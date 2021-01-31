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  3. Швейцария
Базель
0:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Лугано
13
Линднер
Хайнц
72
Падула
Андреа
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
6
Абраши
Амир
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
23
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
3
Герреро
Адрия
17
Абубакар-Анкра
Асума
10
Боттани
Маттиа
Базель
4-2-3-1
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

36'
0:1
Абубакар-Анкра Асума
(Кечкеш Акош)
46'
 
Човило Мирослав
Марич Мият
46'
Маршан Янник
Абраши Амир
 
59'
Кабрал Артур
Жегрова Эдон
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 7 (1) 0.41
2. Касами Пайтим 7 0.41
3. Штокер Валентин 3 0.18
4. Клозе Тимм 2 0.12
5. Пюлюлю Афимико 1 0.06
6. Жегрова Эдон 1 0.06
7. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0.06
8. Фрай Фабиан 1 0.06
9. Маршан Янник 1 0.06
10. Фон Моос Юлиан 0 0
11. Видмер Сильван 0 0
12. Дзуффи Лука 0 0
13. Жорже Марко 0 0
14. Кампо Самуэле 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 3 0.19
2. Марич Мият 2 (2) 0.13
3. Лаванши Нума 2 0.13
4. Герндт Александр 2 0.13
5. Дапрела Фабио 2 0.13
6. Гвидотти Стефано 2 0.13
7. Ловрич Санди 1 0.06
8. Ошс Марцис 1 0.06
9. Абубакар-Анкра Асума 1 0.06
10. Саббатини Хонатан 0 0
11. Човило Мирослав 0 0
12. Кечкеш Акош 0 0
13. Одгор Йенс 0 0
14. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Касами Пайтим 3 0
2. Пюлюлю Афимико 3 0
3. Кабрал Артур 3 0
4. Ван дер Верфф Яспер 1 1
5. Фрай Фабиан 2 0
6. Петретта Рауль 2 0
7. Жегрова Эдон 2 0
8. Маршан Янник 2 0
9. Буняку Оргес 2 0
10. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
11. Линднер Хайнц 1 0
12. Клозе Тимм 1 0
13. Видмер Сильван 1 0
14. Жорже Марко 1 0
15. Альдерете Омар 1 0
16. Падула Андреа 1 0
17. Николич Джордже 1 0
18. Фон Моос Юлиан 1 0
19. Хайдари Альбиан 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Лаванши Нума 5 0
2. Кустодио Оливье 5 0
3. Герндт Александр 4 0
4. Ловрич Санди 4 0
5. Кечкеш Акош 3 0
6. Герреро Адрия 3 0
7. Саббатини Хонатан 1 1
8. Марич Мият 2 0
9. Дапрела Фабио 2 0
10. Боттани Маттиа 2 0
11. Мацек Роман 2 0
12. Лунгой Кристофер 0 1
13. Човило Мирослав 1 0
14. Абубакар-Анкра Асума 1 0
15. Осигве Себастьян 1 0
16. Гвидотти Стефано 1 0
17. Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 20.83% (5) 12.5% (3) 29.17% (7) 8.33% (2) 12.5% (3) 16.67% (4)
 Лугано 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 6.67% (1) 13.33% (2) 40% (6)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун
Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц
Лугано Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо
Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано

Последние игры между собой

Базель: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Лугано 1:0 Базель Суперлига Базель 4:4 Лугано Суперлига Лугано 2:1 Базель Суперлига Лугано 0:3 Базель Суперлига
Базель 2:1 Лугано Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 Заявка 16 10 5 1 24 - 11 35
2. Лугано 1:0 Заявка 16 6 8 2 16 - 13 26
3. Базель 0:1 Заявка 17 8 2 7 24 - 23 26
4. Цюрих Заявка 17 7 4 6 26 - 20 25
5. Санкт-Галлен Заявка 16 6 5 5 16 - 15 23
6. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 16 6 4 6 19 - 18 22
7. Серветт 0:1 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
8. Сьон 1:2 Заявка 17 3 7 7 18 - 25 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель 0:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
3. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Лугано 1:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
5. Цюрих Заявка 8 3 2 3 10 - 6 11
6. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Сьон 1:2 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
8. Серветт 0:1 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Лугано 1:0 Заявка 9 3 6 0 10 - 7 15
3. Цюрих Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
4. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Базель 0:1 Заявка 8 4 0 4 11 - 9 12
6. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
7. Серветт 0:1 Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
10. Сьон 1:2 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Абубакар-Анкра Асума бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Лугано
6.80
3.77
3.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.60 3.60 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.34 3.50 3.04
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 2.50 1.52
  6.25 3.77 1.59

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.70 1.03 7.70 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.83 2.08 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.55 1.00 11.75
4.20 1.20 3.05 1.35 3.05 1.35 2.00 1.76 2.06 1.76 1.42 2.75 1.80 2.01 1.13 5.40 1.09 6.50 1.05 8.50 1.03 10.00 1.01 11.50 1.02 9.30 1.01 18.00
3.11 1.38 2.41 1.59 2.09 1.78 3.07 1.39 2.17 1.72 1.81 2.06 1.56 2.48 1.32 3.46 1.49 2.71 1.33 3.43 1.12 6.70
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.30 1.08 7.70
1.35 3.05 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00
1.87 2.00 1.54 2.54 1.22 4.36 1.48 2.72 1.24 4.11 1.12 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.76 1.27 2.50 1.53 1.63 2.28 1.26 3.85 1.16 5.15
2.45 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.50 1.29
Где смотреть матч Базель 0:1 Лугано онлайн

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