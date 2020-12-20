Цюрих
0:1
Конец матча
Стадион: Летцигрунд
Серветт
18' Желтая карточкаКиэ Грежон
31' Желтая карточкаAiyegun Tosin
36' Желтая карточкаОндуа Гаэль
50' Желтая карточкаСисей Ассан
73' Желтая карточкаВуйоз Николя
79' Желтая карточкаСотье Антони
0:1
85' ГолКонья Тимоте
25
Бреше
Янник
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
19
Севрен
Йоан
29
Ондуа
Гаэль
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
-
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Менди АриалЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
18'
31'
36'
50'
73'
79'
85'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.31
|2.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.23
|3.
|Aiyegun Tosin
|3
|0.23
|4.
|Сисей Ассан
|2
|0.15
|5.
|Домджони Тони
|2
|0.15
|6.
|Зобих Лассе
|2
|0.15
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.08
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.08
|9.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0.08
|10.
|Винтер Адриан
|0
|0
|11.
|Silvan Wallner
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|4 (1)
|0.31
|2.
|Схалк Алекс
|3 (1)
|0.23
|3.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.08
|4.
|Валь Тео
|1
|0.08
|5.
|Конья Тимоте
|1
|0.08
|6.
|Фофана Бубакар II
|1
|0.08
|7.
|Руй Стив
|1
|0.08
|8.
|Сассо Венсан
|0
|0
|9.
|Moussa Diallo
|0
|0
|10.
|Имери Кастриот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ousmane Doumbia
|5
|0
|2.
|Aiyegun Tosin
|3
|1
|3.
|Nathan V
|4
|0
|4.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|5.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|6.
|Алити Фидан
|2
|0
|7.
|Сисей Ассан
|2
|0
|8.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|9.
|Бреше Янник
|1
|0
|10.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|11.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|12.
|Домджони Тони
|1
|0
|13.
|Degnand Wilfried Gnonto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|2.
|Сотье Антони
|4
|0
|3.
|Сеспедес Борис
|4
|0
|4.
|Киэ Грежон
|3
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|6.
|Koro Kone
|2
|0
|7.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|8.
|Менди Ариал
|2
|0
|9.
|Сассо Венсан
|1
|0
|10.
|Фрик Джереми
|1
|0
|11.
|Руй Стив
|1
|0
|12.
|Конья Тимоте
|1
|0
|13.
|Moussa Diallo
|1
|0
|14.
|Севрен Йоан
|1
|0
|15.
|Имери Кастриот
|1
|0
|16.
|Ricardo Azevedo
|1
|0
|17.
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|Серветт
|0
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +7 =4 -9Люцерн 0:0 Цюрих Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт
Серветт Последние 20 матчей: +8 =3 -9Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт
Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон Лугано 3:1 Серветт Серветт 4:1 Нёвшатель Ксамакс Тун 5:1 Серветт
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Серветт: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 7
Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Цюрих Челлендж Лига Серветт 0:4 Цюрих Челлендж Лига Цюрих 3:0 Серветт Челлендж Лига Цюрих 4:0 Серветт Суперлига Серветт 1:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:2 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Цюрих 0:1 Серветт Суперлига Серветт 1:1 Цюрих Суперлига Серветт 0:1 Цюрих Суперлига Цюрих 2:3 Серветт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|2.
|Санкт-Галлен
|12
|5
|5
|2
|11 - 9
|20
|3.
|Базель
|13
|6
|2
|5
|18 - 15
|20
|4.
|Лугано
|11
|4
|6
|1
|13 - 10
|18
|5.
|Цюрих
|13
|5
|3
|5
|19 - 16
|18
|6.
|Лозанна-Спорт
|13
|5
|3
|5
|18 - 17
|18
|7.
|Серветт
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|8.
|Люцерн
|13
|3
|4
|6
|19 - 21
|13
|9.
|Сьон
|12
|2
|5
|5
|13 - 19
|11
|10.
|Вадуц
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|4.
|Лугано
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Цюрих
|6
|3
|1
|2
|10 - 5
|10
|6.
|Сьон
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Серветт
|6
|2
|3
|1
|6 - 6
|9
|8.
|Санкт-Галлен
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Люцерн
|6
|1
|4
|1
|9 - 8
|7
|10.
|Вадуц
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Галлен
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Янг Бойз
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|3.
|Серветт
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|4.
|Лугано
|6
|1
|5
|0
|7 - 6
|8
|5.
|Цюрих
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|6.
|Базель
|6
|2
|0
|4
|6 - 6
|6
|7.
|Лозанна-Спорт
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|Люцерн
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|10.
|Сьон
|6
|0
|2
|4
|6 - 14
|2
Победитель
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