Ювентус
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Стадион: Альянц Стэдиум
Сампдория
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: + = -Ювентус 1:0 Тампет Ювентус 5:0 Новара Rivartibonitienne 1:0 Ювентус Ювентус 2:1 Лион
Ювентус 1:3 Рома Кальяри 2:0 Ювентус Ювентус 2:0 Сампдория Удинезе 2:1 Ювентус Ювентус 2:1 Лацио Сассуоло 3:3 Ювентус Ювентус 2:2 Аталанта Милан 4:2 Ювентус Ювентус 4:1 Торино Дженоа 1:3 Ювентус Ювентус 4:0 Лечче Болонья 0:2 Ювентус Наполи 0:0 Ювентус Ювентус 0:0 Милан Ювентус 2:0 Интер Милан Лион 1:0 Ювентус
Сампдория Последние 20 матчей: + = -Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория Дертона 0:3 Сампдория Алессандрия 2:2 Сампдория
Брешия 1:1 Сампдория Сампдория 1:4 Милан Ювентус 2:0 Сампдория Сампдория 1:2 Дженоа Парма 2:3 Сампдория Сампдория 3:0 Кальяри Удинезе 1:3 Сампдория Аталанта 2:0 Сампдория Сампдория 3:0 СПАЛ 2013 Лечче 1:2 Сампдория Сампдория 1:2 Болонья Рома 2:1 Сампдория Интер Милан 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Верона Сампдория 1:5 Фиорентина Торино 1:3 Сампдория
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Сампдория: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Ювентус 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Сампдория Серия A Ювентус 5:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Ювентус Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:1 Сампдория Серия A Ювентус 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Ювентус Серия A Сампдория 3:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:2 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 5:1 Сампдория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Ювентус - Сампдория
Исход игры
Ювентус
96.7% (59)
Ничья
3.3% (2)
Сампдория
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.33% (23)
Меньше
61.67% (37)
Обе команды забьют
Да
35% (21)
Нет
65% (39)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
50.8% (31)
2:1 Ювентус
18% (11)
3:1 Ювентус
11.5% (7)
1:0 Ювентус
8.2% (5)
3:0 Ювентус
4.9% (3)
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Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|4.90
|1.14
|4.00
|1.23
|2.48
|1.53
|—
|—
|2.00
|1.87
|1.77
|2.12
|1.62
|2.37
|1.31
|3.35
|1.23
|4.00
|1.12
|6.40
|1.08
|7.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|15.00
|1.02
|5.05
|1.18
|3.94
|1.26
|2.43
|1.57
|—
|—
|1.90
|1.92
|—
|—
|1.64
|2.55
|1.30
|3.60
|1.23
|4.30
|1.09
|7.60
|1.08
|8.40
|1.02
|14.50
|—
|—
|14.78
|1.02
|13.80
|1.02
|5.39
|1.15
|4.51
|1.20
|2.64
|1.48
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.66
|2.21
|1.37
|3.08
|1.27
|3.74
|1.12
|6.17
|1.10
|6.85
|1.03
|11.89
|1.03
|11.89
|—
|—
|—
|—
|5.39
|1.18
|—
|—
|2.54
|1.56
|2.25
|1.70
|1.96
|1.94
|1.72
|2.23
|1.57
|2.52
|—
|—
|1.23
|4.51
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.48
|1.52
|—
|—
|1.63
|2.28
|—
|—
|1.23
|3.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.68
|1.28
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.24
|4.05
|1.17
|5.15
|—
|—
|—
|—
|3.74
|1.27
|—
|—
|2.61
|1.49
|—
|—
|1.67
|2.19
|—
|—
|1.27
|3.74
|1.18
|4.82
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|3.29
|1.37
|2.61
|1.54
|1.93
|1.96
|1.65
|2.36
|1.44
|2.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—