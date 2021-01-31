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  3. Швейцария
Янг Бойз
2:1
Конец матча

Стадион:
Сьон
0'
1:0
4' Гол
Нгамале Муми
22' Желтая карточка
Зок Кристиан
1:1
26' Гол
Абделлауи Аюб
2:1
34' Гол
Лаупер Сандро
71' Желтая карточка
Абделлауи Аюб
78' Желтая карточка
Вакацуки Ямато
90'+4
26
Фон
Балльмоос
Давид
36
Хефти
Сильван
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
24
Масейрас
Кентен
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
30
Лаупер
Сандро
13
Нгамале
Муми
19
Мамбимби
Феликс
17
Сибачо
Жордан
1
Фаюлу
Тимоти
68
Руиз
Жан
5
Бамер
Жан
30
Абделлауи
Аюб
23
Тосетти
Маттео
6
Зок
Кристиан
70
Jose
Aguilar
Martinez
8
Бальтазар
7
Клеменца
Лука
14
Гргич
Анто
11
Карлен
Гаэтан
Янг Бойз
4-4-2
Сьон
3-4-2-1

Ход матча

4'
Нгамале Муми
1:0
22'
 
Зок Кристиан
26'
1:1
Абделлауи Аюб
(Гргич Анто)
34'
Лаупер Сандро
2:1
56'
 
Хаза Жаред
Тосетти Маттео
56'
 
Лакруа Лео
Зок Кристиан
67'
Сулеймани Миралем
Нгамале Муми
 
67'
Лефор Жордан
Хефти Сильван
 
71'
 
Вакацуки Ямато
Jose Aguilar Martinez
71'
 
Оаро Гийом
Карлен Гаэтан
71'
 
Абделлауи Аюб
74'
Элиа Мешак
Мамбимби Феликс
 
78'
 
Вакацуки Ямато
81'
 
