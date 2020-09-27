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  3. Италия
Верона
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Удинезе
0' 13'
1
Сильвестри
Марко
15
Четин
Мерт
21
Гюнтер
Корай
6
Ловато
Маттео
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
4
Велозу
Мигель
3
Димарко
Федерико
7
Барак
Антонин
20
Цаканьи
Маттиа
10
Ди
Кармине
Самуэль
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
87
Де
Майо
Себастьян
3
Самир
Каэтано
18
Тер
Авест
Хидде
10
Де
Пауль
Родриго
99
Кулибали
Мамаду
22
Арслан
Толгай-Али
90
Зеегелаар
Марвин
15
Ласанья
Кевин
7
Окака
Стефано
Верона
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Ди Кармине Самуэль 1 0
2. Данци Андреа 1 0
Удинезе
# Игрок      

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: + = -
Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона
Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона
Удинезе Последние 20 матчей: + = -
Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус
Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина

Последние игры между собой

Верона: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Удинезе 0:0 Верона Серия A Верона 0:0 Удинезе Серия A Верона 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:0 Верона Серия A
Удинезе 2:0 Верона Серия A Верона 1:1 Удинезе Серия A Верона 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Верона Серия A Верона 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:3 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Верона 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Ювентус Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Дженоа Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Лацио Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7. Милан Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 3 3
10. Беневенто Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
11. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Удинезе 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14. Болонья Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Парма Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Рома Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17. Специя Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18. Кротоне Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
20. Сампдория Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
Прогнозы 151
Верона 43% (65)
X 41.7% (63)
Удинезе 15.2% (23)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Удинезе
2.62
3.20
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.50 3.20 3.10
2.50 3.15 3.15
2.96 3.00 2.91
2.78 2.98 2.78

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.50 1.08 6.20 1.12 2.80 1.48 2.21 1.67 2.20 1.73 1.84 2.02 1.61 2.31 1.29 3.55 1.21 4.80 1.04 7.40 1.03 8.10 1.01 14.50
6.75 1.12 5.30 1.17 2.71 1.59 1.73 2.13 1.53 2.57 1.28 3.94 1.16 5.35 1.05 10.25 1.04 13.25 1.00 21.00
5.29 1.13 4.24 1.21 2.44 1.59 1.83 2.05 1.49 2.70 1.20 4.35 1.15 4.94 1.05 10.24 1.04 11.30 1.01 18.41 1.01 16.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.58 2.37 1.32 3.55 1.04 8.00
2.28 1.64 1.49 2.62 1.31 3.60 1.05 10.25 1.03 11.75
2.36 1.63 1.54 2.56 1.27 3.74 1.06 9.29 1.05 10.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.55 2.44 1.20 4.50
2.95 1.40 1.87 1.95 1.41 2.95 1.11 6.45 1.07 8.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.94 1.86
2.27 1.64
Букмекер Да Нет
5.50 1.10
Букмекер Да Нет
3.80 1.28
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Прогнозы на матч Верона 0:0 Удинезе

Исход игры
Верона
43% (65)
Ничья
41.7% (63)
Удинезе
15.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
29.53% (44)
Меньше
70.47% (105)
Обе команды забьют
Да
65.1% (97)
Нет
34.9% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (55)
1:0 Верона
21.2% (32)
2:1 Верона
16.6% (25)
1:2 Удинезе
9.3% (14)
0:1 Удинезе
4.6% (7)
2:0 Верона
4% (6)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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