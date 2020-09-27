Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Эбрима Колли не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бекао Родриго из команды Удинезе нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

47' Де Пауль Родриго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Плохо сыграл Гюнтер Корай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

46' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Верона

42' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Выглядело как неплохой момент. Ласанья Кевин из команды Удинезе закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

39' Удинезе имеет хороший шанс забить.

35' Удар от ворот произведет Удинезе

35' Тамез Адриен не смог попасть в створ ударом издали

35' Димарко Федерико из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

35' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Ди Кармине Самуэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Удар от ворот произведет Удинезе

25' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Верона

21' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Сильвестри Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

17' Муссо Хуан взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Верона

16' Кулибали Мамаду не смог попасть в створ ударом издали

15' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Удар от ворот произведет Верона

13' Ласанья Кевин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Кулибали Мамаду разрезает оборону соперника отличным пасом

12' Удар от ворот произведет Удинезе

12' Димарко Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Ди Кармине Самуэль из команды Верона направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

7' Удар от ворот произведет Удинезе

7' Цаканьи Маттиа не смог попасть в створ ударом издали

7' Барак Антонин разрезает оборону соперника отличным пасом

6' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Велозу Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Четин Мерт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

2' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Удинезе начинает с центра поля