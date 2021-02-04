Люцерн
3:0
Конец матча
Стадион: Свисспорарена
Серветт
5' Желтая карточкаГретер Симон
0:0
5' Не забитый пенальтиКиэ Грежон
36' Желтая карточкаФофана Бубакар II
1:0
45' ГолСоргич Деян
53' Желтая карточкаСеспедес Борис
2:0
56' ГолШульц Марвин
57' Желтая карточкаШвеглер Кристиан
71' Желтая карточкаДиалло Мусса
3:0
72' ПенальтиШульц Марвин
77' Желтая карточкаИмери Кастриот
77' Вторая желтая карточкаИмери Кастриот
5
Лукао
II
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
10
Шауб
Луис
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
15
Валь
Тео
25
Киэ
Грежон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Лукао IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
-
16 Ташар ВаролНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Киэ ГрежонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
18 Коне КороНападающий
- Нападающий
-
10 Схалк АлексНападающий
-
Главный тренер: Гейгер Ален
Ход матча
5'
5'
0:0
27'
45'
1:0
53'
56'
2:0
57'
60'
71'
72'
3:0
77'
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соргич Деян
|6
|0.4
|2.
|Шульц Марвин
|4 (3)
|0.27
|3.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0.2
|4.
|Шауб Луис
|2
|0.13
|5.
|Кнежевич Стефан
|1
|0.07
|6.
|Лукао II
|1
|0.07
|7.
|Угриниц Филип
|1
|0.07
|8.
|Ташар Варол
|1
|0.07
|9.
|Ндиайе Ибраима
|1
|0.07
|10.
|Алунга Иван
|1
|0.07
|11.
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|12.
|Сидлер Сильван
|0
|0
|13.
|Баларубан Ашвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Киэ Грежон
|5 (2)
|0.31
|2.
|Схалк Алекс
|4 (1)
|0.25
|3.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.06
|4.
|Валь Тео
|1
|0.06
|5.
|Конья Тимоте
|1
|0.06
|6.
|Фофана Бубакар II
|1
|0.06
|7.
|Руй Стив
|1
|0.06
|8.
|Сассо Венсан
|0
|0
|9.
|Диалло Мусса
|0
|0
|10.
|Имери Кастриот
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карбонель Алекс
|3
|1
|2.
|Соргич Деян
|3
|0
|3.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|4.
|Сидлер Сильван
|3
|0
|5.
|Ташар Варол
|3
|0
|6.
|Угриниц Филип
|3
|0
|7.
|Эмини Лорик
|3
|0
|8.
|Лукао II
|1
|1
|9.
|Шауб Луис
|2
|0
|10.
|Бюрки Марко
|2
|0
|11.
|Кнежевич Стефан
|2
|0
|12.
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|13.
|Алунга Иван
|2
|0
|14.
|Швеглер Кристиан
|1
|0
|15.
|Гретер Симон
|1
|0
|16.
|Шульц Марвин
|1
|0
|17.
|Вока Идриз
|1
|0
|18.
|Ндиайе Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сеспедес Борис
|6
|0
|2.
|Сотье Антони
|5
|0
|3.
|Ондуа Гаэль
|5
|0
|4.
|Киэ Грежон
|4
|0
|5.
|Имери Кастриот
|2
|1
|6.
|Фофана Бубакар II
|2
|1
|7.
|Коне Коро
|2
|0
|8.
|Стеванович Мирослав
|2
|0
|9.
|Диалло Мусса
|2
|0
|10.
|Менди Ариал
|2
|0
|11.
|Сассо Венсан
|1
|0
|12.
|Фрик Джереми
|1
|0
|13.
|Руй Стив
|1
|0
|14.
|Конья Тимоте
|1
|0
|15.
|Севрен Йоан
|1
|0
|16.
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|17.
|Вуйоз Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люцерн
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|Серветт
|0
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Люцерн Последние 20 матчей: +7 =5 -8Цюрих 3:1 Люцерн Люцерн 1:2 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Люцерн 0:0 Цюрих
Серветт Последние 20 матчей: +8 =5 -7Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Серветт 0:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 1:1 Вадуц Цюрих 0:1 Серветт
Серветт 1:1 Сьон Янг Бойз 1:2 Серветт Вадуц 0:2 Серветт Базель 1:0 Серветт Серветт 2:1 Цюрих Серветт 1:3 Люцерн Сьон 2:0 Серветт Серветт 1:1 Лугано Серветт 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 1:0 Базель Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Серветт 0:1 Реймс Серветт 3:0 Ружомберок Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Эвиан 0:8 Серветт
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 5
Серветт: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 8
Серветт 1:0 Люцерн Суперлига Серветт 3:3 Люцерн Кубок Серветт 0:1 Люцерн Кубок Серветт 2:5 Люцерн Кубок Серветт 3:4 Люцерн Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Люцерн 1:1 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Серветт Суперлига Серветт 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 1:2 Серветт Суперлига Серветт 0:2 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|28 - 12
|38
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|3.
|Лугано
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|18 - 16
|25
|4.
|Цюрих
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 24
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|6.
|Серветт
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 18
|20
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|21 - 27
|19
|9.
|Люцерн
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 23
|16
|10.
|Вадуц
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|3.
|Сьон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 9
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|9
|2
|7
|0
|11 - 9
|13
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|10.
|Сьон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
Победитель
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