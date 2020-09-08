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Ювентус
 
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Стадион:
Сампдория

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион
Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус
Сампдория Последние 20 матчей: + = -
Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория
Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Сампдория Серия A
Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 5:1 Сампдория Серия A
Команда И В Н П Г О
1. Рома 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Торино 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Фиорентина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Верона 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Парма 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Наполи 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Сампдория от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 сентября 2020, осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Ювентус 96.7% (59)
    X 3.3% (2)
    Сампдория 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Сампдория
    1.31
    6.36
    8.88
    Все Коэффициенты
    Новости

    Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория

    Исход игры
    Ювентус
    96.7% (59)
    Ничья
    3.3% (2)
    Сампдория
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.33% (23)
    Меньше
    61.67% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    35% (21)
    Нет
    65% (39)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    50.8% (31)
    2:1 Ювентус
    18% (11)
    3:1 Ювентус
    11.5% (7)
    1:0 Ювентус
    8.2% (5)
    3:0 Ювентус
    4.9% (3)
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    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.27 6.20 11.00
    1.31 5.80 10.00
    1.30 6.05 13.00
    1.28 6.36 8.88
    1.27 6.12 11.45

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    4.90 1.14 4.00 1.23 2.48 1.53 2.00 1.87 1.77 2.12 1.62 2.37 1.31 3.35 1.23 4.00 1.12 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    15.00 1.02 5.05 1.18 3.94 1.26 2.43 1.57 1.90 1.92 1.64 2.55 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.60 1.08 8.40 1.02 14.50
    14.78 1.02 13.80 1.02 5.39 1.15 4.51 1.20 2.64 1.48 2.08 1.74 1.66 2.21 1.37 3.08 1.27 3.74 1.12 6.17 1.10 6.85 1.03 11.89 1.03 11.89
    5.39 1.18 2.54 1.56 2.25 1.70 1.96 1.94 1.72 2.23 1.57 2.52 1.23 4.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.48 1.52 1.63 2.28 1.23 3.95
    3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.17 5.15
    3.74 1.27 2.61 1.49 1.67 2.19 1.27 3.74 1.18 4.82 1.05 9.74 1.04 10.70
    3.29 1.37 2.61 1.54 1.93 1.96 1.65 2.36 1.44 2.95
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.74 1.50 2.48 1.31 3.25
    5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.83 1.46 2.72 1.29 3.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.91 1.88
    1.87 1.92
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.31
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