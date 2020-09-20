  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Парма
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Наполи
0'
35' Желтая карточка
Демме Диего
36' Желтая карточка
Дармиан Маттео
59' Желтая карточка
Алвеш Бруну
0:1
63' Гол
Мертенс Дрис
73' Желтая карточка
Пеццелла Джузеппе
75' Желтая карточка
Куцка Юрай
0:2
77' Гол
Инсинье Лоренцо
90'+8
1
Сепе
Луиджи
36
Дармиан
Маттео
2
Иакопони
Симоне
22
Алвеш
Бруну
3
Пеццелла
Джузеппе
8
Грасси
Альберто
15
Бругман
Гастон
23
Эрнани
Азеведо
33
Куцка
Юрай
45
Инглезе
Роберто
11
Корнелиус
Андреас
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
44
Манолас
Костас
26
Кулибали
Калиду
23
Хюсай
Эльсейд
8
Фабиан
Руис
4
Демме
Диего
20
Зелиньски
Петр
11
Лосано
Ирвин
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
Парма
4-3-1-2
Наполи
4-3-3

Ход матча

35'
 
Демме Диего
36'
Дармиан Маттео
 
59'
Алвеш Бруну
 
61'
 
Осимхен Виктор
Демме Диего
63'
0:1
Мертенс Дрис
69'
Карамо Янн
Инглезе Роберто
 
69'
Дези Якопо
Бругман Гастон
 
73'
Пеццелла Джузеппе
 
75'
Куцка Юрай
 
77'
0:2
Инсинье Лоренцо
83'
 
Элмас Элиф
Фабиан Руис
84'
 
Политано Маттео
Лосано Ирвин
88'
 
Лоботка Станислав
Зелиньски Петр
89'
 
Петанья Андреа
Мертенс Дрис
89'
Силигарди Лука
Грасси Альберто
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мертенс Дрис 1 1
2. Инсинье Лоренцо 1 1

Карточки

Парма
# Игрок      
1. Куцка Юрай 1 0
2. Алвеш Бруну 1 0
3. Дармиан Маттео 1 0
4. Пеццелла Джузеппе 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Демме Диего 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Парма 0 0 0 0 0 0
 Наполи 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Парма Последние 20 матчей: + = -
Парма 6:0 Про Сесто Парма 0:2 Эмполи Парма 2:0 Карпи Лечче 3:4 Парма
Парма 1:2 Аталанта Брешия 1:2 Парма Парма 2:1 Наполи Парма 2:3 Сампдория Милан 3:1 Парма Парма 2:2 Болонья Рома 2:1 Парма Парма 1:2 Фиорентина Верона 3:2 Парма Парма 1:2 Интер Милан Дженоа 1:4 Парма Торино 1:1 Парма Парма 0:1 СПАЛ 2013 Сассуоло 0:1 Парма Парма 0:1 Лацио Кальяри 2:2 Парма
Наполи Последние 20 матчей: + = -
Наполи 4:0 Пескара Наполи 4:0 Терамо Барселона 3:1 Наполи Наполи 3:1 Лацио
Интер Милан 2:0 Наполи Наполи 2:0 Сассуоло Парма 2:1 Наполи Наполи 2:1 Удинезе Болонья 1:1 Наполи Наполи 2:2 Милан Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:1 Рома Аталанта 2:0 Наполи Наполи 3:1 СПАЛ 2013 Верона 0:2 Наполи Наполи 0:0 Ювентус Наполи 1:1 Интер Милан Наполи 2:1 Торино Наполи 1:1 Барселона Брешия 1:2 Наполи

Последние игры между собой

Парма: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 6
Парма 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 0:4 Наполи Серия A Наполи 3:0 Парма Серия A
Парма 2:2 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Парма 1:0 Наполи Серия A Наполи 0:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 3:1 Парма Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:2 Парма Серия A Парма 1:3 Наполи Серия A Наполи 2:0 Парма Серия A Наполи 2:3 Парма Серия A Парма 1:1 Наполи Серия A Парма 1:2 Наполи Серия A Наполи 1:0 Парма Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фиорентина 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рома 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Верона 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кротоне 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Дженоа 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Торино 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Парма 1 0 0 1 0 - 2 0
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Прогнозы 155
Парма 3.9% (6)
X 11.6% (18)
Наполи 84.5% (131)
Все прогнозы
1.66 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Парма 0:2 Наполи

Исход игры
Парма
3.9% (6)
Ничья
11.6% (18)
Наполи
84.5% (131)
Тотал 2.5
Больше
67.11% (102)
Меньше
32.89% (50)
Обе команды забьют
Да
77.63% (118)
Нет
22.37% (34)
Популярный счёт
1:2 Наполи
56.8% (88)
0:1 Наполи
11% (17)
0:2 Наполи
11% (17)
1:1 Ничья
10.3% (16)
1:3 Наполи
4.5% (7)
2:1 Парма
3.9% (6)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Парма 0:2 Наполи онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.10 4.20 1.65
34.00 8.20 1.11
7.70 4.85 1.50
4.12 4.33 1.73

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.20 1.22 2.90 1.40 2.20 1.66 1.44 2.75 1.20 4.44 1.89 1.98 1.04 10.00 1.03 12.00 1.20 4.50 1.15 5.10 1.05 8.80 1.04 9.40
14.25 1.02 12.50 1.03 4.15 1.24 3.20 1.36 2.19 1.83 1.65 2.27 1.43 2.88 1.20 4.55 1.16 5.45 1.06 9.90 1.07 9.20 1.01 17.00
11.89 1.03 10.70 1.04 4.66 1.19 3.74 1.27 2.37 1.58 1.86 1.93 1.55 2.44 1.29 3.57 1.22 4.25 1.09 7.27 1.08 7.75 1.02 13.64 1.02 14.09
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.04 10.00 1.25 3.90 1.14 5.55 1.18 4.90
3.30 1.33 2.28 1.63 1.53 2.50 1.18 4.90 1.13 6.05
3.43 1.31 2.37 1.58 1.59 2.35 1.23 4.13 1.16 5.18 1.04 10.70 1.03 12.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.96 1.35 3.05 1.23 4.05
4.30 1.22 3.04 1.38 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
1.62 2.28
Букмекер Да Нет
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный