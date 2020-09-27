Верона
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Удинезе
15
Четин
Мерт
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
- Защитник
-
19 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мичин ПетарПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Матос РидерНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|2.
|Данци Андреа
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: + = -Верона 3:0 Рома Верона 0:1 Кремонезе Верона 4:3 Горица Дженоа 3:0 Верона
Верона 3:0 СПАЛ 2013 Верона 1:5 Лацио Торино 1:1 Верона Верона 1:1 Аталанта Рома 2:1 Верона Фиорентина 1:1 Верона Верона 2:2 Интер Милан Брешия 2:0 Верона Верона 3:2 Парма Сассуоло 3:3 Верона Верона 0:2 Наполи Верона 2:1 Кальяри Сампдория 2:1 Верона Удинезе 0:0 Верона Верона 2:1 Ювентус Лацио 0:0 Верона
Удинезе Последние 20 матчей: + = -Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II Удинезе 0:1 Венеция Удинезе 3:0 Леньяго Салус
Удинезе 3:2 Виченца Виртус Удинезе 3:2 Виченца Сассуоло 0:1 Удинезе Удинезе 1:2 Лечче Кальяри 0:1 Удинезе Удинезе 2:1 Ювентус Наполи 2:1 Удинезе Удинезе 0:0 Лацио Удинезе 1:3 Сампдория СПАЛ 2013 0:3 Удинезе Удинезе 2:2 Дженоа Рома 0:2 Удинезе Удинезе 2:3 Аталанта Торино 1:0 Удинезе Удинезе 2:0 Брешия Удинезе 0:0 Фиорентина
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Верона
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|3.
|Ювентус
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Дженоа
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|10.
|Беневенто
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Парма
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Рома
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|17.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|18.
|Кротоне
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|20.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.50
|1.08
|6.20
|1.12
|2.80
|1.48
|2.21
|1.67
|2.20
|1.73
|1.84
|2.02
|1.61
|2.31
|1.29
|3.55
|1.21
|4.80
|1.04
|7.40
|1.03
|8.10
|1.01
|14.50
|—
|—
|6.75
|1.12
|5.30
|1.17
|2.71
|1.59
|—
|—
|1.73
|2.13
|—
|—
|1.53
|2.57
|1.28
|3.94
|1.16
|5.35
|1.05
|10.25
|1.04
|13.25
|1.00
|21.00
|—
|—
|5.29
|1.13
|4.24
|1.21
|2.44
|1.59
|—
|—
|1.83
|2.05
|—
|—
|1.49
|2.70
|1.20
|4.35
|1.15
|4.94
|1.05
|10.24
|1.04
|11.30
|1.01
|18.41
|1.01
|16.69
Прогнозы на матч Верона 0:0 Удинезе
Исход игры
Верона
43% (65)
Ничья
41.7% (63)
Удинезе
15.2% (23)
Тотал 2.5
Больше
29.53% (44)
Меньше
70.47% (105)
Обе команды забьют
Да
65.1% (97)
Нет
34.9% (52)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (55)
1:0 Верона
21.2% (32)
2:1 Верона
16.6% (25)
1:2 Удинезе
9.3% (14)
0:1 Удинезе
4.6% (7)
2:0 Верона
4% (6)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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