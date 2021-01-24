32' Желтая карточкаАли Мохамед
37' Желтая карточкаЛефор Жордан
39' Красная карточкаНсаме Жан-Пьер
56' Желтая карточкаОбексер Линус
72' Желтая карточкаЧичек Тунахан
76' Желтая карточкаЭлиа Мешак
21
Дорн
Пиус
15
Шмид
Янник
14
Гайич
Милан
19
Джокич
Деян
25
Лефор
Жордан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
Ход матча
32'
37'
39'
56'
72'
76'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.2
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.07
|3.
|Люхингер Габриэль
|1
|0.07
|4.
|Милинчану Николай
|1
|0.07
|5.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.07
|6.
|Визер Сандро
|1
|0.07
|7.
|Кулибали Мохамед
|1
|0.07
|8.
|Дорн Пиус
|1
|0.07
|9.
|Шмид Йоэль
|1
|0.07
|10.
|Джокич Деян
|0
|0
|11.
|Прокопич Борис
|0
|0
|12.
|Обексер Линус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (1)
|0.47
|2.
|Сибачо Жордан
|4 (1)
|0.27
|3.
|Фасснахт Кристиан
|3
|0.2
|4.
|Элиа Мешак
|3
|0.2
|5.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.2
|6.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.07
|7.
|Лефор Жордан
|1
|0.07
|8.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|9.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|10.
|Нгамале Муми
|0
|0
|11.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|12.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|13.
|Эбишер Мишель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Визер Сандро
|4
|1
|2.
|Симани Денис
|5
|0
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Прокопич Борис
|3
|1
|5.
|Шмид Янник
|3
|0
|6.
|Гассер Седрик
|3
|0
|7.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|8.
|Чичек Тунахан
|2
|0
|9.
|Дорн Пиус
|2
|0
|10.
|Обексер Линус
|2
|0
|11.
|Гайич Милан
|1
|0
|12.
|Кулибали Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зесигер Седрик
|3
|1
|2.
|Эбишер Мишель
|4
|0
|3.
|Али Мохамед
|4
|0
|4.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|9.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|10.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|11.
|Хефти Сильван
|1
|0
|12.
|Элиа Мешак
|1
|0
|13.
|Бюрги Николас
|1
|0
|14.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|15.
|Ридер Фабиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вадуц
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|Янг Бойз
|4.55% (1)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
Предыдущие игры
Вадуц Последние 20 матчей: +4 =4 -12Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц
Сьон 2:1 Вадуц Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши Янг Бойз 4:1 Кьяссо
Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома Серветт 0:0 Янг Бойз
Последние игры между собой
Вадуц: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
Янг Бойз: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Янг Бойз 3:2 Вадуц Суперлига Янг Бойз 5:0 Вадуц Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:4 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 1:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Вадуц Суперлига Янг Бойз 2:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:1 Вадуц Суперлига Вадуц 0:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 6:0 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Янг Бойз Суперлига Вадуц 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 0:0 Вадуц Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|2.
|Базель
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|14 - 12
|23
|4.
|Лугано
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|15 - 13
|23
|5.
|Цюрих
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 17
|22
|6.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|8.
|Сьон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|11 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|5.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|Сьон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Лугано
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|4.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|5.
|Базель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Сьон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|10.
|Вадуц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вадуц» – «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вадуц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Янг Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вадуц» – «Янг Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров