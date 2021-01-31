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  3. Швейцария
Серветт
1:1
Конец матча

Стадион:
Лозанна-Спорт
0'
14' Желтая карточка
Сотье Антони
0:1
21' Гол
Гессан Эванн
22' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
51' Желтая карточка
Дженц Мориц
54' Желтая карточка
Монтейру Элтон
55' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
66' Вторая желтая карточка
Монтейру Элтон
1:1
75' Гол
Схалк Алекс
84' Желтая карточка
Диао Мори
1:1
90' Не забитый пенальти
Кукурузович Степан
90'+6
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
3
Клиши
Гаэль
15
Валь
Тео
17
Имери
Кастриот
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
35
Фофана
Бубакар
II
27
Антунес
Алексис
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
6
Монтейру
Элтон
4
Дженц
Мориц
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Кукурузович
Степан
66
Барес
Габриэль
21
Пуэртас
Кэмерон
38
Бразау
Педру
9
Гессан
Эванн
20
Маю
Хишам
Серветт
4-1-2-3
Лозанна-Спорт
4-1-2-3

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 5 (2) 0.33
2. Схалк Алекс 4 (1) 0.27
3. Стеванович Мирослав 1 0.07
4. Валь Тео 1 0.07
5. Конья Тимоте 1 0.07
6. Фофана Бубакар II 1 0.07
7. Руй Стив 1 0.07
8. Сассо Венсан 0 0
9. Диалло Мусса 0 0
10. Имери Кастриот 0 0
Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.38
2. Гессан Эванн 4 0.25
3. Пуэртас Кэмерон 2 0.13
4. Зехнини Рафик 2 0.13
5. Фло Пер-Эгиль 1 0.06
6. Шнойвли Кристиан 1 0.06
7. Боранияшевич Никола 1 0.06
8. Жейссманн Жоэль 1 0.06
9. Монтейро Джоэл 1 0.06
10. Барес Габриэль 0 0
11. Дженц Мориц 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Сотье Антони 5 0
2. Сеспедес Борис 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 4 0
5. Фофана Бубакар II 1 1
6. Коне Коро 2 0
7. Стеванович Мирослав 2 0
8. Менди Ариал 2 0
9. Сассо Венсан 1 0
10. Фрик Джереми 1 0
11. Руй Стив 1 0
12. Конья Тимоте 1 0
13. Диалло Мусса 1 0
14. Севрен Йоан 1 0
15. Имери Кастриот 1 0
16. Азеведо Рикардо 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0
Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 8 0
2. Боранияшевич Никола 6 0
3. Зехнини Рафик 4 0
4. Кукурузович Степан 2 1
5. Нанизаямо Микаэль 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Дженц Мориц 3 0
8. Монтейру Элтон 1 1
9. Шнойвли Кристиан 2 0
10. Фло Пер-Эгиль 1 0
11. Диао Мори 1 0
12. Лоосли Ноа 1 0
13. Туркес Алдин 1 0
14. Бразау Педру 1 0
15. Барес Габриэль 1 0
16. Зохури Армель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 0 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 35.71% (5)
 Лозанна-Спорт 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 31.58% (6) 10.53% (2) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон
Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт

Последние игры между собой

Серветт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 3:2 Серветт Товарищеские матчи Серветт 3:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:2 Серветт Челлендж Лига
Лозанна-Спорт 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Серветт Суперлига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Серветт Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 16 10 5 1 24 - 11 35
2. Базель Заявка 17 8 3 6 26 - 24 27
3. Цюрих Заявка 17 7 4 6 26 - 20 25
4. Лугано Заявка 16 5 9 2 17 - 15 24
5. Санкт-Галлен Заявка 16 6 5 5 16 - 15 23
6. Серветт Заявка 15 5 5 5 14 - 15 20
7. Лозанна-Спорт Заявка 16 5 5 6 19 - 19 20
8. Сьон Заявка 17 3 7 7 18 - 25 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Лугано Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
5. Цюрих Заявка 8 3 2 3 10 - 6 11
6. Серветт Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
7. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Сьон Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Цюрих Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
3. Лугано Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
4. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Базель Заявка 8 4 0 4 11 - 9 12
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 8 1 5 2 8 - 11 8
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
10. Сьон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Боранияшевич Никола получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Гессан Эванн бьет в цель!
  • Желтая карточка
    14'
    Сотье Антони получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.61 3.65 2.59
Бонус: 5 000 ₽ 9.01 1.63 8.91
  3.38 1.53 8.96

Самый высокий коэффициент на матч «Серветт» – «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Серветт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Серветт» – «Лозанна-Спорт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.02 8.40 1.03 3.46 1.29 2.72 1.46 2.07 1.83 1.59 2.36 1.32 3.26 1.16 5.40 1.11 5.95 1.02 10.75
13.00 1.02 9.50 1.06 3.03 1.35 3.05 1.45 2.15 1.70 1.79 1.96 1.81 1.97 1.59 2.31 1.12 5.67 1.17 5.40 1.13 5.36 1.02 9.10 1.01 9.20 0.00 17.00
2.77 1.47 2.26 1.67 1.74 2.15 1.46 2.78 1.61 2.35 1.35 3.22 1.40 3.00 1.43 2.90 1.80 2.07 1.60 2.40 1.15 6.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.00 1.39 1.97 1.73 1.44 2.79 1.16 5.80 1.11 6.45
2.30 1.58 2.04 1.78 1.43 3.62 1.12 5.20 1.04 9.37
3.20 1.36 2.64 1.50 2.07 1.80 1.65 2.30 1.25 3.99 1.13 6.19 1.37 3.16 1.25 4.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75
3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
4.53 1.18
Букмекер Да Нет
2.90 1.30
Где смотреть матч Серветт 1:1 Лозанна-Спорт онлайн

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