Второй тайм

98' Осимхен Виктор из команды Наполи сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

98' Наполи заслуженно побеждает в отличном матче

98' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

98' Матч возобновится спорным мячом

97' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

97' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Удар от ворот произведет Наполи

94' Куцка Юрай оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

94' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Манолас Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Кулибали Калиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

93' Плохо сыграл Оспина Давид - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

93' Отличные скиллы показывает Пеццелла Джузеппе , обводя своих соперников

93' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Грасси Альберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе

87' Осимхен Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Эрнани Азеведо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

85' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Удар от ворот произведет Парма

77' Наполи имеет хороший шанс забить.

77' Матч возобновлен

76' Мертенс Дрис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Куцка Юрай получил желтую карточку от судьи

75' Парма имеет хороший шанс забить.

75' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Пеццелла Джузеппе получил желтую карточку от судьи

73' Матч возобновлен

71' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Удар от ворот произведет Парма

71' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

69' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Близко! Инсинье Лоренцо нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

67' Матч возобновится спорным мячом

67' Матч остановлен

66' Удар от ворот произведет Парма

65' Удар от ворот произведет Наполи

63' Г О О О О Л - Мертенс Дрис забивает!

63' Плохо сыграл Иакопони Симоне - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

63' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Парма

63' Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали

62' Удар от ворот произведет Парма

62' Наполи делает атакующую замену. [player1] ушел с поля, а [player2] вышел в подмогу атаке.

61' Фабиан Руис не смог попасть в створ ударом издали

61' Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе

61' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

59' Алвеш Бруну получил желтую карточку от судьи

56' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Наполи

55' Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали

55' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Парма

54' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Удар от ворот произведет Парма

52' Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Парма

50' Сегодняшная посещаемость составляет 1000 болельщиков

50' Матч возобновлен

50' Оспина Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Эрнани Азеведо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля