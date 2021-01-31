Янг Бойз
2:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Стад де Суиз
Сьон
1:0
4' ГолНгамале Муми
22' Желтая карточкаЗок Кристиан
1:1
26' ГолАбделлауи Аюб
2:1
34' ГолЛаупер Сандро
13
Нгамале
Муми
68
Руиз
Жан
14
Гргич
Анто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Февр ГийомВратарь
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
60 Ридер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Лакруа ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
19 Долдур СиярПолузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
-
29 Хаза ЖаредПолузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
4'
1:0
22'
26'
1:1
34'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|7 (1)
|0.44
|2.
|Сибачо Жордан
|4 (1)
|0.25
|3.
|Фасснахт Кристиан
|3
|0.19
|4.
|Элиа Мешак
|3
|0.19
|5.
|Мамбимби Феликс
|3
|0.19
|6.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.06
|7.
|Нгамале Муми
|1
|0.06
|8.
|Лефор Жордан
|1
|0.06
|9.
|Лаупер Сандро
|1
|0.06
|10.
|Сулеймани Миралем
|0
|0
|11.
|Зесигер Седрик
|0
|0
|12.
|Фон Балльмоос Давид
|0
|0
|13.
|Сьерро Венсан
|0
|0
|14.
|Эбишер Мишель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|4 (2)
|0.24
|2.
|Карлен Гаэтан
|4
|0.24
|3.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.12
|4.
|Хаза Жаред
|2
|0.12
|5.
|Бамер Жан
|2
|0.12
|6.
|Абделлауи Аюб
|2
|0.12
|7.
|Зок Кристиан
|1
|0.06
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.06
|9.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|10.
|Араз Муса
|0
|0
|11.
|Клеменца Лука
|0
|0
|12.
|Телер Сандро
|0
|0
|13.
|Noah Lovisa
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зесигер Седрик
|3
|1
|2.
|Эбишер Мишель
|4
|0
|3.
|Али Мохамед
|4
|0
|4.
|Сьерро Венсан
|2
|1
|5.
|Нсаме Жан-Пьер
|2
|1
|6.
|Лефор Жордан
|3
|0
|7.
|Гарсия Улиссес
|3
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|2
|0
|9.
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|10.
|Мартинс Кристофер
|1
|0
|11.
|Хефти Сильван
|1
|0
|12.
|Элиа Мешак
|1
|0
|13.
|Бюрги Николас
|1
|0
|14.
|Сибачо Жордан
|1
|0
|15.
|Ридер Фабиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|4
|1
|2.
|Ди Сере
|4
|0
|3.
|Зок Кристиан
|4
|0
|4.
|Мартич Иван
|3
|0
|5.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|6.
|Руиз Жан
|3
|0
|7.
|Бамер Жан
|3
|0
|8.
|Телер Сандро
|3
|0
|9.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|10.
|Гргич Анто
|2
|0
|11.
|Араз Муса
|2
|0
|12.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|13.
|Бальтазар
|2
|0
|14.
|Оаро Гийом
|1
|0
|15.
|Япикино Деннис
|1
|0
|16.
|Лакруа Лео
|1
|0
|17.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|18.
|Вакацуки Ямато
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|4.55% (1)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|31.82% (7)
|9.09% (2)
|Сьон
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома
Сьон Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Сьон 3:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1 Заявка
|16
|10
|5
|1
|24 - 11
|35
|2.
|Лугано
|1:0 Заявка
|16
|6
|8
|2
|16 - 13
|26
|3.
|Базель
|0:1 Заявка
|17
|8
|2
|7
|24 - 23
|26
|4.
|Цюрих
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|26 - 20
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|16 - 15
|23
|6.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 18
|22
|7.
|Серветт
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|13 - 15
|19
|8.
|Сьон
|1:2 Заявка
|17
|3
|7
|7
|18 - 25
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|12 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1 Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Базель
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 14
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Лугано
|1:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|5.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 6
|11
|6.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|7.
|Сьон
|1:2 Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|8.
|Серветт
|0:1 Заявка
|8
|2
|4
|2
|7 - 8
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|2:1 Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 3
|18
|2.
|Лугано
|1:0 Заявка
|9
|3
|6
|0
|10 - 7
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|4.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Базель
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 9
|12
|6.
|Лозанна-Спорт
|1:0 Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 10
|10
|7.
|Серветт
|0:1 Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|10.
|Сьон
|1:2 Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
Победитель
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