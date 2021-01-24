  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Вадуц
0:0
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
32' Желтая карточка
Али Мохамед
37' Желтая карточка
Лефор Жордан
39' Красная карточка
Нсаме Жан-Пьер
56' Желтая карточка
Обексер Линус
72' Желтая карточка
Чичек Тунахан
76' Желтая карточка
Элиа Мешак
90'+4
1
Бюхель
Бенджамин
21
Дорн
Пиус
5
Шмид
Йоэль
15
Шмид
Янник
4
Симани
Денис
27
Обексер
Линус
14
Гайич
Милан
8
Визер
Сандро
7
Ди
Джусто
Маттео
24
Гассер
Седрик
19
Джокич
Деян
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
4
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
28
Лустенбергер
Фабиан
11
Гаудино
Джанлука
10
Сулеймани
Миралем
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
Вадуц
5-4-1
Янг Бойз
4-4-2

Ход матча

32'
 
Али Мохамед
37'
 
Лефор Жордан
39'
 
Нсаме Жан-Пьер
56'
Обексер Линус
 
65'
 
Масейрас Кентен
Хефти Сильван
65'
 
Шпильман Марвин
Сулеймани Миралем
71'
Чичек Тунахан
Ди Джусто Маттео
 
71'
Сантин Себастьян
Дорн Пиус
 
72'
Чичек Тунахан
 
72'
 
Сибачо Жордан
Фасснахт Кристиан
74'
Люхингер Габриэль
Гассер Седрик
 
76'
 
Элиа Мешак
82'
 
Лаупер Сандро
Гаудино Джанлука
82'
 
Мамбимби Феликс
Элиа Мешак
86'
Зуттер Мануэль
Джокич Деян
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.2
2. Гайич Милан 1 (1) 0.07
3. Люхингер Габриэль 1 0.07
4. Милинчану Николай 1 0.07
5. Зуттер Мануэль 1 0.07
6. Визер Сандро 1 0.07
7. Кулибали Мохамед 1 0.07
8. Дорн Пиус 1 0.07
9. Шмид Йоэль 1 0.07
10. Джокич Деян 0 0
11. Прокопич Борис 0 0
12. Обексер Линус 0 0
Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 7 (1) 0.47
2. Сибачо Жордан 4 (1) 0.27
3. Фасснахт Кристиан 3 0.2
4. Элиа Мешак 3 0.2
5. Мамбимби Феликс 3 0.2
6. Гарсия Улиссес 1 0.07
7. Лефор Жордан 1 0.07
8. Сулеймани Миралем 0 0
9. Зесигер Седрик 0 0
10. Нгамале Муми 0 0
11. Фон Балльмоос Давид 0 0
12. Сьерро Венсан 0 0
13. Эбишер Мишель 0 0

Карточки

Вадуц
# Игрок      
1. Визер Сандро 4 1
2. Симани Денис 5 0
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Шмид Янник 3 0
6. Гассер Седрик 3 0
7. Зуттер Мануэль 2 0
8. Чичек Тунахан 2 0
9. Дорн Пиус 2 0
10. Обексер Линус 2 0
11. Гайич Милан 1 0
12. Кулибали Мохамед 1 0
Янг Бойз
# Игрок      
1. Зесигер Седрик 3 1
2. Эбишер Мишель 4 0
3. Али Мохамед 4 0
4. Сьерро Венсан 2 1
5. Нсаме Жан-Пьер 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Масейрас Кентен 2 0
9. Сулеймани Миралем 1 0
10. Мартинс Кристофер 1 0
11. Хефти Сильван 1 0
12. Элиа Мешак 1 0
13. Бюрги Николас 1 0
14. Сибачо Жордан 1 0
15. Ридер Фабиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вадуц 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 36.36% (4)
 Янг Бойз 4.55% (1) 31.82% (7) 9.09% (2) 13.64% (3) 31.82% (7) 9.09% (2)

Предыдущие игры

Вадуц Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц
Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо
Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз

Последние игры между собой

Вадуц: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Янг Бойз 1:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Янг Бойз Товарищеские матчи Янг Бойз 6:1 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:0 Янг Бойз Суперлига
Янг Бойз 3:2 Вадуц Суперлига Янг Бойз 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:4 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Вадуц Суперлига Янг Бойз 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 6:0 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Вадуц Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
2. Базель Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
3. Санкт-Галлен Заявка 15 6 5 4 14 - 12 23
4. Лугано Заявка 15 5 8 2 15 - 13 23
5. Цюрих Заявка 15 6 4 5 23 - 17 22
6. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
7. Лозанна-Спорт Заявка 15 5 4 6 18 - 18 19
8. Сьон Заявка 15 3 7 5 15 - 20 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 15 1 5 9 11 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Цюрих Заявка 7 3 2 2 10 - 5 11
5. Лугано Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
6. Санкт-Галлен Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
7. Сьон Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Лугано Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
4. Цюрих Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
5. Базель Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Сьон Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
10. Вадуц Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 39'
    УДАЛЕНИЕ! - Нсаме Жан-Пьер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    37'
    Лефор Жордан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Али Мохамед получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 5.35 1.32
Бонус: 5 000 ₽ 5.30 1.48 4.60
  6.17 1.39 5.47

Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.50 1.16 3.72 1.24 2.32 1.58 1.86 1.94 1.58 2.53 1.28 3.64 1.21 4.20 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 11.25 1.07 6.55
1.58 2.30 1.13 5.40 1.08 7.00 1.08 7.00 1.05 8.50 2.05 1.77 1.04 9.00 1.74 2.08 1.03 10.00 1.80 2.11 1.02 11.00 1.76 2.06 1.02 11.00 1.07 7.40 1.06 8.00 1.01 12.50 1.03 8.80 1.02 14.00 1.04 8.40
1.45 2.79 1.86 1.99 3.76 1.28 1.84 2.01 2.07 1.80 1.79 2.08 1.51 2.63 1.76 2.12 1.30 3.56 2.14 1.75 1.91 1.96 1.71 2.19 1.22 4.41 1.53 2.60 1.51 2.66 1.56 2.48 1.24 4.27 1.54 2.54 1.10 7.56 1.12 6.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00 1.04 9.00 1.03 10.00
1.25 4.10 1.12 6.37 1.28 3.75 1.92 1.95 1.64 2.34 1.44 2.92 1.36 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.95 1.18 3.52 1.30 1.95 1.85 1.46 2.72 1.28 3.64 1.16 5.20 1.24 4.05
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75 1.28 3.45 1.37 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Где смотреть матч Вадуц 0:0 Янг Бойз онлайн

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