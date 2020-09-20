Ювентус
1:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Альянц Стэдиум
Сампдория
4' Желтая карточкаТонелли Лоренцо
1:0
13' ГолКулушевски Деян
13
Данило
Луис
25
Рабио
Адриен
15
Коллей
Омар
26
Лерис
Мехди
14
Янкто
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Данило ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Коста ДугласНападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
13'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|1
|0
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион
Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория
Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 5:1 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дженоа
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Наполи
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Ювентус
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Верона
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Сассуоло
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Кальяри
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сампдория
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Торино
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Парма
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|Кротоне
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Ювентус 1:0 Сампдория
Исход игры
Ювентус
98.1% (159)
Ничья
1.9% (3)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.49% (62)
Меньше
60.51% (95)
Обе команды забьют
Да
33.12% (52)
Нет
66.88% (105)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
51.2% (83)
2:1 Ювентус
15.4% (25)
3:1 Ювентус
14.2% (23)
3:0 Ювентус
6.8% (11)
1:0 Ювентус
6.2% (10)
1:1 Ничья
1.2% (2)
Ваш прогноз
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|8.60
|1.05
|3.15
|1.35
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.75
|2.05
|1.76
|2.14
|1.38
|3.00
|1.73
|2.18
|1.27
|3.70
|1.11
|6.50
|1.09
|7.20
|1.03
|10.00
|1.03
|10.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|10.75
|1.01
|9.80
|1.03
|4.70
|1.17
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.28
|1.82
|—
|—
|1.70
|2.24
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.17
|4.60
|1.14
|5.00
|1.09
|7.70
|1.05
|8.50
|1.02
|15.00
|—
|—
|14.78
|1.02
|13.80
|1.02
|5.39
|1.15
|—
|—
|4.51
|1.20
|—
|—
|2.64
|1.48
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.66
|2.21
|1.37
|3.08
|1.27
|3.74
|1.12
|6.17
|1.10
|6.85
|1.03
|11.89
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.41
|2.69
|1.51
|2.29
|1.68
|1.91
|1.99
|1.68
|2.28
|1.51
|2.70
|1.54
|2.62
|1.49
|2.79
|1.24
|4.40
|—
|—
|1.14
|6.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.66
|2.20
|—
|—
|1.31
|3.35
|—
|—
|1.16
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.64
|—
|—
|1.54
|2.48
|—
|—
|1.17
|5.10
|1.15
|5.40
|—
|—
|—
|—
|3.74
|1.27
|—
|—
|2.61
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.19
|—
|—
|1.27
|3.74
|1.18
|4.82
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|2.36
|1.63
|1.93
|1.94
|1.49
|2.73
|1.32
|3.50
|1.50
|2.76
|1.35
|3.49
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—