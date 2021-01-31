Серветт
1:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев
Лозанна-Спорт
14' Желтая карточкаСотье Антони
0:1
21' ГолГессан Эванн
22' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
51' Желтая карточкаДженц Мориц
54' Желтая карточкаМонтейру Элтон
55' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
66' Вторая желтая карточкаМонтейру Элтон
1:1
75' ГолСхалк Алекс
84' Желтая карточкаДиао Мори
1:1
90' Не забитый пенальтиКукурузович Степан
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
15
Валь
Тео
40
Диао
Мори
38
Бразау
Педру
20
Маю
Хишам
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Менди АриалЗащитник
- Защитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Схалк АлексНападающий
-
18 Коне КороНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
- Нападающий
-
20 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
Ход матча
14'
21'
0:1
51'
54'
55'
66'
75'
78'
84'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 7
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|5 (2)
|0.33
|2.
|Схалк Алекс
|4 (1)
|0.27
|3.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.07
|4.
|Валь Тео
|1
|0.07
|5.
|Конья Тимоте
|1
|0.07
|6.
|Фофана Бубакар II
|1
|0.07
|7.
|Руй Стив
|1
|0.07
|8.
|Сассо Венсан
|0
|0
|9.
|Диалло Мусса
|0
|0
|10.
|Имери Кастриот
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.38
|2.
|Гессан Эванн
|4
|0.25
|3.
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0.13
|4.
|Зехнини Рафик
|2
|0.13
|5.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.06
|6.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.06
|7.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.06
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.06
|9.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.06
|10.
|Барес Габриэль
|0
|0
|11.
|Дженц Мориц
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сотье Антони
|5
|0
|2.
|Сеспедес Борис
|5
|0
|3.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|4
|0
|5.
|Фофана Бубакар II
|1
|1
|6.
|Коне Коро
|2
|0
|7.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|8.
|Менди Ариал
|2
|0
|9.
|Сассо Венсан
|1
|0
|10.
|Фрик Джереми
|1
|0
|11.
|Руй Стив
|1
|0
|12.
|Конья Тимоте
|1
|0
|13.
|Диалло Мусса
|1
|0
|14.
|Севрен Йоан
|1
|0
|15.
|Имери Кастриот
|1
|0
|16.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|17.
|Вуйоз Николя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|8
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|3.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|4.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|5.
|Нанизаямо Микаэль
|2
|1
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Дженц Мориц
|3
|0
|8.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|9.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|10.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|11.
|Диао Мори
|1
|0
|12.
|Лоосли Ноа
|1
|0
|13.
|Туркес Алдин
|1
|0
|14.
|Бразау Педру
|1
|0
|15.
|Барес Габриэль
|1
|0
|16.
|Зохури Армель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|35.71% (5)
|Лозанна-Спорт
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: +8 =4 -8Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт Серветт 1:1 Сьон
Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт Серветт 1:2 Сьон
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт
Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт
Последние игры между собой
Серветт: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лозанна-Спорт: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лозанна-Спорт 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 0:1 Серветт Челлендж Лига Лозанна-Спорт 1:3 Серветт Челлендж Лига Серветт 2:1 Лозанна-Спорт Челлендж Лига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Кубок Швейцарии Лозанна-Спорт 3:0 Серветт Суперлига Серветт 1:0 Лозанна-Спорт Суперлига Серветт 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 5:1 Серветт Суперлига Серветт 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Серветт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Серветт Суперлига Серветт 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Серветт Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|24 - 11
|35
|2.
|Базель
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|26 - 24
|27
|3.
|Цюрих
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 20
|25
|4.
|Лугано
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 15
|24
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|6.
|Серветт
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|14 - 15
|20
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|19 - 19
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 25
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Базель
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 6
|11
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|8.
|Сьон
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Цюрих
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|3.
|Лугано
|Заявка
|9
|2
|7
|0
|11 - 9
|13
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Сьон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
Победитель
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