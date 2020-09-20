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  3. Италия
Сассуоло
1:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
7' Желтая карточка
Фараго Паоло
16' Желтая карточка
Нандес Найтан
51' Желтая карточка
Рог Марко
59' Желтая карточка
Кирикеш Влад
0:1
77' Гол
Симеоне Джованни
1:1
87' Гол
Бурабия Мехди
90'+6
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
73
Локателли
Мануэль
14
Обьянг
Педро
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
27
Гараслин
Лукаш
9
Капуто
Франческо
28
Краньо
Алессио
24
Фараго
Паоло
40
Валюкевич
Себастьян
15
Клаван
Рагнар
22
Ликояннис
Хараламбос
12
Калигара
Фабрицио
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
6
Рог
Марко
10
Педро
Жоао
9
Симеоне
Джованни
Сассуоло
4-2-3-1
Кальяри
4-1-4-1

Ход матча

7'
 
Фараго Паоло
16'
 
Нандес Найтан
46'
 
Пизакане Фабио
Клаван Рагнар
51'
 
Рог Марко
59'
Кирикеш Влад
 
61'
Кирьякопулос Гиоргус
Рожерио да Силва
 
62'
 
Дзаппа Габриэле
Калигара Фабрицио
63'
Обьянг Педро
Гараслин Лукаш
 
63'
Дефрель Грегоре
Бурабия Мехди
 
75'
Мюлдюр Мерт
Тольян Йереми
 
76'
 
Соттил Рикардо
Рог Марко
76'
 
Олива Кристиан
Марин Рэзван
77'
0:1
Симеоне Джованни
(Педро Жоао)
87'
Бурабия Мехди
1:1
88'
 
Трипальделли Алессандро
Педро Жоао
90'
Айхан Кан
Джуричич Филип
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 13 Удары по воротам 4
  • 9 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бурабия Мехди 1 1
Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Симеоне Джованни 1 1
2. Педро Жоао 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 1 0
Кальяри
# Игрок      
1. Фараго Паоло 1 0
2. Рог Марко 1 0
3. Нандес Найтан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 0 0 0 0 0 100% (1)
 Кальяри 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: + = -
Сассуоло 0:1 Удинезе Сассуоло 5:0 Дженоа Наполи 2:0 Сассуоло Сассуоло 1:2 Милан
Кальяри 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:3 Ювентус Лацио 1:2 Сассуоло Болонья 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Лечче Фиорентина 1:3 Сассуоло Сассуоло 3:3 Верона Интер Милан 3:3 Сассуоло Аталанта 4:1 Сассуоло Сассуоло 3:0 Брешия Сассуоло 0:1 Парма СПАЛ 2013 1:2 Сассуоло Сассуоло 4:2 Рома Сампдория 0:0 Сассуоло Сассуоло 2:1 Торино Удинезе 3:0 Сассуоло
Кальяри Последние 20 матчей: + = -
Кальяри 2:2 Рома Кальяри 1:0 Ольбия Милан 3:0 Кальяри Кальяри 2:0 Ювентус
Кальяри 0:1 Удинезе Лацио 2:1 Кальяри Кальяри 1:1 Сассуоло Сампдория 3:0 Кальяри Кальяри 0:0 Лечче Фиорентина 0:0 Кальяри Кальяри 0:1 Аталанта Болонья 1:1 Кальяри Кальяри 4:2 Торино СПАЛ 2013 0:1 Кальяри Верона 2:1 Кальяри Кальяри 3:4 Рома Кальяри 0:1 Наполи Дженоа 1:0 Кальяри Кальяри 2:2 Парма Интер Милан 1:1 Кальяри

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Кальяри: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 3
Кальяри 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Кальяри Серия A Сассуоло 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A
Сассуоло 0:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 6:2 Кальяри Серия A Кальяри 4:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:1 Кальяри Кубок Кальяри 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Сассуоло 1:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:2 Сассуоло Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Наполи 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ювентус 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фиорентина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рома 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Верона 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сассуоло 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сампдория 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Торино 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Парма 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кротоне 1 0 0 1 1 - 4 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 153
Сассуоло 69.3% (106)
X 26.1% (40)
Кальяри 4.6% (7)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сассуоло 1:1 Кальяри

Исход игры
Сассуоло
69.3% (106)
Ничья
26.1% (40)
Кальяри
4.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.37% (67)
Меньше
55.63% (84)
Обе команды забьют
Да
63.58% (96)
Нет
36.42% (55)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
32% (49)
1:0 Сассуоло
25.5% (39)
1:1 Ничья
19% (29)
2:0 Сассуоло
5.2% (8)
2:2 Ничья
3.3% (5)
3:2 Сассуоло
3.3% (5)
3:1 Сассуоло
3.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
22.00 4.00 1.32
18.00 1.04 32.00
1.76 4.45 4.85
2.12 4.08 3.00
2.96 1.76 7.99

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
2.10 1.72 11.00 1.02 1.19 4.60 3.60 1.29 1.03 12.00 2.05 1.83 1.80 2.08 1.73 2.18 1.03 12.00 1.25 3.95 1.01 15.00 1.07 7.60 1.02 13.00
11.75 1.00 10.75 1.01 4.25 1.18 3.40 1.28 2.20 1.64 1.76 2.06 1.56 2.80 1.25 3.95 1.18 4.65 1.05 7.90 1.04 8.40
11.89 1.03 10.70 1.04 4.82 1.18 3.92 1.25 2.44 1.55 1.94 1.85 1.59 2.35 1.32 3.36 1.24 4.02 1.10 6.85 1.09 7.27 1.03 12.77 1.02 13.24
1.95 1.95 1.62 2.42 2.25 1.70 1.77 2.14 1.55 2.58 1.37 3.28 1.53 2.65 1.59 2.48 1.46 2.87 1.62 2.41 1.82 2.09 1.64 2.39 1.15 6.12 1.20 5.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.60 2.33 2.25 1.65 1.06 8.80 1.19 4.70 1.04 10.00
3.85 1.26 2.45 1.55 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
3.57 1.29 2.47 1.54 1.63 2.26 1.25 3.92 1.17 4.99 1.04 10.70 1.03 11.89
1.37 3.21 1.20 4.76 1.44 2.88 1.30 3.70 1.57 2.55 1.39 3.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.28 3.45
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
1.53 2.49
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
3.05 1.38
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