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  3. Италия
Ювентус
1:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Сампдория
0'
4' Желтая карточка
Тонелли Лоренцо
1:0
13' Гол
Кулушевски Деян
16'
1
Щесны
Войцех
13
Данило
Луис
19
Бонуччи
Леонардо
3
Кьеллини
Джорджо
16
Куадрадо
Хуан
8
Ремзи
Аарон
25
Рабио
Адриен
14
Маккенни
Уэстон
38
Фработта
Джанлука
44
Кулушевски
Деян
7
Роналду
Криштиану
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
15
Коллей
Омар
21
Тонелли
Лоренцо
3
Ауджелло
Томмазо
12
Депаоли
Фабио
18
Торсби
Мортен
6
Экдаль
Олбин
26
Лерис
Мехди
14
Янкто
Якуб
9
Бонаццоли
Федерико
Ювентус
3-5-2
Сампдория
4-5-1

Ход матча

4'
 
Тонелли Лоренцо
13'
Кулушевски Деян
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Карточки

Ювентус
# Игрок      
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 1 0

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион
Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория
Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сампдория Серия A
Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 5:1 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дженоа 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Наполи 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Ювентус 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Фиорентина 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Рома 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Верона 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Сассуоло 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Кальяри 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сампдория 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Торино 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Парма 1 0 0 1 0 - 2 0
20. Кротоне 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Офсайд
    18'
    Куадрадо из лицевой после стенки с Рэмзи, пробил под перекладину, но мяч пролетел чуть выше каркаса, а позже арбитр зафиксировал офсайд у Хуана.
  • 17'
    Щесны сильным ударом отправил мяч вперёд на Куадрадо, который ускорился по правому флангу, но гости смогли выбить сферу в аут.
  • 16'
    Экдаль низом прострелил со штрафного на ближнюю штангу, откуда туринцы выбили сферу за пределы штрафной.
  • Фол, нарушение
    15'
    Рэмзи снова отработал в отборе на левом фланге, сфолил против Тормби и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 14'
    Даже после забитого гола туринцы уверенно продолжают контролировать игровой снаряд в центре поля.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ДЕЯН КУЛУШЕВСКИ!!! Роналду вошёл в штрафную площадь, запнулся об соперника, но мяч отскочил к Кулушевски, который отправил мяч в дальний угол ворот.
  • 12'
    Продолжают игроки "Ювентуса" перекатывать игровой снаряд чуть ли не около штрафной площади "Сампдории".
  • 11'
    Ремзи выполнил проникающий пас на Роналду, который ворвался в штрафную, пробил по центру ворот и Аудеро в падении перевёл сферу за пределы поля.
  • 10'
    Экдаль перевёл мяч направо на Янкто, который сыграл назад в центральный круг, откуда Торсби навесил в штрафную, где Щесны на выходе зафиксировал сферу.
  • 9'
    Кулушевски сыграл в центр на Рабио, который перевёл мяч налево Фработте, тот сыграл в касание на Рэмзи, который простреливал на ближнюю штангу, но уже из-за пределов поля.
  • 8'
    Янкто выполнил подачу от углового флага на ближнюю штангу, где Щесны в прыжке спокойно зафиксировал игровой снаряд.
  • 7'
    Данило подключился в атаку, метров с двадцати пяти, нанёс удар по воротам, но круглый пролетел на метр выше перекладины.
  • 6'
    Рабио выполнил перевод налево на Роналду, который вошёл в штрафную, прострелил в центр, но мяч попал в ноги защитникам "Сампдории".
  • 5'
    Роналду сам нанёс удар по воротам со стандарта, но мяч прилетел в стенку из игроков "Сампдории".
  • Фол, нарушение
    4'
    Теперь против Роналду нарушил правила Экдаль рядом с углом штрафной площади.
  • Желтая карточка
    3'
    Ремзи перехватил мяч, побежал к штрафной "Сампдории", против него сфолил Тонелли и арбитр зафиксировал фол, показав жёлтую карточку защитнику гостей.
  • 2'
    Бонуччи сделал длинную передачу на правую бровку под рывок Куадрадо, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    1'
    Рэмзи поставил корпус возле углового флажка и его завалил на газон Депаоли.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Сампдория

Исход игры
Ювентус
98.1% (159)
Ничья
1.9% (3)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.49% (62)
Меньше
60.51% (95)
Обе команды забьют
Да
33.12% (52)
Нет
66.88% (105)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
51.2% (83)
2:1 Ювентус
15.4% (25)
3:1 Ювентус
14.2% (23)
3:0 Ювентус
6.8% (11)
1:0 Ювентус
6.2% (10)
1:1 Ничья
1.2% (2)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.27 6.20 11.00
1.52 4.20 6.50
1.47 4.95 8.30
1.28 6.36 8.88
1.50 4.06 8.28

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 8.60 1.05 3.15 1.35 2.45 1.55 1.75 2.05 1.76 2.14 1.38 3.00 1.73 2.18 1.27 3.70 1.11 6.50 1.09 7.20 1.03 10.00 1.03 10.00 1.01 12.00
10.75 1.01 9.80 1.03 4.70 1.17 2.95 1.40 2.28 1.82 1.70 2.24 1.44 2.82 1.17 4.60 1.14 5.00 1.09 7.70 1.05 8.50 1.02 15.00
14.78 1.02 13.80 1.02 5.39 1.15 4.51 1.20 2.64 1.48 2.08 1.74 1.66 2.21 1.37 3.08 1.27 3.74 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 11.89 1.03 11.89
3.09 1.41 2.69 1.51 2.29 1.68 1.91 1.99 1.68 2.28 1.51 2.70 1.54 2.62 1.49 2.79 1.24 4.40 1.14 6.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.55 1.50 1.66 2.20 1.31 3.35 1.16 5.10
3.26 1.34 2.17 1.64 1.54 2.48 1.17 5.10 1.15 5.40
3.74 1.27 2.61 1.49 1.67 2.19 1.27 3.74 1.18 4.82 1.05 9.74 1.04 10.70
2.36 1.63 1.93 1.94 1.49 2.73 1.32 3.50 1.50 2.76 1.35 3.49
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.27 3.60 1.28 3.35
4.95 1.18 2.88 1.41 1.92 1.88 1.43 2.83 1.20 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
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