07 1.76 1.82 1.99 1.72 2.12 1.02 11.00 1.25 3.65 1.03 10.00 1.07 7.30 1.02 11.00 1.01 13.50 1.01 12.00
11.25 1.00 4.45 1.16 3.54 1.26 2.28 1.60 1.84 1.96 1.56 2.58 1.27 3.76 1.20 4.40 1.07 7.30 1.04 7.70
1.56 2.51 1.34 3.41 1.85 2.03 1.55 2.53 1.41 3.03 1.27 3.95 1.49 2.73 1.37 3.21 1.37 3.20 1.55 2.56 1.35 3.30 1.62 2.37 1.51 2.66 1.22 4.55 1.10 8.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.45 2.62 2.31 1.61 1.03 10.00 1.19 4.30 1.04 9.00
3.52 1.30 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.30 1.15 5.40
1.25 4.18 1.13 6.57 1.33 3.43 1.23 4.34 1.55 2.55 1.37 3.23 1.19 4.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.85 1.18 3.45 1.31 1.93 1.87 1.44 2.77 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Где смотреть матч Цюрих 0:1 Серветт онлайн

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