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Дженоа
2:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Кротоне
0'
1:0
7' Гол
Дестро Маттиа
2:0
10' Гол
Пандев Горан
11'
1
Перин
Маттиа
14
Бираски
Давиде
2
Сапата
Кристиан
5
Гольданига
Эдоардо
18
Гильоне
Паоло
8
Лерагер
Лукас
16
Зайц
Миха
47
Бадель
Милан
77
Дзаппакоста
Давиде
19
Пандев
Горан
23
Дестро
Маттиа
1
Кордац
Алекс
6
Магальян
Лисандро
34
Марроне
Лука
5
Големич
Владимир
17
Молина
Сальваторе
21
Дзанеллато
Никколо
8
Чигарини
Лука
23
Маццотта
Антонио
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
97
Ривьер
Эммануэль
Дженоа
3-5-2
Кротоне
3-4-1-2

Ход матча

7'
Дестро Маттиа
(Гильоне Паоло)
1:0
10'
Пандев Горан
(Гольданига Эдоардо)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: + = -
Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи Дженоа 3:0 Верона Сассуоло 5:0 Дженоа
Дженоа 0:3 Интер Милан Сампдория 1:2 Дженоа Дженоа 2:1 Лечче Торино 3:0 Дженоа Дженоа 2:0 СПАЛ 2013 Дженоа 1:2 Наполи Удинезе 2:2 Дженоа Дженоа 1:3 Ювентус Брешия 2:2 Дженоа Дженоа 1:4 Парма Милан 1:2 Дженоа Дженоа 2:3 Лацио Болонья 0:3 Дженоа Дженоа 1:0 Кальяри Аталанта 2:2 Дженоа Фиорентина 0:0 Дженоа
Кротоне Последние 20 матчей: + = -
Трапани 2:0 Кротоне Кротоне 1:0 Фрозиноне Ливорно 1:5 Кротоне Кротоне 1:1 Салернитана
Кротоне 1:0 Порденоне Читтаделла 1:3 Кротоне Кротоне 3:0 Беневенто Асколи 1:1 Кротоне Перуджа 0:0 Кротоне Кротоне 1:1 Кьево Венеция 1:3 Кротоне Кротоне 1:0 Пиза Виртус Энтелла 1:2 Кротоне Кротоне 4:1 Пескара Юве Стабия 3:2 Кротоне Кротоне 1:0 Кремонезе Эмполи 3:1 Кротоне Кротоне 1:2 Специя Козенца 0:1 Кротоне Кротоне 3:0 Трапани

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 4
Дженоа 1:0 Кротоне Серия A Дженоа 1:0 Кротоне Кубок Кротоне 0:1 Дженоа Серия A Дженоа 2:2 Кротоне Серия A
Кротоне 1:3 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Фиорентина 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Рома 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Верона 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Кротоне 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Дженоа 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Лацио 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Болонья 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Интер Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Беневенто 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Аталанта 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Милан 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Удинезе 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Специя 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ювентус 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Сампдория 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сассуоло 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Кальяри 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Торино 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Парма 1 0 0 1 0 - 2 0
Прогнозы 154
Дженоа 91.6% (141)
X 7.8% (12)
Кротоне 0.6% (1)
Все прогнозы
1.94 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Кротоне
2.60
3.53
3.12
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Прогнозы на матч Дженоа 2:0 Кротоне

Исход игры
Дженоа
91.6% (141)
Ничья
7.8% (12)
Кротоне
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
24.34% (37)
Меньше
75.66% (115)
Обе команды забьют
Да
27.63% (42)
Нет
72.37% (110)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
49.4% (76)
2:1 Дженоа
20.8% (32)
2:0 Дженоа
18.2% (28)
1:1 Ничья
3.9% (6)
0:0 Ничья
3.2% (5)
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.90 3.70 4.10
2.60 3.20 2.95
2.45 3.50 3.24
1.91 3.80 3.81
2.51 3.20 3.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.03 7.50 1.07 3.30 1.35 2.50 1.57 2.05 1.81 1.80 2.08 1.72 2.20 1.42 2.95 1.28 3.60 1.12 6.30 1.08 6.70 1.01 12.50
9.80 1.06 8.20 1.08 3.26 1.35 2.49 1.55 1.87 2.13 1.42 2.91 1.29 3.68 1.12 6.55 1.09 7.50 1.02 14.75
8.96 1.06 7.75 1.08 3.57 1.29 2.81 1.43 1.95 1.84 1.54 2.47 1.37 3.08 1.17 4.99 1.13 5.88 1.04 10.70 1.04 10.70
3.53 1.33 3.09 1.42 2.63 1.54 2.04 1.85 1.81 2.10 1.62 2.41 1.45 2.92 1.31 3.67 1.11 7.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.83 1.98 1.38 3.05 1.11 6.50
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.12 6.10 1.08 7.50
2.98 1.39 1.99 1.81 1.46 2.70 1.15 5.39 1.11 6.49 1.02 14.53 1.02 15.26
2.96 1.45 2.42 1.62 1.81 2.07 1.55 2.59 1.40 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.80
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.18 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.05
1.79 2.01
Букмекер Да Нет
4.70 1.19
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
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