Долдур Сияр
Абделлауи Аюб
90'
Гаудино Джанлука
Эбишер Мишель
 
90'
Ридер Фабиан
Фасснахт Кристиан
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 10 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 7 (1) 0.44
2. Сибачо Жордан 4 (1) 0.25
3. Фасснахт Кристиан 3 0.19
4. Элиа Мешак 3 0.19
5. Мамбимби Феликс 3 0.19
6. Гарсия Улиссес 1 0.06
7. Нгамале Муми 1 0.06
8. Лефор Жордан 1 0.06
9. Лаупер Сандро 1 0.06
10. Сулеймани Миралем 0 0
11. Зесигер Седрик 0 0
12. Фон Балльмоос Давид 0 0
13. Сьерро Венсан 0 0
14. Эбишер Мишель 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 4 (2) 0.24
2. Карлен Гаэтан 4 0.24
3. Робертс Улдрикис 2 0.12
4. Хаза Жаред 2 0.12
5. Бамер Жан 2 0.12
6. Абделлауи Аюб 2 0.12
7. Зок Кристиан 1 0.06
8. Ди Сере 1 (1) 0.06
9. Тосетти Маттео 0 0
10. Араз Муса 0 0
11. Клеменца Лука 0 0
12. Телер Сандро 0 0
13. Noah Lovisa 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Зесигер Седрик 3 1
2. Эбишер Мишель 4 0
3. Али Мохамед 4 0
4. Сьерро Венсан 2 1
5. Нсаме Жан-Пьер 2 1
6. Лефор Жордан 3 0
7. Гарсия Улиссес 3 0
8. Масейрас Кентен 2 0
9. Сулеймани Миралем 1 0
10. Мартинс Кристофер 1 0
11. Хефти Сильван 1 0
12. Элиа Мешак 1 0
13. Бюрги Николас 1 0
14. Сибачо Жордан 1 0
15. Ридер Фабиан 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 5 1
2. Ди Сере 4 0
3. Зок Кристиан 4 0
4. Мартич Иван 3 0
5. Карлен Гаэтан 3 0
6. Руиз Жан 3 0
7. Бамер Жан 3 0
8. Телер Сандро 3 0
9. Ндойе Бирама 1 1
10. Гргич Анто 2 0
11. Араз Муса 2 0
12. Робертс Улдрикис 2 0
13. Бальтазар 2 0
14. Вакацуки Ямато 2 0
15. Оаро Гийом 1 0
16. Япикино Деннис 1 0
17. Лакруа Лео 1 0
18. Тосетти Маттео 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 8.33% (2) 29.17% (7) 12.5% (3) 12.5% (3) 29.17% (7) 8.33% (2)
 Сьон 11.11% (2) 16.67% (3) 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Вадуц 0:0 Янг Бойз Лугано 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Арау Янг Бойз 5:1 Стад Лозанна-Уши
Янг Бойз 4:1 Кьяссо Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Янг Бойз 2:2 Лугано Базель 0:2 Янг Бойз Янг Бойз 1:2 Серветт Янг Бойз 2:1 ЧФР Клуж Люцерн 2:3 Янг Бойз Рома 3:1 Янг Бойз Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз ЦСКА София 0:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Базель Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 ЦСКА София ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 2:1 Люцерн Янг Бойз 1:2 Рома
Сьон Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сьон 2:3 Базель Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон
Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 17, ничьи: 2, поражения: 1
Сьон: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 17
Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Кубок Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига
Сьон 3:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:4 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига Сьон 0:3 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Сьон Суперлига Янг Бойз 5:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Сьон 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:1 Сьон Суперлига Янг Бойз 4:3 Сьон Суперлига Сьон 0:0 Янг Бойз Суперлига Сьон 2:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 3:2 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 16 10 5 1 24 - 11 35
2. Базель Заявка 17 8 3 6 26 - 24 27
3. Цюрих Заявка 17 7 4 6 26 - 20 25
4. Лугано Заявка 16 5 9 2 17 - 15 24
5. Санкт-Галлен Заявка 16 6 5 5 16 - 15 23
6. Серветт Заявка 15 5 5 5 14 - 15 20
7. Лозанна-Спорт Заявка 16 5 5 6 19 - 19 20
8. Сьон Заявка 17 3 7 7 18 - 25 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 16 2 5 9 12 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Лугано Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
5. Цюрих Заявка 8 3 2 3 10 - 6 11
6. Серветт Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
7. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
8. Сьон Заявка 8 2 4 2 10 - 9 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 3 0 12 - 3 18
2. Цюрих Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
3. Лугано Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
4. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Базель Заявка 8 4 0 4 11 - 9 12
6. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 8 1 5 2 8 - 11 8
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц Заявка 8 1 3 4 6 - 12 6
10. Сьон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Лаупер Сандро бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Абделлауи Аюб бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Зок Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Нгамале Муми бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.04 14.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.27 6.00 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 3.90 53.00
  1.09 9.37 34.96

Самый высокий коэффициент на матч «Янг Бойз» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Янг Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Янг Бойз» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
4.95 1.13 4.20 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.66 2.35 1.34 3.26 1.25 3.78 1.09 6.20 1.07 6.70 1.00 11.25
12.00 1.01 11.00 1.02 8.50 1.05 7.50 1.07 5.55 1.12 1.77 2.05 1.95 1.80 1.28 3.45 1.15 5.00 1.20 4.20 1.32 3.20 1.11 5.80 1.02 7.00 0.00 13.50
5.91 1.15 2.60 1.52 2.31 1.64 2.66 1.50 2.09 1.78 1.72 2.18 1.43 2.90 1.15 5.77 1.61 2.38 1.42 2.93 1.80 2.06 1.50 2.65 1.37 3.16 1.45 2.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
2.75 1.41 2.35 1.55 1.55 2.35 1.48 2.55 1.07 7.50 1.04 9.00
3.20 1.36 2.55 1.54 1.91 1.96 2.20 1.71 1.80 2.07 1.39 3.05 1.26 3.89 1.26 3.92 1.14 6.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.48 1.33 3.32 1.17 5.10
2.05 1.71 1.53 2.41 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
4.40 1.22
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Янг Бойз 2:1 Сьон онлайн

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