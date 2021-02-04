  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Люцерн
3:0
Конец матча

Стадион:
Серветт
0'
5' Желтая карточка
Гретер Симон
0:0
5' Не забитый пенальти
Киэ Грежон
36' Желтая карточка
Фофана Бубакар II
1:0
45' Гол
Соргич Деян
53' Желтая карточка
Сеспедес Борис
2:0
56' Гол
Шульц Марвин
57' Желтая карточка
Швеглер Кристиан
71' Желтая карточка
Диалло Мусса
3:0
72' Пенальти
Шульц Марвин
77' Желтая карточка
Имери Кастриот
77' Вторая желтая карточка
Имери Кастриот
90'+5
32
Мюллер
Мариус
27
Швеглер
Кристиан
5
Лукао
II
4
Кнежевич
Стефан
13
Фрыдек
Мартин
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
19
Угриниц
Филип
10
Шауб
Луис
11
Шюрпф
Паскаль
9
Соргич
Деян
32
Фрик
Джереми
2
Сотье
Антони
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
5
Сеспедес
Борис
15
Валь
Тео
8
Конья
Тимоте
9
Стеванович
Мирослав
25
Киэ
Грежон
35
Фофана
Бубакар
II
Люцерн
4-4-2
Серветт
4-1-2-3

Ход матча

5'
Гретер Симон
 
5'
0:0
Киэ Грежон
27'
Эмини Лорик
Лукао II
 
36'
 
Фофана Бубакар II
45'
Соргич Деян
(Шауб Луис)
1:0
46'
 
Схалк Алекс
Фофана Бубакар II
52'
 
Севрен Йоан
Сассо Венсан
53'
 
Сеспедес Борис
56'
Шульц Марвин
(Фрыдек Мартин)
2:0
57'
Швеглер Кристиан
 
60'
 
Диалло Мусса
Сотье Антони
60'
 
Коне Коро
Киэ Грежон
70'
Ташар Варол
Гретер Симон
 
70'
Ндиайе Ибраима
Шауб Луис
 
71'
 
Диалло Мусса
72'
Шульц Марвин
3:0
75'
 
Имери Кастриот
Стеванович Мирослав
77'
 
Имери Кастриот
77'
 
Имери Кастриот
87'
Бюрки Марко
Шюрпф Паскаль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соргич Деян 6 0.4
2. Шульц Марвин 4 (3) 0.27
3. Шюрпф Паскаль 3 0.2
4. Шауб Луис 2 0.13
5. Кнежевич Стефан 1 0.07
6. Лукао II 1 0.07
7. Угриниц Филип 1 0.07
8. Ташар Варол 1 0.07
9. Ндиайе Ибраима 1 0.07
10. Алунга Иван 1 0.07
11. Фрыдек Мартин 0 0
12. Сидлер Сильван 0 0
13. Баларубан Ашвин 0 0
Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Киэ Грежон 5 (2) 0.31
2. Схалк Алекс 4 (1) 0.25
3. Стеванович Мирослав 1 0.06
4. Валь Тео 1 0.06
5. Конья Тимоте 1 0.06
6. Фофана Бубакар II 1 0.06
7. Руй Стив 1 0.06
8. Сассо Венсан 0 0
9. Диалло Мусса 0 0
10. Имери Кастриот 0 0

Карточки

Люцерн
# Игрок      
1. Карбонель Алекс 3 1
2. Соргич Деян 3 0
3. Мюллер Мариус 3 0
4. Сидлер Сильван 3 0
5. Ташар Варол 3 0
6. Угриниц Филип 3 0
7. Эмини Лорик 3 0
8. Лукао II 1 1
9. Шауб Луис 2 0
10. Бюрки Марко 2 0
11. Кнежевич Стефан 2 0
12. Нденге Тсии-Виллиам 2 0
13. Алунга Иван 2 0
14. Швеглер Кристиан 1 0
15. Гретер Симон 1 0
16. Шульц Марвин 1 0
17. Вока Идриз 1 0
18. Ндиайе Ибраима 1 0
Серветт
# Игрок      
1. Сеспедес Борис 6 0
2. Сотье Антони 5 0
3. Ондуа Гаэль 5 0
4. Киэ Грежон 4 0
5. Имери Кастриот 2 1
6. Фофана Бубакар II 2 1
7. Коне Коро 2 0
8. Стеванович Мирослав 2 0
9. Диалло Мусса 2 0
10. Менди Ариал 2 0
11. Сассо Венсан 1 0
12. Фрик Джереми 1 0
13. Руй Стив 1 0
14. Конья Тимоте 1 0
15. Севрен Йоан 1 0
16. Азеведо Рикардо 1 0
17. Вуйоз Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люцерн 4.76% (1) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4) 28.57% (6) 19.05% (4)
 Серветт 0 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих
Сьон 1:2 Люцерн Люцерн 2:3 Янг Бойз Люцерн 2:0 Сьон Серветт 1:3 Люцерн Люцерн 1:1 Вадуц Цюрих 2:0 Люцерн Янг Бойз 2:1 Люцерн Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Люцерн 3:2 Кринс Базель 3:2 Люцерн Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лугано 2:1 Люцерн Тун 0:1 Люцерн Люцерн 6:1 Волен Грасcхоппер 1:1 Люцерн Люцерн 2:0 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт
Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт

