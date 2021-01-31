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  3. Швейцария
Янг Бойз
2:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Сьон
0'
1:0
4' Гол
Нгамале Муми
22' Желтая карточка
Зок Кристиан
1:1
26' Гол
Абделлауи Аюб
2:1
34' Гол
Лаупер Сандро
63'
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
24
Масейрас
Кентен
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
30
Лаупер
Сандро
13
Нгамале
Муми
19
Мамбимби
Феликс
17
Сибачо
Жордан
1
Фаюлу
Тимоти
68
Руиз
Жан
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
23
Тосетти
Маттео
6
Зок
Кристиан
70
Jose
Aguilar
Martinez
8
Бальтазар
7
Клеменца
Лука
14
Гргич
Анто
11
Карлен
Гаэтан
Янг Бойз
4-4-2
Сьон
3-4-2-1

Ход матча

4'
Нгамале Муми
1:0
22'
 
Зок Кристиан
26'
1:1
Абделлауи Аюб
(Гргич Анто)
34'
Лаупер Сандро
2:1
56'
 
Лакруа Лео
Зок Кристиан
57'
 
Хаза Жаред
Тосетти Маттео

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 7 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 7 (1) 0.44
2. Сибачо Жордан 4 (1) 0.25
3. Фасснахт Кристиан 3 0.19
4. Элиа Мешак 3 0.19
5. Мамбимби Феликс 3 0.19
6. Гарсия Улиссес 1 0.06
7. Нгамале Муми 1 0.06
8. Лефор Жордан 1 0.06
9. Лаупер Сандро 1 0.06
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Фон Балльмоос Давид 0 0
13. Сьерро Венсан 0 0
14. Эбишер Мишель 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 4 (2) 0.24
2. Карлен Гаэтан 4 0.24
3. Робертс Улдрикис 2 0.12
4. Хаза Жаред 2 0.12
5. Бамер Жан 2 0.12
6. Абделлауи Аюб 2 0.12
7. Зок Кристиан 1 0.06
8. Ди Сере 1 (1) 0.06
9. Тосетти Маттео 0 0
10. Араз Муса 0 0
11. Клеменца Лука 0 0
12. Телер Сандро 0 0
13. Noah Lovisa 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Зесигер Седрик 3 1
2. Эбишер Мишель 4 0
3. Али Мохамед 4 0
4. Сьерро Венсан 2 1
5. Нсаме Жан-Пьер 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Масейрас Кентен 2 0
9. Сулеймани Миралем 1 0
10. Мартинс Кристофер 1 0
11. Хефти Сильван 1 0
12. Элиа Мешак 1 0
13. Бюрги Николас 1 0
14. Сибачо Жордан 1 0
15. Ридер Фабиан 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 4 1
2. Ди Сере 4 0
3. Зок Кристиан 4 0
4. Мартич Иван 3 0
5. Карлен Гаэтан 3 0
6. Руиз Жан 3 0
7. Бамер Жан 3 0
8. Телер Сандро 3 0
9. Ндойе Бирама 1 1
10. Гргич Анто 2 0
11. Араз Муса 2 0
12. Робертс Улдрикис 2 0
13. Бальтазар 2 0
14. Оаро Гийом 1 0
15. Япикино Деннис 1 0
16. Лакруа Лео 1 0
17. Тосетти Маттео 1 0
18. Вакацуки Ямато 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 4.55% (1) 31.82% (7) 9.09% (2) 13.64% (3) 31.82% (7) 9.09% (2)
 Сьон 11.76% (2) 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома
Сьон Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон
Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Кубок Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига
Сьон 3:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 Заявка 16 10 5 1 24 - 11 35
2. Лугано 1:0 Заявка 16 6 8 2 16 - 13 26
3. Базель 0:1 Заявка 17 8 2 7 24 - 23 26
4. Цюрих Заявка 17 7 4 6 26 - 20 25
5. Санкт-Галлен Заявка 16 6 5 5 16 - 15 23
6. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 16 6 4 6 19 - 18 22
7. Серветт 0:1 Заявка 15 5 4 6 13 - 15 19
8. Сьон 1:2 Заявка 17 3 7 7 18 - 25 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель 0:1 Заявка 9 4 2 3 13 - 14 14
3. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Лугано 1:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
5. Цюрих Заявка 8 3 2 3 10 - 6 11
6. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
7. Сьон 1:2 Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
8. Серветт 0:1 Заявка 8 2 4 2 7 - 8 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 2:1 Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Лугано 1:0 Заявка 9 3 6 0 10 - 7 15
3. Цюрих Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
4. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Базель 0:1 Заявка 8 4 0 4 11 - 9 12
6. Лозанна-Спорт 1:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 10 10
7. Серветт 0:1 Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
10. Сьон 1:2 Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Лаупер Сандро бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Абделлауи Аюб бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Зок Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Нгамале Муми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Сьон
1.27
9.37
35.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 9.50 40.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.00 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 3.90 41.00
  1.09 9.37 34.96

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
4.95 1.13 4.20 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.66 2.35 1.34 3.26 1.25 3.78 1.09 6.20 1.07 6.70 1.00 11.25
12.00 1.01 11.00 1.02 8.50 1.05 7.50 1.07 5.55 1.12 1.77 2.05 3.45 1.28 2.35 1.55 2.05 1.72 1.20 4.20 1.32 3.20 1.11 5.80 1.02 7.00 0.00 13.50
5.91 1.15 2.60 1.52 2.31 1.64 2.66 1.50 2.09 1.78 1.80 2.06 1.61 2.38 1.42 2.95 2.65 1.50 2.10 1.77 1.80 2.06 1.50 2.65 1.37 3.16 1.45 2.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
2.75 1.41 2.35 1.55 1.55 2.35 1.48 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00
3.20 1.36 2.55 1.54 1.91 1.96 2.20 1.71 1.80 2.07 1.39 3.05 1.26 3.89 1.26 3.92 1.14 6.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.48 1.33 3.32 1.17 5.10
2.05 1.71 1.53 2.41 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
4.40 1.22
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Янг Бойз 2:1 Сьон онлайн

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