Сассуоло
1:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Кальяри
7' Желтая карточкаФараго Паоло
16' Желтая карточкаНандес Найтан
51' Желтая карточкаРог Марко
59' Желтая карточкаКирикеш Влад
0:1
77' ГолСимеоне Джованни
1:1
87' ГолБурабия Мехди
21
Кирикеш
Влад
14
Обьянг
Педро
24
Фараго
Паоло
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
2 МарлонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фараго ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Пинна СимонеЗащитник
- Защитник
-
93 Паяч МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
16'
51'
59'
77'
0:1
87'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
13 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бурабия Мехди
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Симеоне Джованни
|1
|1
|2.
|Педро Жоао
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фараго Паоло
|1
|0
|2.
|Рог Марко
|1
|0
|3.
|Нандес Найтан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: + = -Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан
Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло
Кальяри Последние 20 матчей: + = -Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус
Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Кальяри: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ювентус
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Верона
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сассуоло
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сампдория
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Торино
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Кальяри
Исход игры
Сассуоло
69.3% (106)
Ничья
26.1% (40)
Кальяри
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
63.58% (96)
Нет
36.42% (55)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
32% (49)
1:0 Сассуоло
25.5% (39)
1:1 Ничья
19% (29)
2:0 Сассуоло
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Сассуоло
3.3% (5)
3:1 Сассуоло
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|2.10
|1.72
|—
|—
|11.00
|1.02
|—
|—
|1.19
|4.60
|—
|—
|3.60
|1.29
|—
|—
|1.03
|12.00
|2.05
|1.83
|1.80
|2.08
|1.73
|2.18
|1.03
|12.00
|1.25
|3.95
|1.01
|15.00
|1.07
|7.60
|1.02
|13.00
|—
|—
|—
|—
|11.75
|1.00
|—
|—
|10.75
|1.01
|—
|—
|4.25
|1.18
|—
|—
|3.40
|1.28
|—
|—
|2.20
|1.64
|—
|—
|1.76
|2.06
|—
|—
|1.56
|2.80
|1.25
|3.95
|1.18
|4.65
|1.05
|7.90
|1.04
|8.40
|—
|—
|—
|—
|11.89
|1.03
|—
|—
|10.70
|1.04
|—
|—
|4.82
|1.18
|—
|—
|3.92
|1.25
|—
|—
|2.44
|1.55
|—
|—
|1.94
|1.85
|—
|—
|1.59
|2.35
|1.32
|3.36
|1.24
|4.02
|1.10
|6.85
|1.09
|7.27
|1.03
|12.77
|1.02
|13.24
|1.95
|1.95
|1.62
|2.42
|2.25
|1.70
|1.77
|2.14
|1.55
|2.58
|1.37
|3.28
|1.53
|2.65
|1.59
|2.48
|1.46
|2.87
|1.62
|2.41
|1.82
|2.09
|1.64
|2.39
|1.15
|6.12
|—
|—
|1.20
|5.07
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.60
|2.33
|—
|—
|2.25
|1.65
|—
|—
|1.06
|8.80
|—
|—
|1.19
|4.70
|1.04
|10.00
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.65
|—
|—
|—
|—
|3.57
|1.29
|—
|—
|2.47
|1.54
|—
|—
|1.63
|2.26
|—
|—
|1.25
|3.92
|1.17
|4.99
|1.04
|10.70
|1.03
|11.89
|1.37
|3.21
|1.20
|4.76
|1.44
|2.88
|1.30
|3.70
|1.57
|2.55
|1.39
|3.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—