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Парма
0:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Наполи
0'
35' Желтая карточка
Демме Диего
36' Желтая карточка
Дармиан Маттео
53'
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
3
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
15
Бругман
Гастон
23
Эрнани
Азеведо
33
Куцка
Юрай
45
Инглезе
Роберто
11
Корнелиус
Андреас
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
20
Зелиньски
Петр
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
Парма
4-3-1-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

35'
 
Демме Диего
36'
Дармиан Маттео
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Дармиан Маттео 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Демме Диего 1 0

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма
Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио
Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Парма: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Парма 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Парма Серия A
Парма 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Парма 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Наполи 2:3 Парма Серия A Парма 1:1 Наполи Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Рома 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Верона 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Парма 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Наполи 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кротоне 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Дженоа 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Торино 1 0 0 1 0 - 1 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 155
Парма 3.9% (6)
X 11.6% (18)
Наполи 84.5% (131)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Наполи
7.70
4.85
1.72
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Прогнозы на матч Парма 0:0 Наполи

Исход игры
Парма
3.9% (6)
Ничья
11.6% (18)
Наполи
84.5% (131)
Тотал 2.5
Больше
67.11% (102)
Меньше
32.89% (50)
Обе команды забьют
Да
77.63% (118)
Нет
22.37% (34)
Популярный счёт
1:2 Наполи
56.8% (88)
0:1 Наполи
11% (17)
0:2 Наполи
11% (17)
1:1 Ничья
10.3% (16)
1:3 Наполи
4.5% (7)
2:1 Парма
3.9% (6)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.10 4.20 1.65
7.50 3.00 1.72
7.70 4.85 1.50
4.12 4.33 1.73

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.20 1.22 2.90 1.40 1.77 2.04 1.33 3.25 1.22 4.20 1.89 1.98 1.06 8.80 1.05 9.50 1.20 4.50 1.15 5.10 1.05 8.80 1.04 9.40
14.25 1.02 12.50 1.03 4.15 1.24 3.20 1.36 2.19 1.83 1.65 2.27 1.43 2.88 1.20 4.55 1.16 5.45 1.06 9.90 1.07 9.20 1.01 17.00
11.89 1.03 10.70 1.04 4.66 1.19 3.74 1.27 2.37 1.58 1.86 1.93 1.55 2.44 1.29 3.57 1.22 4.25 1.09 7.27 1.08 7.75 1.02 13.64 1.02 14.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.04 10.00 1.25 3.90 1.14 5.55 1.18 4.90
3.30 1.33 2.28 1.63 1.53 2.50 1.18 4.90 1.13 6.05
3.43 1.31 2.37 1.58 1.59 2.35 1.23 4.13 1.16 5.18 1.04 10.70 1.03 12.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05 1.23 4.05
4.30 1.22 3.04 1.38 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
1.62 2.28
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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