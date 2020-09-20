Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Шанс! Жуан Педро из команды Кальяри пробил головой, но мимо

48' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Сассуоло

48' Нандес Найтан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Жуан Педро из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...

47' Удар от ворот произведет Кальяри

47' Рожерио да Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Сассуоло

43' Жуан Педро из команды Кальяри делает пас партнеру.

43' Жуан Педро из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.

41' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Берарди Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

40' Берарди Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Удар от ворот произведет Кальяри

38' Берарди Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

36' Жуан Педро пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа держит все под контролем

36' Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жуан Педро и Рог Марко из команды Кальяри

36' Удар от ворот произведет Кальяри

34' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Жуан Педро наказан за толчок Обьянг Педро

33' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Клаван Рагнар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

31' Удар от ворот произведет Кальяри

31' Как он промахнулся? Гараслин Лукаш имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

28' Матч возобновлен

26' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Удар от ворот произведет Сассуоло

25' Жуан Педро из команды Кальяри плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

24' Обьянг Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Обьянг Педро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

23' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Ликояннис Хараламбос бьет со штрафного удара в створ ворот

21' Удар от ворот произведет Кальяри

20' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Нандес Найтан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

15' Удар от ворот произведет Сассуоло

13' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Капуто Франческо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Кальяри

9' Валюкевич Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Гараслин Лукаш нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

7' Фараго Паоло - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Кальяри

4' Берарди Доменико из команды Сассуоло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

4' Ликояннис Хараламбос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Ликояннис Хараламбос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

3' Хорошую попытку сделал Гараслин Лукаш . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Удар от ворот произведет Кальяри

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Кальяри начинает с центра поля