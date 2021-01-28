0:1
15' ГолКлозе Тимм
0:2
25' ГолКасами Пайтим
44' Желтая карточкаЛакруа Лео
73' Желтая карточкаДи Сере
1:2
77' ГолКарлен Гаэтан
1:3
79' ГолВан Волфсвинкель Рикки
2:3
83' ГолКарлен Гаэтан
90' Желтая карточкаБамер Жан
45
Лакруа
Лео
68
Руиз
Жан
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
19
Долдур
Сияр
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Лакруа ЛеоЗащитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
-
19 Долдур СиярПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Хаза ЖаредПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
33 Noah Lovisa
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
15'
0:1
25'
0:2
44'
73'
77'
1:2
79'
83'
2:3
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 6
-
4 Угловые 8
-
0 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
0 Владение мячом, % 100
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|4 (2)
|0.25
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.25
|3.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.13
|4.
|Хаза Жаред
|2
|0.13
|5.
|Бамер Жан
|2
|0.13
|6.
|Абделлауи Аюб
|1
|0.06
|7.
|Зок Кристиан
|1
|0.06
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.06
|9.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|10.
|Араз Муса
|0
|0
|11.
|Клеменца Лука
|0
|0
|12.
|Телер Сандро
|0
|0
|13.
|Noah Lovisa
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|7 (1)
|0.44
|2.
|Касами Пайтим
|7
|0.44
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.19
|4.
|Клозе Тимм
|2
|0.13
|5.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.06
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.06
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.06
|8.
|Фрай Фабиан
|1
|0.06
|9.
|Маршан Янник
|1
|0.06
|10.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|11.
|Видмер Сильван
|0
|0
|12.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|13.
|Жорже Марко
|0
|0
|14.
|Кампо Самуэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|4
|1
|2.
|Ди Сере
|4
|0
|3.
|Мартич Иван
|3
|0
|4.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|5.
|Руиз Жан
|3
|0
|6.
|Бамер Жан
|3
|0
|7.
|Зок Кристиан
|3
|0
|8.
|Телер Сандро
|3
|0
|9.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|10.
|Гргич Анто
|2
|0
|11.
|Араз Муса
|2
|0
|12.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|13.
|Бальтазар
|2
|0
|14.
|Оаро Гийом
|1
|0
|15.
|Япикино Деннис
|1
|0
|16.
|Лакруа Лео
|1
|0
|17.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|18.
|Вакацуки Ямато
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Касами Пайтим
|3
|0
|2.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|3.
|Кабрал Артур
|3
|0
|4.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|5.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|6.
|Петретта Рауль
|2
|0
|7.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|8.
|Маршан Янник
|2
|0
|9.
|Буняку Оргес
|2
|0
|10.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|11.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|12.
|Клозе Тимм
|1
|0
|13.
|Видмер Сильван
|1
|0
|14.
|Жорже Марко
|1
|0
|15.
|Альдерете Омар
|1
|0
|16.
|Падула Андреа
|1
|0
|17.
|Николич Джордже
|1
|0
|18.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|19.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Базель
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель
Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель
Последние игры между собой
Сьон: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Базель: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сьон 1:4 Базель Суперлига Сьон 0:3 Базель Суперлига Сьон 2:4 Базель Кубок Базель 1:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:2 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Базель Суперлига Базель 1:0 Сьон Суперлига Базель 5:1 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Кубок Базель 2:2 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Базель Суперлига Сьон 1:2 Базель Суперлига Базель 3:0 Сьон Суперлига Базель 2:1 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|22 - 10
|32
|2.
|Базель
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|24 - 22
|26
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|14 - 12
|23
|4.
|Лугано
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|15 - 13
|23
|5.
|Цюрих
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|23 - 18
|22
|6.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|8.
|Сьон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|17 - 23
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|8 - 8
|11
|7.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Сьон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|4.
|Лугано
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|9 - 7
|12
|5.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Сьон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров