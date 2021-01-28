  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Сьон
0:2
Перерыв

Стадион:
Базель
0'
0:1
15' Гол
Клозе Тимм
0:2
25' Гол
Касами Пайтим
44' Желтая карточка
Лакруа Лео
1
Фаюлу
Тимоти
5
Бамер
Жан
45
Лакруа
Лео
68
Руиз
Жан
23
Тосетти
Маттео
6
Зок
Кристиан
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
19
Долдур
Сияр
15
Вакацуки
Ямато
11
Карлен
Гаэтан
13
Линднер
Хайнц
72
Падула
Андреа
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
7
Дзуффи
Лука
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
Сьон
3-4-2-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

15'
0:1
Клозе Тимм
(Штокер Валентин)
25'
0:2
Касами Пайтим
(Жегрова Эдон)
44'
Лакруа Лео
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 100

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 4 (2) 0.25
2. Робертс Улдрикис 2 0.13
3. Карлен Гаэтан 2 0.13
4. Бамер Жан 2 0.13
5. Хаза Жаред 2 0.13
6. Абделлауи Аюб 1 0.06
7. Зок Кристиан 1 0.06
8. Ди Сере 1 (1) 0.06
9. Тосетти Маттео 0 0
10. Араз Муса 0 0
11. Клеменца Лука 0 0
12. Телер Сандро 0 0
Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 7 (1) 0.44
2. Касами Пайтим 7 0.44
3. Штокер Валентин 3 0.19
4. Клозе Тимм 2 0.13
5. Пюлюлю Афимико 1 0.06
6. Жегрова Эдон 1 0.06
7. Фрай Фабиан 1 0.06
8. Маршан Янник 1 0.06
9. Видмер Сильван 0 0
10. Фон Моос Юлиан 0 0
11. Дзуффи Лука 0 0
12. Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
13. Жорже Марко 0 0
14. Кампо Самуэле 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 4 1
2. Мартич Иван 3 0
3. Карлен Гаэтан 3 0
4. Ди Сере 3 0
5. Руиз Жан 3 0
6. Зок Кристиан 3 0
7. Телер Сандро 3 0
8. Ндойе Бирама 1 1
9. Гргич Анто 2 0
10. Араз Муса 2 0
11. Робертс Улдрикис 2 0
12. Бамер Жан 2 0
13. Бальтазар 2 0
14. Оаро Гийом 1 0
15. Япикино Деннис 1 0
16. Лакруа Лео 1 0
17. Тосетти Маттео 1 0
18. Вакацуки Ямато 1 0
Базель
# Игрок      
1. Касами Пайтим 3 0
2. Пюлюлю Афимико 3 0
3. Кабрал Артур 3 0
4. Ван дер Верфф Яспер 1 1
5. Фрай Фабиан 2 0
6. Петретта Рауль 2 0
7. Жегрова Эдон 2 0
8. Маршан Янник 2 0
9. Буняку Оргес 2 0
10. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
11. Линднер Хайнц 1 0
12. Клозе Тимм 1 0
13. Видмер Сильван 1 0
14. Жорже Марко 1 0
15. Альдерете Омар 1 0
16. Падула Андреа 1 0
17. Николич Джордже 1 0
18. Фон Моос Юлиан 1 0
19. Хайдари Альбиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4) 13.33% (2)
 Базель 19.05% (4) 9.52% (2) 33.33% (7) 9.52% (2) 14.29% (3) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц
Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель
Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель

Последние игры между собой

Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Базель 4:2 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Базель Суперлига Базель 2:0 Сьон Суперлига Базель 4:0 Сьон Суперлига
Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 15 9 5 1 22 - 10 32
2. Базель 2:0 Заявка 16 8 2 6 23 - 20 26
3. Санкт-Галлен Заявка 15 6 5 4 14 - 12 23
4. Лугано Заявка 15 5 8 2 15 - 13 23
5. Цюрих Заявка 16 6 4 6 23 - 18 22
6. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
7. Лозанна-Спорт Заявка 15 5 4 6 18 - 18 19
8. Сьон 0:2 Заявка 16 3 7 6 15 - 22 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель 2:0 Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Лугано Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
5. Цюрих Заявка 8 3 2 3 10 - 6 11
6. Санкт-Галлен Заявка 8 3 2 3 8 - 8 11
7. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Сьон 0:2 Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель 2:0 Заявка 8 4 0 4 10 - 7 12
4. Лугано Заявка 8 2 6 0 9 - 7 12
5. Цюрих Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
10. Сьон 0:2 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Лакруа Лео получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Касами Пайтим бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Клозе Тимм бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Базель
39.00
3.85
2.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 39.00 10.50 1.06
Бонус: 10 000 ₽ 3.55 3.45 2.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 3.85 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 11.00 1.05
  32.44 12.14 1.07

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.45 1.28 2.65 1.44 1.85 1.89 1.47 2.55 1.33 3.15 1.11 5.80
12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.34 1.67 1.80 2.01 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.33 1.05 7.40 1.05 7.50
16.00 1.02 11.00 1.01 4.00 1.22 3.20 1.32 2.15 1.70 5.30 1.13 2.01 1.80 3.90 1.23 2.05 1.72 1.52 2.42 1.32 3.20 1.11 5.80 1.08 7.00 1.05 8.50 1.04 9.00
4.96 1.19 3.03 1.40 2.35 1.62 2.01 1.85 1.79 2.08 1.56 2.48 2.63 1.51 2.11 1.76 1.83 2.04 1.53 2.57 1.39 3.05 1.53 2.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.80 1.40 1.88 1.86 1.40 2.80 1.09 6.60
3.64 1.28 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
3.20 1.32 2.25 1.64 1.52 2.62 1.18 4.50 1.75 2.01 1.18 4.50 1.10 6.25
2.85 1.44 2.34 1.62 1.83 2.04 1.51 2.61 1.37 3.17 1.37 3.23 1.57 2.47 1.33 3.38 1.10 7.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.22 2.75 1.41 1.70 2.07 1.19 4.40
4.80 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.29 3.60
3.40 1.29 1.92 1.82 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
1.65 2.42
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
2.85 1.39
Где смотреть матч Сьон 0:2 Базель онлайн

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