Последние игры между собой

Люцерн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Серветт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Серветт 1:3 Люцерн Суперлига Серветт 2:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Серветт Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига
Серветт 1:0 Люцерн Суперлига Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 17 11 5 1 28 - 12 38
2. Базель 1:0 Заявка 18 9 3 6 27 - 24 30
3. Лугано Заявка 17 5 10 2 18 - 16 25
4. Цюрих Заявка 18 7 4 7 27 - 24 25
5. Санкт-Галлен Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
6. Серветт Заявка 16 5 5 6 14 - 18 20
7. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 17 5 5 7 19 - 20 20
8. Сьон Заявка 18 4 7 7 21 - 27 19
9. Люцерн Заявка 15 4 4 7 23 - 23 16
10. Вадуц Заявка 17 2 6 9 13 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 8 5 2 1 12 - 8 17
2. Базель 1:0 Заявка 9 4 3 2 15 - 15 15
3. Сьон Заявка 9 3 4 2 13 - 11 13
4. Лугано Заявка 8 3 3 2 7 - 7 12
5. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 9 4 0 5 11 - 9 12
6. Серветт Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
7. Цюрих Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
8. Санкт-Галлен Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
9. Люцерн Заявка 8 2 4 2 13 - 10 10
10. Вадуц Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Базель 1:0 Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
3. Цюрих Заявка 9 4 2 3 16 - 14 14
4. Лугано Заявка 9 2 7 0 11 - 9 13
5. Санкт-Галлен Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
6. Серветт Заявка 8 3 0 5 6 - 10 9
7. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 8 1 5 2 8 - 11 8
8. Вадуц Заявка 9 1 4 4 7 - 13 7
9. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
10. Сьон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Соргич Деян бьет в цель!
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Фофана Бубакар II получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Лукао II уходит с поля. Эмини Лорик выходит вместо него
  • Описание гола
    5'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Киэ Грежон пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    5'
    Гретер Симон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.15 3.50 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.62 3.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 12.00 38.00
  1.44 4.34 7.60

Самый высокий коэффициент на матч «Люцерн» – «Серветт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Люцерн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Серветт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Люцерн» – «Серветт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.00 1.22 2.06 1.71 1.64 2.17 1.43 2.70 1.16 4.90
10.75 1.01 4.20 1.18 3.40 1.28 2.18 1.65 1.75 2.08 1.52 2.70 1.24 4.05 1.18 4.95 1.05 8.00 1.03 9.00
5.10 1.14 3.90 1.23 5.00 1.15 3.55 2.20 3.30 1.30 1.95 1.84 2.20 1.62 1.50 2.48 1.17 4.70 1.11 5.80 1.01 12.60 1.06 8.60 0.00 13.00
3.62 1.30 2.43 1.58 1.99 1.88 1.71 2.19 3.44 1.32 2.34 1.62 2.91 1.43 2.38 1.61 1.85 2.01 1.52 2.58 1.34 3.26 1.18 4.88 1.17 5.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.08 1.70 1.48 2.55 1.12 5.80
3.45 1.31 2.24 1.65 1.56 2.43 1.19 4.40 1.14 5.95
1.20 4.20 1.38 2.90 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
1.98 1.88 1.62 2.34 1.27 3.80 1.51 2.62 1.36 3.19 1.35 3.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 1.84 1.90 1.24 3.85
4.70 1.19 3.30 1.33 1.84 1.96 1.41 2.91 1.26 3.85
3.45 1.29 1.88 1.86 1.44 2.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.61 2.24
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
2.75 1.42
Где смотреть матч Люцерн 3:0 Серветт онлайн

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