Парма
0:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Эннио Тардини
Наполи
35' Желтая карточкаДемме Диего
36' Желтая карточкаДармиан Маттео
22
Алвеш
Бруну
33
Куцка
Юрай
25
Оспина
Давид
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Каса РедиПолузащитник
-
17 Дези ЯкопоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ливерани Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лосано ИрвинНападающий
-
14 Мертенс ДрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Гулам ФаузиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
35'
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Демме Диего
|1
|0
Предыдущие игры
Парма Последние 20 матчей: + = -Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма
Наполи Последние 20 матчей: + = -Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио
Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи
Последние игры между собой
Парма: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Парма 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Парма 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Наполи 2:3 Парма Серия A Парма 1:1 Наполи Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Парма Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Рома
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Верона
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Парма
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Наполи
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Интер Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Беневенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Кротоне
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Торино
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Парма 0:0 Наполи
Исход игры
Парма
3.9% (6)
Ничья
11.6% (18)
Наполи
84.5% (131)
Тотал 2.5
Больше
67.11% (102)
Меньше
32.89% (50)
Обе команды забьют
Да
77.63% (118)
Нет
22.37% (34)
Популярный счёт
1:2 Наполи
56.8% (88)
0:1 Наполи
11% (17)
0:2 Наполи
11% (17)
1:1 Ничья
10.3% (16)
1:3 Наполи
4.5% (7)
2:1 Парма
3.9% (6)
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|4.20
|1.22
|2.90
|1.40
|1.77
|2.04
|1.33
|3.25
|1.22
|4.20
|1.89
|1.98
|1.06
|8.80
|1.05
|9.50
|1.20
|4.50
|1.15
|5.10
|1.05
|8.80
|1.04
|9.40
|—
|—
|—
|—
|14.25
|1.02
|12.50
|1.03
|4.15
|1.24
|3.20
|1.36
|2.19
|1.83
|—
|—
|1.65
|2.27
|1.43
|2.88
|1.20
|4.55
|1.16
|5.45
|1.06
|9.90
|1.07
|9.20
|1.01
|17.00
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|4.66
|1.19
|3.74
|1.27
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.86
|1.93
|1.55
|2.44
|1.29
|3.57
|1.22
|4.25
|1.09
|7.27
|1.08
|7.75
|1.02
|13.64
|1.02
|14.09