Даже после забитого гола туринцы уверенно продолжают контролировать игровой снаряд в центре поля.

Рэмзи снова отработал в отборе на левом фланге, сфолил против Тормби и арбитр зафиксировал нарушение правил.

Экдаль низом прострелил со штрафного на ближнюю штангу, откуда туринцы выбили сферу за пределы штрафной.

Щесны сильным ударом отправил мяч вперёд на Куадрадо, который ускорился по правому флангу, но гости смогли выбить сферу в аут.

Куадрадо из лицевой после стенки с Рэмзи, пробил под перекладину, но мяч пролетел чуть выше каркаса, а позже арбитр зафиксировал офсайд у Хуана.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ДЕЯН КУЛУШЕВСКИ!!! Роналду вошёл в штрафную площадь, запнулся об соперника, но мяч отскочил к Кулушевски, который отправил мяч в дальний угол ворот.

12' Продолжают игроки "Ювентуса" перекатывать игровой снаряд чуть ли не около штрафной площади "Сампдории".

11' Ремзи выполнил проникающий пас на Роналду, который ворвался в штрафную, пробил по центру ворот и Аудеро в падении перевёл сферу за пределы поля.

10' Экдаль перевёл мяч направо на Янкто, который сыграл назад в центральный круг, откуда Торсби навесил в штрафную, где Щесны на выходе зафиксировал сферу.

9' Кулушевски сыграл в центр на Рабио, который перевёл мяч налево Фработте, тот сыграл в касание на Рэмзи, который простреливал на ближнюю штангу, но уже из-за пределов поля.

8' Янкто выполнил подачу от углового флага на ближнюю штангу, где Щесны в прыжке спокойно зафиксировал игровой снаряд.

7' Данило подключился в атаку, метров с двадцати пяти, нанёс удар по воротам, но круглый пролетел на метр выше перекладины.

6' Рабио выполнил перевод налево на Роналду, который вошёл в штрафную, прострелил в центр, но мяч попал в ноги защитникам "Сампдории".

5' Роналду сам нанёс удар по воротам со стандарта, но мяч прилетел в стенку из игроков "Сампдории".

4' Теперь против Роналду нарушил правила Экдаль рядом с углом штрафной площади.

3' Ремзи перехватил мяч, побежал к штрафной "Сампдории", против него сфолил Тонелли и арбитр зафиксировал фол, показав жёлтую карточку защитнику гостей.

2' Бонуччи сделал длинную передачу на правую бровку под рывок Куадрадо, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за боковую линию.

1' Рэмзи поставил корпус возле углового флажка и его завалил на газон Депаоли.