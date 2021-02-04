Лозанна-Спорт
0:1
Перерыв
Стадион: Stade de la Tuiliere
Базель
0:1
16' ГолДжюмарт Эрай
19' Желтая карточкаМаршан Янник
40
Диао
Мори
38
Бразау
Педру
20
Маю
Хишам
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
- Нападающий
-
20 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
45 Куэни СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
16'
0:1
19'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.35
|2.
|Гессан Эванн
|4
|0.24
|3.
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0.12
|4.
|Зехнини Рафик
|2
|0.12
|5.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.06
|6.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.06
|7.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.06
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.06
|9.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.06
|10.
|Барес Габриэль
|0
|0
|11.
|Дженц Мориц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|8 (1)
|0.44
|2.
|Касами Пайтим
|7
|0.39
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.17
|4.
|Клозе Тимм
|2
|0.11
|5.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.06
|6.
|Жегрова Эдон
|1
|0.06
|7.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0.06
|8.
|Фрай Фабиан
|1
|0.06
|9.
|Джюмарт Эрай
|1
|0.06
|10.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.06
|11.
|Маршан Янник
|1
|0.06
|12.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|13.
|Видмер Сильван
|0
|0
|14.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|15.
|Жорже Марко
|0
|0
|16.
|Кампо Самуэле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|8
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|6
|0
|3.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|4.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|5.
|Нанизаямо Микаэль
|2
|1
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Дженц Мориц
|3
|0
|8.
|Монтейру Элтон
|1
|1
|9.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|10.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|11.
|Диао Мори
|1
|0
|12.
|Лоосли Ноа
|1
|0
|13.
|Туркес Алдин
|1
|0
|14.
|Бразау Педру
|1
|0
|15.
|Барес Габриэль
|1
|0
|16.
|Зохури Армель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Касами Пайтим
|3
|0
|2.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|3.
|Маршан Янник
|3
|0
|4.
|Кабрал Артур
|3
|0
|5.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|6.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|7.
|Петретта Рауль
|2
|0
|8.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|9.
|Буняку Оргес
|2
|0
|10.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|11.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|12.
|Клозе Тимм
|1
|0
|13.
|Видмер Сильван
|1
|0
|14.
|Жорже Марко
|1
|0
|15.
|Джюмарт Эрай
|1
|0
|16.
|Альдерете Омар
|1
|0
|17.
|Падула Андреа
|1
|0
|18.
|Николич Джордже
|1
|0
|19.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|20.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|Базель
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|23.08% (6)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +8 =6 -6Серветт 1:1 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс
Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Базель 2:2 Лугано Сьон 2:3 Базель Базель 1:4 Цюрих Арау 0:5 Базель
Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
Базель: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|28 - 12
|38
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|18
|9
|3
|6
|27 - 24
|30
|3.
|Лугано
|Заявка
|17
|5
|10
|2
|18 - 16
|25
|4.
|Цюрих
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|27 - 24
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|18 - 18
|23
|6.
|Серветт
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|14 - 18
|20
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 20
|20
|8.
|Сьон
|Заявка
|18
|4
|7
|7
|21 - 27
|19
|9.
|Люцерн
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|23 - 23
|16
|10.
|Вадуц
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 15
|15
|3.
|Сьон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 11
|13
|4.
|Лугано
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 7
|12
|5.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 9
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|7.
|Цюрих
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|9.
|Люцерн
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Вадуц
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|16 - 4
|21
|2.
|Базель
|1:0 Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|3.
|Цюрих
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 14
|14
|4.
|Лугано
|Заявка
|9
|2
|7
|0
|11 - 9
|13
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|6.
|Серветт
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 10
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|8
|1
|5
|2
|8 - 11
|8
|8.
|Вадуц
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|10.
|Сьон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
Победитель
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