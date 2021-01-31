Базель
0:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Лугано
0:1
36' ГолАбубакар-Анкра Асума
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
30
Жегрова
Эдон
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
36'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|7 (1)
|0.41
|2.
|Касами Пайтим
|7
|0.41
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.18
|4.
|Клозе Тимм
|2
|0.12
|5.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.06
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.06
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.06
|8.
|Фрай Фабиан
|1
|0.06
|9.
|Маршан Янник
|1
|0.06
|10.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|11.
|Видмер Сильван
|0
|0
|12.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|13.
|Жорже Марко
|0
|0
|14.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|3
|0.19
|2.
|Марич Мият
|2 (2)
|0.13
|3.
|Лаванши Нума
|2
|0.13
|4.
|Герндт Александр
|2
|0.13
|5.
|Дапрела Фабио
|2
|0.13
|6.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.13
|7.
|Ловрич Санди
|1
|0.06
|8.
|Ошс Марцис
|1
|0.06
|9.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.06
|10.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|11.
|Човило Мирослав
|0
|0
|12.
|Кечкеш Акош
|0
|0
|13.
|Одгор Йенс
|0
|0
|14.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Касами Пайтим
|3
|0
|2.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|3.
|Кабрал Артур
|3
|0
|4.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|5.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|6.
|Петретта Рауль
|2
|0
|7.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|8.
|Маршан Янник
|2
|0
|9.
|Буняку Оргес
|2
|0
|10.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|11.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|12.
|Клозе Тимм
|1
|0
|13.
|Видмер Сильван
|1
|0
|14.
|Жорже Марко
|1
|0
|15.
|Альдерете Омар
|1
|0
|16.
|Падула Андреа
|1
|0
|17.
|Николич Джордже
|1
|0
|18.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|19.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лаванши Нума
|5
|0
|2.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|3.
|Герндт Александр
|4
|0
|4.
|Ловрич Санди
|4
|0
|5.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|6.
|Герреро Адрия
|3
|0
|7.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|8.
|Марич Мият
|2
|0
|9.
|Дапрела Фабио
|2
|0
|10.
|Боттани Маттиа
|2
|0
|11.
|Мацек Роман
|2
|0
|12.
|Лунгой Кристофер
|0
|1
|13.
|Човило Мирослав
|1
|0
|14.
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|15.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|16.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|17.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|29.17% (7)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|16.67% (4)
|Лугано
|13.33% (2)
|20% (3)
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|40% (6)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун
Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц
Лугано Последние 20 матчей: +8 =9 -3Санкт-Галлен 0:1 Лугано Лугано 0:2 Янг Бойз Сьон 1:1 Лугано Лугано 3:0 Кьяссо
Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано
Последние игры между собой
Базель: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Лугано: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Базель 2:1 Лугано Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1 Заявка
|16
|10
|5
|1
|24 - 11
|35
|2.
|Лугано
|1:0 Заявка
|16
|6
|8
|2
|16 - 13
|26
|3.
|Базель
|0:1 Заявка
|17
|8
|2
|7
|24 - 23
|26
|4.
|Цюрих
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 20
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|6.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 18
|22
|7.
|Серветт
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|8.
|Сьон
|1:2 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 25
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Базель
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Лугано
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Сьон
|1:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Серветт
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Лугано
|1:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|10 - 7
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Базель
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|7.
|Серветт
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Сьон
|1:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
Победитель
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